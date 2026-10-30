Banii de pensie, înainte de finalizarea dosarului? Condiția prevăzută într-un proiect legislativ

Un proiect legislativ propune introducerea unor măsuri menite să reducă timpul de așteptare pentru românii care solicită pensie după ce au lucrat în mai multe state. Inițiativa vizează atât stabilirea unui termen de 45 de zile pentru emiterea deciziei de pensionare, calculat după primirea tuturor documentelor necesare, cât și posibilitatea acordării unei pensii provizorii înainte de completarea dosarului.

Problema îi privește pe românii care au contribuit la sistemul public de pensii din România și la sistemele de asigurări sociale din alte țări. Pentru stabilirea drepturilor, instituțiile competente trebuie să facă schimb de informații și să obțină documentele care atestă perioadele de asigurare realizate în fiecare stat.

În lipsa tuturor actelor necesare, soluționarea cererilor poate fi întârziată, iar solicitanții pot ajunge să aștepte o perioadă îndelungată până la stabilirea pensiei. Proiectul urmărește să permită plata unor drepturi care pot fi determinate pe baza documentelor deja disponibile, fără ca pensionarii să fie nevoiți să aștepte finalizarea tuturor verificărilor.

Proiectul legislativ B549/2026 propune modificarea și completarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Inițiativa se află în dezbatere, ceea ce înseamnă că prevederile propuse nu sunt încă aplicabile.

Măsurile se referă la cererile de pensionare pentru care trebuie luate în considerare perioadele de asigurare realizate în alte state, în conformitate cu acordurile și regulile internaționale la care România este parte.

Printre persoanele vizate se numără românii care au lucrat o perioadă în țară, apoi au plecat în străinătate, unde au continuat să desfășoare activități profesionale și să plătească contribuții la sistemul de pensii al statului respectiv. De asemenea, inițiativa privește persoanele care au acumulat perioade de asigurare în două sau mai multe țări.

Inițiatorii pun accent pe situația celor care locuiesc în România, dar au desfășurat o parte din activitatea profesională peste hotare. În cazul acestora, stabilirea drepturilor de pensie depinde de documentele și informațiile transmise de instituțiile străine, iar întârzierile în comunicarea actelor pot prelungi procedura.

Potrivit proiectului, casa teritorială de pensii competentă ar urma să emită decizia de admitere sau de respingere a cererii în cel mult 45 de zile de la data primirii tuturor informațiilor și documentelor necesare pentru stabilirea dreptului la pensie.

Termenul nu ar fi calculat de la data depunerii cererii, ci din momentul în care instituția primește toate actele solicitate autorităților competente din statele indicate de solicitant. Prin urmare, perioada necesară obținerii documentelor din străinătate nu ar fi inclusă automat în cele 45 de zile.

„În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internațional la care România este parte, în cazul cererilor de pensionare pentru a căror soluționare este necesară valorificarea perioadelor de asigurare realizate în alte state, decizia de admitere sau de respingere a cererii se emite în termen de 45 de zile de la data primirii de către casa teritorială de pensii competentă a tuturor informațiilor și documentelor necesare stabilirii dreptului și solicitate instituțiilor competente ale statului/statelor indicat/indicate de solicitant în cererea de pensionare”, mai arată textul propus de inițiatori.

Astfel, proiectul nu stabilește că orice dosar trebuie soluționat în maximum 45 de zile de la depunerea cererii. Durata totală ar putea fi mai mare atunci când instituțiile din străinătate transmit cu întârziere documentele solicitate.

O altă modificare propusă vizează posibilitatea acordării unei pensii provizorii pentru solicitanții ale căror drepturi pot fi stabilite pe baza documentelor existente. Măsura ar permite începerea plăților fără a mai fi necesară așteptarea tuturor răspunsurilor din partea instituțiilor străine.

Concret, dacă o persoană a realizat perioade de asigurare în două sau mai multe state, iar actele disponibile sunt suficiente pentru stabilirea dreptului la pensie, casa teritorială competentă ar urma să emită o decizie provizorie de admitere și să dispună plata drepturilor determinate pe baza informațiilor existente.

„În cazul cererilor de pensionare formulate în aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internațional la care România este parte, dacă solicitantul a realizat perioade de asigurare în două sau mai multe state, iar pe baza documentelor existente la dosar poate fi stabilit dreptul la pensie, casa teritorială de pensii competentă emite o decizie provizorie de admitere și dispune plata drepturilor la pensie astfel stabilite, ce va avea caracter provizoriu, fără a aștepta primirea tuturor documentelor solicitate instituțiilor competente”, se arată în proiect.

Acordarea pensiei provizorii ar depinde de existența unor documente care să permită verificarea îndeplinirii condițiilor legale pentru pensionare. Simpla depunere a cererii sau declararea unor perioade de muncă în străinătate nu ar fi suficientă pentru stabilirea drepturilor.

Prin această procedură, solicitanții ar putea primi sumele care pot fi calculate pe baza actelor disponibile, chiar dacă unele informații referitoare la perioadele de asigurare din străinătate nu au fost încă transmise.

După completarea dosarului cu toate documentele justificative necesare, casa teritorială de pensii ar urma să recalculeze drepturile și să emită decizia pe baza informațiilor complete.

Proiectul menționează în mod explicit această etapă: „La primirea tuturor documentelor justificative necesare, acestea se recalculează și se emite decizia potrivit alin. (1)”.

Prin urmare, decizia provizorie nu ar înlocui soluționarea definitivă a cererii. După primirea actelor lipsă, instituția ar trebui să verifice din nou situația solicitantului și să stabilească drepturile de pensie pe baza întregii documentații.

Procedura propusă ar permite plata unor drepturi înainte de finalizarea schimbului de informații dintre instituțiile de pensii din statele implicate. Calculul inițial ar avea caracter provizoriu, urmând ca suma să fie recalculată după completarea dosarului.

În expunerea de motive, inițiatorii semnalează diferențe între practicile caselor teritoriale de pensii în ceea ce privește soluționarea cererilor care implică perioade de asigurare realizate în străinătate.

Documentul face referire la un raport al Avocatului Poporului din 2025, potrivit căruia unele case teritoriale emit decizii provizorii, în timp ce altele așteaptă primirea tuturor informațiilor privind perioadele de asigurare din celelalte state înainte de a stabili drepturile solicitanților.

Proiectul urmărește să reglementeze procedura pentru situațiile în care documentele existente permit deja stabilirea dreptului la pensie, astfel încât plata să nu depindă în toate cazurile de primirea integrală a documentației din străinătate.

Inițiativa prevede și posibilitatea prelungirii cu încă 30 de zile a termenului de soluționare. Această măsură ar putea fi aplicată persoanelor care au calitatea de asigurat în luna solicitării, precum și în situațiile în care sunt necesare documente suplimentare sau operațiuni care impun timp suplimentar pentru finalizarea procedurii, potrivit celor relatate de newsweek.ro.