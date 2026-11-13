Prețurile petrolului au înregistrat noi scăderi vineri, îndreptându-se spre a doua săptămână consecutivă de evoluție negativă. Menținerea blocadei americane asupra Iranului a contribuit la diminuarea temerilor privind reluarea confruntărilor militare în Orientul Mijlociu, însă riscurile asociate atacurilor asupra navelor comerciale continuă să pună presiune asupra perspectivelor de aprovizionare.

Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât cu 28 de cenți, echivalentul unei scăderi de 0,29%, ajungând la 95,54 dolari pe baril, la ora 05:27 GMT. În același timp, contractele futures pentru West Texas Intermediate (WTI), principalul reper al pieței americane, au pierdut 56 de cenți, respectiv 0,63%, și au ajuns la 88,18 dolari pe baril.

Evoluția de vineri a anulat câștigurile înregistrate în precedentele două ședințe de tranzacționare, într-o săptămână marcată de fluctuații importante. Investitorii au urmărit atât semnalele privind o posibilă apropiere de încheierea războiului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, aflat în a noua lună, cât și noile incidente care au vizat infrastructura energetică și transporturile de petrol din regiune, potrivit Reuters.

Speranțele privind reducerea tensiunilor au fost contrabalansate de atacurile asupra infrastructurii Arabiei Saudite, atribuite mișcării houthi din Yemen, susținută de Iran, precum și de incidentele care au vizat petrolierele ce transportă țiței din zona Golfului.

Președintele american Donald Trump a transmis, prin intermediul platformei Truth Social, că nu este necesară încheierea unui acord cu Iranul pentru ca războiul să se încheie. Declarațiile liderului de la Casa Albă au influențat așteptările participanților la piață în privința evoluției conflictului și a măsurilor pe care Washingtonul le-ar putea adopta în continuare.

Sugandha Sachdeva, fondatoarea SS WealthStreet, o firmă de cercetare cu sediul la New Delhi, a explicat că semnalele transmise de administrația americană au alimentat perspectiva unei abordări diferite față de conflictul cu Iranul.

„Indicațiile lui Trump conform cărora o escaladare militară suplimentară împotriva Iranului ar putea să nu fie necesară au stârnit așteptări că Washingtonul s-ar putea baza din ce în ce mai mult pe sancțiuni economice și restricții asupra transporturilor de petrol, în loc să intensifice operațiunile militare”, a declarat Sugandha Sachdeva.

În aceste condiții, posibilitatea ca Statele Unite să mențină presiunea asupra Teheranului prin sancțiuni economice și limitarea transporturilor de petrol, fără o intensificare a operațiunilor militare, a contribuit la temperarea temerilor privind o nouă escaladare a conflictului.

Un alt factor care a influențat evoluția cotațiilor este situația cererii de pe piața americană. Potrivit lui Sachdeva, scăderea prețurilor petrolului este determinată într-o măsură importantă și de semnalele privind diminuarea consumului din Statele Unite.

Creșterea stocurilor de țiței și de produse petroliere indică o perspectivă relativ modestă a cererii, ceea ce exercită presiune asupra prețurilor. Evoluția rezervelor reflectă atât consumul mai redus de produse rafinate, cât și majorarea importurilor de petrol.

Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA) a anunțat joi că stocurile americane de țiței și combustibili au crescut în săptămâna precedentă. Potrivit datelor instituției, această evoluție a fost determinată de cererea mai scăzută pentru produsele rafinate și de creșterea importurilor de petrol.

Datele privind rezervele și consumul din Statele Unite reprezintă un element important pentru participanții la piața internațională, în condițiile în care evoluția cererii americane influențează echilibrul dintre ofertă și consum.

Pe ansamblul săptămânii, petrolul Brent se îndrepta spre o depreciere de 2,9%, după ce în săptămâna precedentă înregistrase o scădere de 16%. În cazul petrolului american WTI, estimarea indica tot o pierdere săptămânală de 2,9%, după declinul de 13% consemnat anterior.

În pofida tendinței descendente a cotațiilor, riscurile pentru transporturile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz continuă să reprezinte o preocupare pentru piața energetică internațională. Această rută maritimă are un rol esențial în exporturile de țiței ale principalilor producători din Orientul Mijlociu, iar eventualele perturbări pot afecta fluxurile de aprovizionare.

Joi, armata iraniană a anunțat că patru petroliere au fost lovite de explozii în Strâmtoarea Hormuz, după ce ar fi ignorat avertismentele transmise. Agenția Reuters a precizat că nu a putut verifica imediat informațiile prezentate de autoritățile militare iraniene.

Tot joi, rebelii houthi din Yemen, aliniați cu Iranul, au revendicat atacuri asupra mai multor obiective din Arabia Saudită. Printre țintele menționate s-au numărat o stație de pompare de pe conducta petrolieră saudită est-vest, o instalație petrolieră din orașul Yanbu, situat la Marea Roșie, și o clădire aparținând companiei Aramco din capitala Riyadh.

Atacurile revendicate de gruparea houthi vizează infrastructură importantă pentru industria petrolieră saudită, în timp ce incidentele raportate în Strâmtoarea Hormuz mențin incertitudinile privind siguranța transporturilor maritime de țiței din regiune.

Referindu-se la posibilele efecte ale acestor incidente asupra pieței, Sugandha Sachdeva a avertizat că situația geopolitică rămâne tensionată, iar noi probleme în aprovizionare ar putea schimba rapid direcția cotațiilor.

„Riscurile geopolitice rămân ridicate, iar orice nouă perturbare a aprovizionării cu petrol ar putea reaprinde rapid presiunea ascendentă asupra prețurilor”, a declarat Sachdeva de la SS WealthStreet.