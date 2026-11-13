Producția industrială din România a continuat să înregistreze o evoluție negativă în 2026. În primele nouă luni ale anului, aceasta a scăzut cu 3,7% ca serie brută și cu 3,9% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele pentru luna septembrie indică o evoluție diferită în funcție de indicatorul analizat: deși producția industrială a crescut cu 13,7% față de august, ca serie brută, aceasta a scăzut cu 2,6% după ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

În luna septembrie 2026, producția industrială, calculată ca serie brută, a crescut cu 13,7% comparativ cu luna precedentă. Evoluția pozitivă a fost susținută de industria prelucrătoare, unde s-a înregistrat un avans de 18,9%.

În schimb, celelalte două sectoare industriale au consemnat scăderi. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat s-a redus cu 9,7%, în timp ce industria extractivă a înregistrat un declin de 2,4%.

Situația arată diferit atunci când este analizată producția industrială ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), acest indicator a scăzut cu 2,6% în septembrie 2026 față de august 2026.

Declinul a fost determinat de scăderile înregistrate în toate cele trei sectoare industriale. Astfel, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 4,9%, industria extractivă s-a redus cu 4,2%, iar industria prelucrătoare a înregistrat o scădere de 1,8%.

Comparativ cu luna septembrie 2025, producția industrială a înregistrat o evoluție negativă, indiferent de metoda de calcul utilizată, arată datele INS.

Ca serie brută, producția industrială a scăzut cu 6,1% față de aceeași lună a anului precedent. Rezultatul a fost influențat în principal de industria prelucrătoare, care a consemnat o reducere de 7,2%.

De asemenea, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 3,4%. Singurul sector care a înregistrat o evoluție pozitivă a fost industria extractivă, cu o creștere de 5,2%.

Și în cazul seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială a fost mai mică față de septembrie 2025, cu 6,2%.

Scăderea a fost determinată de industria prelucrătoare, unde producția s-a redus cu 7,2%, și de sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, care a înregistrat un declin de 2,9%.

Industria extractivă a avut din nou o evoluție pozitivă, consemnând o creștere de 5,2% față de luna corespunzătoare din anul precedent.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, comparativ cu intervalul similar din 2025, producția industrială a scăzut cu 3,7% ca serie brută.

Analiza pe sectoare arată că industria prelucrătoare a avut cea mai slabă evoluție, înregistrând o scădere de 4,7%. În schimb, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 1,5%, iar industria extractivă a consemnat un avans de 0,7%.

În cazul producției industriale ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, scăderea din primele nouă luni ale anului a fost de 3,9%, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025.

Și în această situație, industria prelucrătoare a avut o contribuție negativă, cu o reducere de 5,1%. Celelalte două sectoare au înregistrat creșteri: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a avansat cu 1,1%, iar industria extractivă a crescut cu 0,5%.

Datele privind indicii producției industriale (IPI) evidențiază diferențele dintre evoluția lunară, cea anuală și rezultatele cumulate pentru primele nouă luni ale anului.

Pentru septembrie 2026, comparativ cu august 2026, indicele total al producției industriale a fost de 113,7 pentru seria brută și de 97,4 pentru seria ajustată.

Comparativ cu septembrie 2025, indicele total a ajuns la 93,9 pentru seria brută și la 93,8 pentru seria ajustată. În ceea ce privește perioada ianuarie – septembrie 2026, raportată la intervalul similar din 2025, indicele a fost de 96,3 pentru seria brută și de 96,1 pentru seria ajustată.

Situația pe sectoare industriale este următoarea:

Sector industrial Septembrie 2026 față de august 2026 (B/S) Septembrie 2026 față de septembrie 2025 (B/S) Ianuarie-septembrie 2026 față de 2025 (B/S) Total 113,7 / 97,4 93,9 / 93,8 96,3 / 96,1 Industria extractivă 97,6 / 95,8 105,2 / 105,2 100,7 / 100,5 Industria prelucrătoare 118,9 / 98,2 92,8 / 92,8 95,3 / 94,9 Energie 90,3 / 95,1 96,6 / 97,1 101,5 / 101,1

B reprezintă seria brută, iar S reprezintă seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Valorile din tabel sunt indici ai producției industriale, exprimați în procente.

Clasificarea activităților industriale prezentată în date cuprinde mai multe diviziuni, de la extracția resurselor naturale până la fabricarea produselor și furnizarea de energie.

În industria extractivă sunt incluse:

extracția cărbunelui superior și inferior (diviziunea 05);

extracția petrolului brut și a gazelor naturale (diviziunea 06);

extracția minereurilor metalifere (diviziunea 07);

alte activități extractive (diviziunea 08);

activitățile de servicii anexe extracției (diviziunea 09).

Industria prelucrătoare cuprinde următoarele activități:

industria alimentară (diviziunea 10);

fabricarea băuturilor (diviziunea 11);

fabricarea produselor din tutun (diviziunea 12);

fabricarea produselor textile (diviziunea 13);

fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (diviziunea 14);

tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, a harnașamentelor și încălțămintei, precum și prepararea și vopsirea blănurilor (diviziunea 15);

prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei, precum și fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite (diviziunea 16);

fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie (diviziunea 17);

tipărirea și reproducerea pe suporți a înregistrărilor (diviziunea 18);

fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (diviziunea 19);

fabricarea substanțelor și a produselor chimice (diviziunea 20);

fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice (diviziunea 21);

fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (diviziunea 22);

fabricarea altor produse din minerale nemetalice (diviziunea 23);

industria metalurgică (diviziunea 24);

industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații (diviziunea 25);

fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (diviziunea 26);

fabricarea echipamentelor electrice (diviziunea 27);

fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (diviziunea 28);

fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (diviziunea 29);

fabricarea altor mijloace de transport (diviziunea 30);

fabricarea de mobilă (diviziunea 31);

alte activități industriale n.c.a. (diviziunea 32);

repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor (diviziunea 33).

Sectorul energetic include producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, corespunzătoare diviziunii 35.

Per ansamblu, datele pentru primele nouă luni din 2026 arată că declinul producției industriale a fost determinat în principal de industria prelucrătoare. Deși industria extractivă și sectorul energetic au înregistrat creșteri în intervalul analizat, acestea nu au fost suficiente pentru a compensa scăderea din industria prelucrătoare. În septembrie, evoluția lunară a rămas negativă după ajustarea sezonieră, iar comparația anuală a indicat o reducere de peste 6% a producției industriale.