Blocaje și cozi la granița Turciei cu Bulgaria. Avertisment MAE pentru transportatorii români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru transportatorii de marfă români care intenționează să tranziteze Turcia spre Bulgaria, în contextul unui protest spontan al transportatorilor turci. Acțiunea are loc în apropierea unor puncte de trecere a frontierei rutiere dintre cele două state și se desfășoară pe o perioadă nedeterminată.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, manifestațiile afectează circulația în zonele de acces către punctele de frontieră, unde s-au format cozi pe ambele sensuri de mers. Deși traficul rutier este îngreunat, trecerea frontierei rămâne deschisă, iar autoturismele și autocarele pot circula în continuare.

Situația vizează în special transportatorii de marfă care folosesc rutele rutiere dintre Republica Turcia și Republica Bulgaria, fiind recomandată verificarea condițiilor de tranzit înainte de plecare.

Conform atenționării publicate de Ministerul Afacerilor Externe, protestele transportatorilor de marfă turci se desfășoară în apropierea a două puncte de trecere a frontierei dintre Turcia și Bulgaria.

Este vorba despre punctul Hamzabeyli (Turcia) – Lesovo (Bulgaria) și punctul Kapikule (Turcia) – Kaptan Andreevo (Bulgaria). Aceste puncte sunt utilizate de vehiculele care tranzitează frontiera rutieră dintre cele două țări.

În prezent, circulația prin cele două puncte este afectată de cozile formate pe ambele sensuri de deplasare. Autoritățile mențin însă deschis traficul, astfel că autoturismele personale și autocarele pot trece frontiera.

Protestul are un caracter spontan, iar durata acestuia nu este precizată. Transportatorii români care au planificate curse pe aceste trasee trebuie să ia în considerare posibilitatea unor întârzieri și să urmărească informațiile oficiale referitoare la evoluția situației.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care transportă marfă și intenționează să tranziteze frontiera dintre Turcia și Bulgaria să respecte instrucțiunile autorităților turce. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să își pregătească rezerve suficiente pentru eventuale perioade de așteptare prelungite.

Potrivit recomandărilor transmise de instituție, transportatorii trebuie să se asigure că au suficient combustibil, apă potabilă și alimente neperisabile. Aceste măsuri sunt importante în contextul cozilor formate la punctele de frontieră și al incertitudinii privind durata protestelor.

MAE le recomandă șoferilor să țină cont de condițiile de trafic înainte de a porni la drum și să urmeze indicațiile autorităților locale pe durata tranzitului. Informațiile oficiale pot contribui la pregătirea călătoriei și la gestionarea eventualelor întârzieri.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială sau urgentă pe teritoriul Turciei pot solicita sprijin prin intermediul Consulatului General al României la Istanbul.

Numărul de telefon de urgență pus la dispoziție de instituție este +905335420695. Acesta poate fi utilizat de persoanele care au nevoie de asistență consulară în situații cu caracter de urgență.

MAE recomandă, totodată, consultarea informațiilor publicate pe site-ul Consulatului General al României la Istanbul, disponibil la adresa https://istanbul.mae.ro, precum și pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro.

Pentru informarea cetățenilor români care se deplasează în străinătate, MAE reamintește că este disponibilă aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi utile pentru călătorii.

Aplicația poate fi descărcată gratuit de pe platformele oficiale, prin intermediul următoarelor linkuri:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea periodică a surselor oficiale pentru informații actualizate despre condițiile de călătorie, situațiile care pot afecta deplasările în străinătate și recomandările adresate cetățenilor români.