Euro pierde teren în fața dolarului. Ce se întâmplă pe piețele financiare înaintea deciziei BCE

Euro s-a menținut aproape de același nivel joi, în așteptarea deciziei de politică monetară a Băncii Centrale Europene (BCE), în timp ce investitorii urmăresc evoluțiile de pe piața obligațiunilor din Franța.

În același timp, dolarul american a înregistrat fluctuații după ce Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed) a temperat așteptările pieței privind eventuale majorări ale dobânzilor în anul următor.

BCE este așteptată să mențină neschimbate ratele dobânzilor, însă atenția piețelor se îndreaptă și către situația financiară a Franței, precum și către viitorul președintei instituției, Christine Lagarde. Aceste subiecte ar putea influența percepția investitorilor asupra perspectivei economice a zonei euro.

Moneda europeană a coborât ușor, până la 1,1145 dolari, la ora 03:48 GMT, după ce în ședința precedentă câștigase 0,3%. Evoluția pozitivă de miercuri a venit după decizia Fed de a păstra ratele dobânzilor la nivelul existent, măsură anticipată de participanții la piață.

Îngrijorările privind capacitatea Franței de a gestiona nivelul ridicat al datoriei publice au pus presiune asupra obligațiunilor guvernamentale franceze. Situația a alimentat temerile legate de stabilitatea financiară a altor state puternic îndatorate din zona euro și a contribuit la slăbirea monedei europene.

De la începutul anului, euro a pierdut 5,1% în raport cu dolarul american. Evoluția reflectă preocupările investitorilor cu privire la perspectivele economice și fiscale ale regiunii, într-un context marcat de incertitudini privind creșterea economică și costurile de finanțare ale guvernelor.

Poziționarea participanților pe piețele financiare indică, de asemenea, un sentiment negativ față de moneda unică. Potrivit datelor săptămânale publicate de un organism american de reglementare, speculatorii au acumulat cea mai mare poziție short pe euro din ultimii zece ani, în valoare de 18,89 miliarde de dolari. Aceste poziții reflectă pariurile investitorilor pe deprecierea monedei europene, potrivit Reuters.

Rushabh Amin, manager de portofoliu în echipa multi-active a Allspring Global Investments, a explicat că riscurile tot mai mari de stagflație se suprapun peste tensiunile fiscale, într-un mediu economic în care perspectivele de creștere sunt deja dificile.

„Prețurile de piață indică puțin peste două creșteri și jumătate până în septembrie anul viitor, intrând în ceea ce probabil va fi o iarnă a nemulțumirii”, a declarat Amin.

Acesta a avertizat și asupra efectelor pe care le-ar putea avea evoluția randamentelor obligațiunilor asupra economiei globale, în condițiile în care costurile de finanțare sunt deja ridicate.

„Prețurile actuale de pe piață se află pe un curs de coliziune cu randamentele obligațiunilor deja ridicate la nivel global, împreună cu lărgirea spread-urilor dintre țările periferice și cele centrale, creșterea economică va fi aproape sigur afectată de recenta creștere a randamentelor.”

Rezerva Federală a SUA a decis să nu modifice costurile de împrumut înaintea alegerilor intermediare de săptămâna viitoare. Hotărârea a fost adoptată cu zece voturi pentru și două împotrivă și a fost însoțită de o evaluare mai favorabilă a economiei americane, despre care banca centrală afirmă acum că se dezvoltă într-un „ritm puternic”.

Mesajele transmise de Fed au influențat anticipațiile investitorilor privind evoluția dobânzilor în 2027. Președintele instituției, Kevin Warsh, și-a exprimat încrederea că inflația poate reveni la ținta de 2% fără măsuri care să încetinească semnificativ activitatea economică sau să determine creșterea șomajului.

Warsh a afirmat că reducerea inflației nu trebuie să presupună necesitatea de a „aruncăm nisip în angrenaje”, referindu-se la riscul ca politica monetară să afecteze ritmul de creștere al economiei. Aceste declarații, alături de evaluarea pozitivă a conjuncturii economice, i-au determinat pe traderi să își reducă pariurile privind majorările de dobândă în 2027.

Dolarul s-a stabilizat joi, după ce în ședința de tranzacționare de la New York coborâse de la maximul ultimelor două săptămâni. Indicele dolarului, care măsoară evoluția monedei americane în raport cu un coș format din șase valute importante, se situa la 102,18.

Randamentul obligațiunilor americane pe doi ani, un indicator urmărit de investitori pentru evaluarea așteptărilor privind dobânzile Fed, a scăzut cu aproape șapte puncte de bază în timpul tranzacțiilor asiatice. Acesta a ajuns la un minim de 4,6705%, continuând tendința descendentă începută după conferința de presă susținută de Warsh.

Kevin Warsh a mai anunțat că banca centrală intenționează să rezerve una dintre cele opt ședințe de politică monetară programate pentru anul viitor și două ședințe din 2028 pentru examinarea principalelor probleme cu care se confruntă instituția. Aceste reuniuni nu vor fi utilizate pentru analizarea unor eventuale modificări ale politicii monetare.

Analiștii de la TD Securities au descris programul revizuit drept unul moderat, potrivit unei note adresate clienților. Aceștia au atras atenția că orientarea ședințelor respective către decizii strategice, în detrimentul celor de politică monetară, ar putea genera fluctuații mai ample și mai frecvente pe piețe între reuniunile oficiale.

Schimbarea calendarului ar putea modifica modul în care investitorii interpretează perioadele dintre ședințele Fed, în special atunci când apar date economice noi sau evoluții care influențează anticipațiile privind dobânzile.

Pe piețele valutare, atenția se îndreaptă și către Banca Japoniei (BOJ), care își încheie vineri reuniunea de politică monetară desfășurată pe parcursul a două zile. Instituția este așteptată să păstreze ratele dobânzilor neschimbate, în timp ce investitorii urmăresc eventualele indicii privind următoarele decizii.

Carol Kong, strateg valutar la Commonwealth Bank of Australia, a declarat că guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, este puțin probabil să ofere prea multe detalii la conferința de presă programată după încheierea reuniunii.

Potrivit lui Kong, participanții la piață se așteaptă ca banca centrală să transmită semnale potrivit cărora obiectivul privind inflația de bază a fost atins și să pregătească terenul pentru o posibilă majorare a dobânzii în decembrie.

Absența unor astfel de indicii ar putea exercita presiuni suplimentare asupra yenului japonez, a avertizat strategul valutar. Evoluția monedei nipone rămâne astfel dependentă de mesajele pe care conducerea băncii centrale le va transmite după reuniunea de politică monetară.

În raport cu yenul, dolarul american s-a tranzacționat aproape neschimbat, la 157,755 yeni. Stabilitatea perechii valutare a fost consemnată înaintea anunțului Băncii Japoniei, într-un moment în care investitorii evaluează perspectivele politicii monetare din cele două economii.

Dolarul neozeelandez s-a stabilizat joi la 0,5622 dolari americani, după ce anterior înregistrase o scădere de până la 1,7%. Mișcarea a urmat deciziei Băncii de Rezervă a Noii Zeelande de a menține rata dobânzii la 2,75%, o hotărâre care a surprins participanții la piață.

Evoluția monedei neozeelandeze s-a înscris într-o sesiune marcată de reacții diferite ale principalelor valute la deciziile și semnalele transmise de băncile centrale. În timp ce investitorii urmăresc hotărârea BCE privind dobânzile din zona euro, mesajele Fed și perspectiva deciziei Băncii Japoniei continuă să influențeze tranzacțiile de pe piețele valutare.