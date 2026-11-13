Prețurile la carburanți înregistrează diferențe importante de la o localitate la alta. Vineri, 13 noiembrie, cea mai ieftină benzină din țară se găsește la o stație din județul Mureș, în timp ce cel mai mic preț la motorină este afișat de o benzinărie din județul Constanța.

Potrivit datelor publicate de platforma Peco Online, vineri, 13 noiembrie 2026, cel mai mic preț la benzină din România este de 7,76 lei pe litru. Acesta este afișat de stația Petrolium din localitatea Iernut, județul Mureș.

Benzinăria este situată pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 2, pe drumul european E60. Prețul identificat în această stație este cel mai mic dintre valorile raportate la nivel național pentru ziua de vineri, 13 noiembrie.

În cazul motorinei, cel mai mic preț din România este de 10,65 lei pe litru. Acesta este practicat de stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Benzinăria se află pe DN39, la numărul poștal 905350.

Astfel, șoferii care caută cel mai mic preț la motorină pot găsi această ofertă în localitatea Eforie Nord, în timp ce cel mai ieftin litru de benzină este disponibil în Iernut, județul Mureș.

Platforma Peco Online a publicat și cele mai mici prețuri înregistrate la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară. Clasamentul cuprinde cinci municipii, selectate în funcție de numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț la benzină este de 9,63 lei pe litru, în timp ce motorina costă cel puțin 10,72 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic tarif identificat este de 4,74 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina poate fi cumpărată la un preț minim de 9,59 lei pe litru, iar motorina pornește de la 10,69 lei pe litru. GPL-ul are un preț minim de 4,74 lei pe litru.

La Timișoara, cel mai mic preț la benzină este de 9,61 lei pe litru. Motorina pornește de la 10,69 lei pe litru, iar GPL-ul ajunge la un preț minim de 4,78 lei pe litru.

În Iași, benzina și motorina au prețuri minime de 9,63 lei, respectiv 10,72 lei pe litru. În ceea ce privește GPL-ul, cel mai mic tarif este de 4,78 lei pe litru.

În Constanța, șoferii găsesc benzină la un preț minim de 9,63 lei pe litru și motorină la 10,72 lei pe litru. GPL-ul are un preț minim de 4,76 lei pe litru.

Oraș Benzină (lei/litru) Motorină (lei/litru) GPL (lei/litru) București 9,63 10,72 4,74 Cluj-Napoca 9,59 10,69 4,74 Timișoara 9,61 10,69 4,78 Iași 9,63 10,72 4,78 Constanța 9,63 10,72 4,76

Datele arată că, dintre cele cinci orașe analizate, Cluj-Napoca are cel mai mic preț minim la benzină, de 9,59 lei pe litru. În cazul motorinei, Cluj-Napoca și Timișoara împart cel mai mic tarif, de 10,69 lei pe litru.

Pentru GPL, cele mai mici prețuri sunt înregistrate în București și Cluj-Napoca, unde un litru costă cel puțin 4,74 lei.