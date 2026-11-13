Motorina rămâne scumpă, deși petrolul se ieftinește. AIE avertizează asupra problemelor de aprovizionare

Prețurile motorinei în Europa rămân ridicate, deși oferta mondială de petrol începe să depășească cererea. Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a prezentat vineri, 13 noiembrie 2026, noile estimări privind evoluția pieței. Exporturile din Golf se redresează treptat, după perturbările provocate de războiul din Iran. Cu toate acestea, aprovizionarea cu motorină continuă să reprezinte o problemă majoră.

AIE avertizează că prețurile europene ale motorinei se mențin cu 77% peste nivelurile înregistrate înaintea izbucnirii războiului din Iran. Diferența persistă în ciuda scăderii recente a cotațiilor internaționale ale petrolului.

Potrivit raportului lunar al Agenției Internaționale pentru Energie, piața mondială începe să înregistreze o creștere a disponibilității petrolului. Redresarea exporturilor din Golf a contribuit la această evoluție.

În ultimele săptămâni, cotațiile petrolului au scăzut considerabil. Prețul țițeiului North Sea Dated a coborât cu 32% față de maximul atins la începutul lunii octombrie.

La acel moment, petrolul ajunsese la 136 de dolari pe baril. Ulterior, cotația a scăzut la aproximativ 93 de dolari pe baril, potrivit datelor disponibile la redactarea raportului.

Motorina europeană a înregistrat o reducere mai modestă. Prețul acesteia a coborât cu 11% în aceeași perioadă, ajungând la aproape 180 de dolari pe baril.

Aprovizionarea cu motorină continuă să fie afectată de perturbările exporturilor și de problemele infrastructurii energetice din mai multe regiuni. Situația menține presiunea asupra prețurilor europene.

AIE consideră deficitul de motorină drept „principala preocupare” a pieței.

Atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia au continuat să afecteze exporturile de motorină ale țării. Aceste perturbări se adaugă reducerilor de aprovizionare provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Pentru limitarea deficitului, agenția recomandă accelerarea utilizării rezervelor de urgență de motorină în lunile următoare.

Eliberarea mai rapidă a acestor stocuri ar putea contribui la acoperirea necesarului de combustibil. Măsura ar permite pieței să gestioneze deficitul până la recuperarea producției rafinăriilor.

Exporturile petroliere din regiunea Golfului au început să se redreseze în octombrie, în pofida atacurilor asupra petrolierelor. Volumele transportate rămân însă sub nivelurile anterioare conflictului.

Potrivit AIE, exporturile din Golf, fără Oman, au ajuns la 18,4 milioane de barili pe zi. Cantitatea este cu 26% mai mică decât cea înregistrată înaintea izbucnirii războiului din Iran.

Recuperarea a fost susținută în principal de livrările de țiței. În schimb, exporturile de produse petroliere rafinate și gaze petroliere lichefiate au rămas mult mai reduse.

Acestea s-au situat la aproximativ jumătate din nivelurile anterioare războiului.

Agenția consideră că evoluția exporturilor indică începutul unei reechilibrări a pieței mondiale.

„Piața petrolului prezintă semne provizorii de reechilibrare, ofertele globale de petrol depășind cererea pentru prima dată de la izbucnirea războiului din Iran”, a declarat AIE.

Producția și disponibilitatea petrolului la nivel mondial au crescut în septembrie și octombrie, pe fondul reluării treptate a livrărilor. Această evoluție a contribuit la reducerea presiunilor asupra cotațiilor internaționale.

În septembrie, oferta globală a crescut cu 3 milioane de barili pe zi. În octombrie, piața a înregistrat un avans suplimentar de 2,3 milioane de barili pe zi.

Astfel, oferta mondială a ajuns la 105,4 milioane de barili pe zi. AIE estimează că disponibilitatea petrolului va depăși cererea în trimestrul al patrulea din 2026.

Totuși, agenția avertizează că atacurile asupra transporturilor maritime pot afecta redresarea aprovizionării. Continuarea acestor incidente ar putea perturba fluxurile comerciale și recuperarea economică.

Consumul mondial de petrol este estimat să scadă în 2026, pe fondul prețurilor ridicate la combustibili și al perturbărilor comerciale. Reducerea livrărilor din Golf a afectat disponibilitatea produselor petroliere.

AIE prognozează o diminuare a cererii globale cu 2,7 milioane de barili pe zi în acest an. Consumul mondial ar urma să ajungă astfel la 102,3 milioane de barili pe zi.

Pentru 2027, agenția anticipează o redresare a cererii de petrol. Recuperarea ar urma să fie însă diferită între sectoarele economice.

În transportul rutier, creșterea consumului de combustibil este estimată să rămână modestă.

Extinderea utilizării automobilelor electrice contribuie la limitarea cererii de carburanți convenționali. În același timp, îmbunătățirea eficienței energetice a vehiculelor reduce cantitatea de combustibil necesară deplasărilor.