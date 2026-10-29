Ajutorul pentru transport. Ce trebuie să știe beneficiarii despre cardul de carburant și de la ce benzinării pot face alimentarea

Persoanele cu handicap grav sau accentuat au la dispoziție, în 2026, două variante pentru a beneficia de facilitățile de transport oferite de stat. Acestea pot alege călătoriile interurbane gratuite sau un card electronic destinat cheltuielilor cu deplasarea, prin care pot achita carburantul ori energia electrică necesară alimentării unui autoturism electric.

Alegerea trebuie exprimată printr-o cerere, iar cele două forme de sprijin nu se cumulează. Pentru cei care optează pentru cardul de carburant, ajutorul financiar este plafonat anual, în funcție de încadrarea în gradul de handicap. Persoanele cu handicap grav pot beneficia de maximum 1.500 de lei pe an, în timp ce plafonul pentru gradul accentuat este de 750 de lei.

Schimbarea aplicată începând cu 2026 vizează și modalitatea de acordare a facilității: bonurile pe hârtie și decontarea cheltuielilor de transport au fost înlocuite cu sistemul bazat pe card electronic, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile de asistență socială. Banii sunt destinați exclusiv cheltuielilor de transport pentru care a fost acordat dreptul.

Facilitatea nu se limitează la situațiile în care autoturismul este deținut direct de persoana cu handicap. Cardul poate fi folosit pentru cheltuielile aferente unui vehicul aflat în proprietatea acesteia, a unui membru al familiei, a asistentului personal, a asistentului personal profesionist sau a însoțitorului.

Dreptul este prevăzut și pentru adulții care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor cu handicap grav sau accentuat. În această categorie intră părinții, tutorii, asistenții maternali și persoanele care au această responsabilitate în baza unei măsuri de protecție specială stabilite potrivit legii.

Utilizarea cardului este condiționată de respectarea destinației sale. Acesta nu reprezintă un ajutor financiar care poate fi cheltuit fără restricții, ci un instrument pentru plata carburantului sau a energiei electrice necesare deplasării. La folosirea cardului, titularul trebuie să prezinte actul de identitate. Documentul permite verificarea identității beneficiarului și a dreptului de utilizare a facilității.

Cardul este destinat plăților pentru alimentarea autovehiculelor cu combustibil, precum și pentru încărcarea vehiculelor electrice. Utilizarea este permisă pe teritoriul României, la societățile de distribuție a produselor petroliere și la stațiile care asigură alimentarea mijloacelor de transport electrice.

Printre rețelele de benzinării menționate pentru folosirea cardului se numără Petrom, OMV, Rompetrol, MOL și Lukoil. Pentru vehiculele electrice, facilitatea poate acoperi costurile încărcării cu energie, în limitele stabilite pentru categoria de beneficiar.

Plafonul anual nu poate depăși 1.500 de lei pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav și 750 de lei pentru cele cu handicap accentuat. Aceste valori reprezintă limitele maxime ale sprijinului, nu sume suplimentare acordate peste drepturile prevăzute pentru transport.

Persoanele care aleg această variantă trebuie să depună o solicitare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) competentă pentru domiciliul lor. Cererea poate fi depusă la instituție sau transmisă prin poștă ori prin mijloace electronice, potrivit procedurii aplicabile.

Dosarul trebuie să conțină documentele necesare identificării solicitantului și verificării dreptului la facilitate. La depunerea fizică a cererii sunt prezentate actele de identitate în original, precum și documentele care dovedesc calitatea de reprezentant legal, atunci când solicitarea este făcută de o altă persoană.

În funcție de situația beneficiarului, pot fi solicitate și alte documente justificative, inclusiv certificatul de naștere. Persoanele care depun cererea pentru un copil sau prin intermediul unui reprezentant trebuie să prezinte actele care dovedesc relația ori calitatea în care acționează.

Formularele necesare sunt puse la dispoziție de direcțiile de asistență socială, iar lista exactă a documentelor trebuie verificată la instituția de care aparține solicitantul. Cererea trebuie să reflecte opțiunea pentru cardul electronic, nu pentru gratuitatea transportului interurban.

Calendarul acordării bonurilor valorice depinde de perioada de valabilitate a certificatului de handicap. În cazul persoanelor care au un certificat cu valabilitate permanentă, sprijinul se acordă semestrial.

Pentru beneficiarii ale căror documente au o perioadă de valabilitate determinată, acordarea se face trimestrial sau proporțional cu numărul lunilor calendaristice acoperite de documentul ori documentele care atestă încadrarea în grad de handicap.

Există termene distincte pentru eliberarea cardului și pentru alimentarea acestuia cu bani. Cardul este eliberat în a doua jumătate a lunii care urmează depunerii cererii.

Alimentarea este prevăzută în termen de 60 de zile de la încheierea lunii în care a fost înregistrată solicitarea. Prin urmare, data depunerii cererii influențează momentul la care beneficiarul primește cardul și momentul în care sumele devin disponibile.

Depunerea unei noi cereri este necesară dacă persoana primește un alt certificat de handicap, de exemplu după expirarea documentului anterior, sau dacă se modifică gradul de handicap. Aceste schimbări pot influența condițiile de acordare a sprijinului.

O nouă solicitare este necesară și atunci când beneficiarul dorește să treacă de la gratuitatea transportului interurban la cardul de carburant sau să renunțe la card în favoarea celeilalte opțiuni. Alegerea trebuie actualizată potrivit procedurii stabilite de autorități.

Pierderea, furtul ori deteriorarea cardului reprezintă alte situații care impun demersuri pentru înlocuirea documentului. În cazul pierderii sau furtului, titularul ori reprezentantul său trebuie să anunțe DGASPC pentru blocarea sau anularea cardului și pentru emiterea unuia nou, conform procedurii legale.

Modificarea domiciliului sau schimbarea reprezentantului legal, a asistentului personal ori a altor date relevante impune, de asemenea, actualizarea informațiilor transmise instituției. Pentru persoanele care dețin un certificat cu valabilitate permanentă, formularul se completează o dată pe an calendaristic și atunci când este emis un nou certificat de handicap, potrivit newsweek.