Indemnizația de handicap în octombrie 2026. Când intră banii pe card. Sumele ajung până la 728 de lei

Indemnizația de handicap în octombrie 2026. Persoanele cu dizabilități vor primi indemnizațiile de handicap aferente lunii octombrie 2026 începând de miercuri, 14 octombrie. Data plății diferă în funcție de modalitatea aleasă pentru încasarea banilor. Beneficiarii care primesc drepturile în conturile bancare vor avea banii virați pe 14 octombrie, în timp ce distribuirea sumelor prin mandat poștal va începe pe 18 octombrie. Cuantumul prestațiilor diferă în funcție de gradul de handicap și de categoria beneficiarului.

Indemnizațiile de handicap vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor miercuri, 14 octombrie 2026. Aceasta este data stabilită pentru plata drepturilor persoanelor cu dizabilități care au optat pentru încasarea sumelor prin intermediul băncilor.

Plățile sunt efectuate, în general, după ora prânzului. Astfel, beneficiarii care așteaptă indemnizația pe card pot verifica disponibilitatea sumelor în conturile bancare în a doua parte a zilei de miercuri.

Pentru persoanele care primesc indemnizațiile prin intermediul serviciilor poștale, calendarul este diferit.

Conform programului anunțat de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), distribuirea drepturilor prin mandat poștal va începe pe 18 octombrie 2026.

Prin urmare, beneficiarii care încasează indemnizațiile prin Poștă nu vor primi banii în aceeași zi cu persoanele care au ales plata în cont bancar.

Valoarea indemnizației de handicap diferă în funcție de gradul de handicap. Pentru adulții încadrați în gradul grav sunt prevăzute două tipuri de prestații lunare, acordate indiferent de veniturile beneficiarului.

Indemnizația lunară pentru un adult cu handicap grav este de 529 de lei, indiferent de veniturile realizate.

Pe lângă această sumă, persoanele adulte cu handicap grav beneficiază și de un buget personal complementar lunar, în valoare de 199 de lei, acordat tot indiferent de venituri.

Astfel, valoarea cumulată a celor două prestații lunare pentru un adult cu handicap grav ajunge la 728 de lei. Ambele sume fac parte din drepturile financiare acordate persoanelor încadrate în această categorie.

Pentru adulții cu handicap accentuat, indemnizația lunară este de 350 de lei, indiferent de veniturile beneficiarului.

Această categorie beneficiază și de un buget personal complementar lunar în cuantum de 146 de lei, acordat fără condiționare de venituri.

Prin cumularea celor două prestații, un adult cu handicap accentuat poate primi lunar 496 de lei.

În cazul adulților cu handicap mediu, suma prevăzută este de 80 de lei.

Prin urmare, cuantumul drepturilor lunare variază în funcție de încadrarea în gradul de handicap, cele mai mari valori dintre prestațiile enumerate fiind acordate persoanelor cu handicap grav.

Drepturile financiare prevăzute pentru copiii cu handicap sunt diferențiate, de asemenea, în funcție de gradul de handicap.

Pentru un copil cu handicap grav, prestația este în cuantum de 548 de lei.

În cazul copiilor cu handicap accentuat, suma acordată este de 397 de lei.

Pentru copiii încadrați în gradul de handicap mediu, prestația este de 199 de lei.

Aceste valori sunt distincte de cuantumurile indemnizațiilor și bugetelor complementare prevăzute pentru persoanele adulte cu dizabilități.

Pe lângă prestațiile financiare lunare, persoanele cu handicap pot beneficia de o serie de facilități destinate transportului, mobilității și accesului la anumite servicii.

Printre acestea se numără cardul de carburant sau gratuitatea la mijloacele de transport în comun, facilități care sprijină deplasarea persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, beneficiarii pot avea acces la rovinietă gratuită, precum și la parcare gratuită.

O altă facilitate prevăzută pentru persoanele cu handicap este acordarea de bilete de tratament balnear.

Totodată, există posibilitatea accesării unui credit pentru achiziționarea unui autoturism sau pentru adaptarea locuinței, în funcție de nevoile beneficiarului.

Persoanele cu dizabilități pot beneficia și de Cardul european de dizabilitate, care face parte din facilitățile destinate acestei categorii.

Pe lângă drepturile și facilitățile enumerate, unele autorități locale oferă și alte sume persoanelor cu handicap.

Astfel, sprijinul acordat beneficiarilor nu se limitează la indemnizațiile lunare, ci include și facilități pentru transport, mobilitate, tratament și adaptarea condițiilor de locuit.

Pentru luna octombrie 2026, calendarul prezentat pentru plata indemnizațiilor de handicap prevede două date importante.

Miercuri, 14 octombrie, vor fi virate drepturile persoanelor cu dizabilități care primesc banii în conturile bancare. Plățile sunt efectuate, în general, după ora prânzului.

Duminică, 18 octombrie, este data anunțată pentru începerea distribuirii indemnizațiilor prin mandat poștal, potrivit calendarului ANPIS.

Sumele acordate adulților variază de la 80 de lei pentru handicap mediu până la un total de 728 de lei pentru handicap grav, prin cumularea indemnizației lunare cu bugetul complementar.

În cazul copiilor cu handicap, prestațiile prezentate sunt cuprinse între 199 și 548 de lei, în funcție de gradul de handicap.