Prețul petrolului scade după ultimele semnale privind pacea în Orientul Mijlociu

Prețurile petrolului au scăzut joi, reducând o parte din creșterile înregistrate în ședința precedentă, pe măsură ce speranțele privind reluarea negocierilor de pace au temperat îngrijorările legate de posibilele întreruperi ale aprovizionării cu țiței.

Evoluția pieței are loc pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor asociate atacurilor asupra infrastructurii energetice din regiune. Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât cu 1,22 dolari, echivalentul unei scăderi de 1,1%, până la 114,10 dolari pe baril, la ora 03:51 GMT.

În același timp, contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) au pierdut 1,33 dolari, respectiv 1,3%, ajungând la 101,45 dolari pe baril.

Scăderile au venit după ce cotațiile au înregistrat creșteri miercuri. Petrolul Brent s-a apreciat cu 1,3%, în timp ce prețul WTI a avansat cu 3%, pe fondul preocupărilor privind evoluția conflictului și posibilele efecte asupra fluxurilor de aprovizionare.

Vicepreședintele american JD Vance ar fi încercat să relanseze negocierile de pace printr-o scrisoare adresată șefului Consiliului de Securitate iranian, Mohsen Rezaei, potrivit unui articol publicat miercuri de Wall Street Journal. Publicația a citat oficiali americani și persoane familiarizate cu situația.

Perspectivele unor noi discuții diplomatice au contribuit la temperarea presiunii asupra pieței petroliere, însă evoluția cotațiilor rămâne influențată de riscurile de securitate din regiune.

„Presiunea vânzărilor predomină pe fondul așteptărilor că negocierile de pace ar putea fi reluate”, a declarat Yuki Takashima, economist la Nomura Securities. „Cu toate acestea, declinul rămâne limitat.”

Potrivit economistului, scăderea prețurilor nu a fost mai accentuată din cauza temerilor privind intensificarea atacurilor lansate de rebelii houthi și a posibilității ca Statele Unite să atace Iranul după alegerile americane de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

Coaliția condusă de Arabia Saudită, care luptă împotriva houthilor din Yemen, a anunțat joi dimineață că a distrus o rachetă balistică lansată de grupare către regiunea estică a regatului. Ostilitățile dintre cele două părți continuă, fără semne clare de diminuare a intensității.

Forțele guvernamentale yemenite au declarat că rebelii houthi au atacat miercuri aeroportul din Aden. Incidentul a avut loc la o zi după ce gruparea a anunțat că a lovit cu o rachetă cea mai mare rafinărie de petrol din Arabia Saudită.

Aceste atacuri sporesc presiunile asupra celui de-al doilea mare producător de țiței din lume, după Statele Unite, și alimentează preocupările privind securitatea infrastructurii energetice. Autoritățile saudite nu confirmaseră imediat atacul asupra rafinăriei, a cărei capacitate de procesare este de 550.000 de barili pe zi.

În acest context, evoluția conflictului rămâne un factor important pentru piața petrolului, deoarece eventualele avarii ale instalațiilor energetice sau perturbări ale transporturilor pot afecta disponibilitatea țițeiului și a produselor rafinate.

Eforturile de mediere au continuat și prin intermediul Qatarului. Mediatorii qatarezi au prezentat Iranului un nou proiect de acord destinat încheierii războiului cu Statele Unite și Israelul, potrivit unui oficial informat despre negocieri.

Un oficial iranian de rang înalt a respins însă propunerea, calificând-o drept o idee inacceptabilă, care nu reprezintă o ofertă propriu-zisă. Pozițiile divergente indică dificultățile cu care se confruntă demersurile diplomatice, în pofida semnalelor privind disponibilitatea unor părți de a continua discuțiile.

Ministrul iranian de externe a declarat miercuri că Teheranul continuă să acorde diplomației o șansă de succes. Oficialul a indicat, de asemenea, posibilitatea ca planul iranian de șapte zile să fie finalizat în mai puțin de o săptămână, dacă acesta va fi adoptat.

Evoluțiile diplomatice sunt urmărite îndeaproape de participanții la piața petrolului, în condițiile în care perspectivele unui acord pot influența evaluarea riscurilor privind aprovizionarea. În același timp, lipsa unui acord acceptat de părțile implicate menține incertitudinile legate de evoluția conflictului.

Pe lângă evoluțiile din Orientul Mijlociu, așteptările privind o creștere a producției de țiței și motorină din Rusia au contribuit la deteriorarea sentimentului pieței și la scăderea prețurilor.

Analiștii JPMorgan au arătat, într-o notă publicată miercuri seară, că absența unor noi atacuri confirmate asupra infrastructurii de rafinare din Rusia a permis revenirea producției de țiței.

„De la atacul din 15 octombrie asupra rafinăriei din Riazan, nu au mai existat alte atacuri confirmate asupra infrastructurii de rafinare din Rusia”, au declarat analiștii JPMorgan într-o notă aseară. „Tăcerea a permis ca producția de țiței din Rusia să revină cu 350 kbd săptămâna trecută, ajungând la 4 mbd”, spun analiștii JPMorgan.

Analiștii au precizat că niveluri mai ridicate ale producției ar putea permite Rusiei să majoreze cantitatea de țiței extrasă, recuperând o parte din declinul recent. Producția coborâse la 8,4 milioane de barili pe zi, cel mai redus nivel din 2003, potrivit informațiilor prezentate în analiză.

„Niveluri mai mari de producție ar permite, de asemenea, Rusiei să crească producția de țiței cu o valoare în general comparabilă, inversând o parte din declinul recent care a împins producția la 8,4 mbd – cel mai scăzut nivel din 2003… (dar) o producție mai mare de țiței nu s-ar traduce neapărat în exporturi mai mari de țiței.”

Astfel, perspectiva unei reveniri a producției rusești reprezintă un factor suplimentar pentru evaluarea echilibrului dintre cerere și ofertă. Totuși, nivelul extracției nu determină automat o creștere similară a exporturilor, care pot fi influențate și de alte condiții de piață.

Datele publicate miercuri de Administrația pentru Informații Energetice din Statele Unite (EIA) au indicat o scădere a stocurilor comerciale de țiței, în contrast cu evoluția rezervelor de benzină.

Potrivit instituției americane, companiile energetice au retras 1,9 milioane de barili de țiței din depozite în săptămâna încheiată la 23 octombrie. Rezultatul a fost diferit de estimările analiștilor consultați de Reuters, care anticipau o creștere a stocurilor cu 15.000 de barili.

În schimb, stocurile de benzină din SUA au crescut cu 3,9 milioane de barili. Analiștii se așteptau la o scădere de 900.000 de barili, ceea ce evidențiază diferența dintre evoluția rezervelor de țiței și cea a produselor petroliere rafinate.

Datele privind stocurile americane completează tabloul factorilor care influențează cotațiile internaționale, alături de riscurile geopolitice, perspectivele negocierilor de pace și estimările referitoare la producția din Rusia.