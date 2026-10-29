Prețurile carburanților în România, 29 octombrie. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate joi, 29 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Benzina standard se menține la o medie națională de 10,10 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă, în medie, 10,90 lei pe litru. Cu toate acestea, diferențele față de sfârșitul lunii iunie sunt considerabile, potrivit datelor publicate de PretCarburant.ro.

Conform datelor centralizate de PretCarburant.ro, prețul mediu al benzinei standard este de 10,10 lei pe litru, fără modificări față de miercuri. Valorile înregistrate în cele 1.356 de stații monitorizate variază între 9,89 și 10,17 lei pe litru.

Motorina standard are un preț mediu de 10,90 lei pe litru, de asemenea neschimbat față de ziua precedentă. În stațiile monitorizate, aceasta se comercializează la prețuri cuprinse între 10,75 și 10,96 lei pe litru.

În ceea ce privește GPL-ul, media națională este de 4,71 lei pe litru. Prețurile din cele 326 de stații analizate se situează între 4,46 și 4,91 lei pe litru.

Comparativ cu 30 iunie 2026, benzina standard s-a scumpit cu 1,44 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 16,6%. Motorina înregistrează o majorare de 1,68 lei pe litru, respectiv 18,2%, în timp ce GPL-ul este mai scump cu 16 bani pe litru, adică 3,5%.

Joi, 29 octombrie, cea mai ieftină benzină standard este disponibilă la stația RST din Târgoviște, județul Dâmbovița, unde litrul costă 9,89 lei.

Pentru motorina standard, cel mai mic preț raportat este de 10,75 lei pe litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

În cazul GPL-ului, cel mai avantajos preț este de 4,46 lei pe litru, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

La nivel județean, Botoșani înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard, de 10,08 lei pe litru, în timp ce Ilfov are cea mai ridicată medie, de 10,11 lei pe litru.

Pentru motorină, cea mai mică medie se înregistrează în Sălaj, unde litrul costă 10,88 lei, iar cea mai mare în Ilfov, de 10,91 lei.

În București, benzina standard se vinde la un preț mediu de 10,10 lei pe litru, iar motorina standard costă 10,90 lei pe litru.

Aceleași valori medii sunt înregistrate în Iași, Brașov și Craiova.

În Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Oradea, benzina standard are un preț mediu de 10,11 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,91 lei pe litru.

Diferențele între mediile celor opt mari orașe analizate sunt astfel de numai un ban pe litru pentru fiecare dintre cele două tipuri de carburant.

Pe piața internațională, petrolul Brent a ajuns la 114,10 dolari pe baril, potrivit cotației din 28 octombrie 2026, aferente contractului pentru livrare în decembrie.

Valoarea este cu 0,22 dolari mai mare decât cea înregistrată la cotația precedentă.

Comparativ cu 30 iunie 2026, când petrolul Brent era cotat la 73,38 dolari pe baril, creșterea calculată pe seria continuă a contractelor este de 64,3%.

Evoluția cotațiilor internaționale rămâne un factor important pentru prețurile carburanților, alături de cursul valutar, taxele aplicate și costurile de distribuție.