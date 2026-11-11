Noi atacuri în Strâmtoarea Ormuz, noi scumpiri pe piața petrolului. Negocierile cu Iranul rămân incerte

Prețurile petrolului au revenit pe creștere miercuri, după ce în ședința precedentă coborâseră la cele mai reduse niveluri din ultimele două luni. Evoluția pieței este influențată de incertitudinile privind o posibilă extindere a conflictului dintre SUA, Israel și Iran, dar și de intensificarea îngrijorărilor legate de securitatea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Investitorii urmăresc atât semnalele privind eventuale progrese diplomatice, cât și incidentele care afectează navele comerciale din regiunea Golfului. Atacurile recente au redus optimismul referitor la posibilitatea unui armistițiu și au menținut presiunea asupra pieței energetice.

Tot miercuri, un guvernator regional a anunțat că un atac cu drone a provocat un incendiu în zona portuară Ust-Luga, situată la Marea Baltică, în nord-vestul Rusiei. Trei muncitori au fost răniți în urma incidentului.

Contractele futures pentru petrolul Brent au avansat cu 1,04 dolari, echivalentul unei creșteri de 1,1%, ajungând la 92,53 dolari pe baril, la ora 04:20 GMT. În același timp, țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 67 de cenți, respectiv 0,8%, până la 86,71 dolari pe baril, potrivit Reuters.

Datele recente indică faptul că atacurile asupra navelor continuă, fără semne clare ale unei reduceri a frecvenței acestora în luna noiembrie. În octombrie, 37 de nave au fost atacate, acesta fiind cel mai ridicat total lunar de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, potrivit informațiilor Institutului Washington pentru Politica din Orientul Apropiat.

„A existat o creștere a atacurilor navelor pe rutele de navigație din Golf, pe fondul incertitudinii legate de discuțiile diplomatice”, a declarat June Goh, analist senior la Sparta Commodities.

Aceasta a atras atenția și asupra evoluțiilor de pe piața petrolului, unde perspectivele sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv de situația politică din Statele Unite și de volumele de țiței care continuă să iasă din Orientul Mijlociu.

„Având în vedere că alegerile intermediare din SUA au trecut de mult și că mai multe fluxuri de țiței ies din Orientul Mijlociu, prețul petrolului pare să aibă tonuri mai pesimiste.”

June Goh a precizat că principalul element care va influența evoluția prețurilor este disponibilitatea Iranului de a accepta solicitările Statelor Unite pentru încheierea unui acord diplomatic. Rezultatul eventualelor negocieri ar putea avea implicații asupra securității transporturilor maritime și asupra fluxurilor de petrol din regiune.

Un petrolier a fost lovit marți la nord-est de Lima, în Oman, potrivit informațiilor transmise de agenția pentru operațiuni comerciale maritime a Regatului Unit. Separat, Marina Gărzilor Revoluționare din Iran a anunțat că două petroliere au luat foc după ce au lovit mine navale pe ceea ce a descris drept „ruta neautorizată” din strâmtoare.

Incidentele ridică semne de întrebare cu privire la rapiditatea cu care transporturile maritime ar putea reveni la un nivel normal, chiar dacă părțile ar ajunge la un acord. Reluarea circulației în condiții de siguranță presupune mai multe operațiuni și decizii din partea companiilor implicate în transportul petrolului.

„Chiar și în cazul în care se încheie o înțelegere, o creștere a fluxurilor pe calea navigabilă ar depinde în continuare de deminare, de costurile asigurării și de disponibilitatea armatorilor să își asume riscul”, a transmis LSEG Oil Research într-o notă publicată pe 10 noiembrie.

În ședința de tranzacționare precedentă, prețurile petrolului au înregistrat inițial o scădere de peste 3 dolari pe baril. Mișcarea a venit după ce oficialii americani au minimalizat necesitatea lansării unor noi atacuri militare împotriva Iranului, alimentând așteptările privind o posibilă reducere a tensiunilor.

Ulterior, o parte din pierderi a fost recuperată, după ce un oficial iranian din domeniul securității a declarat că nu au loc discuții între cele două părți. Informația a temperat optimismul investitorilor privind o eventuală apropiere diplomatică între Washington și Teheran.

În paralel, piața petrolului urmărește și evoluția stocurilor din Statele Unite. Potrivit unor surse de pe piață care au citat datele Institutului American al Petrolului, rezervele de țiței ale SUA au crescut în ultima săptămână raportată.

Mai exact, stocurile au înregistrat un avans de 9 milioane de barili în săptămâna încheiată la 6 noiembrie. Creșterea reprezintă un alt element urmărit de participanții la piață, pe fondul fluctuațiilor generate de situația geopolitică și de evoluția ofertei de petrol.

Pe lângă tensiunile din Orientul Mijlociu, evoluțiile din Rusia contribuie la incertitudinile de pe piața energetică. Capacitatea de rafinare a petrolului din această țară a fost redusă cu aproximativ 30% de la sfârșitul lunii octombrie, în urma unor noi atacuri cu drone ucrainene, potrivit unor surse din industrie.

Diminuarea capacității de procesare reprezintă o evoluție importantă pentru sectorul petrolier rus, în condițiile în care infrastructura energetică a fost vizată de noi atacuri. Incidentul raportat la portul Ust-Luga, unde un atac cu drone a provocat un incendiu și rănirea a trei muncitori, se adaugă acestor evoluții.

În paralel cu evenimentele de pe frontul energetic, au avut loc și noi contacte diplomatice între Rusia și Ucraina. Reprezentanții celor două țări s-au întâlnit marți la Abu Dhabi, pentru primele discuții de pace din februarie.

Întâlnirea a avut loc în contextul unei noi inițiative diplomatice lansate de trimișii președintelui american Donald Trump, care au început o campanie pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.