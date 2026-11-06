Prețul petrolului a scăzut cu 12% într-o săptămână. Trei petroliere, atacate în Strâmtoarea Ormuz

Prețurile petrolului au scăzut cu aproximativ 12% într-o săptămână, pe fondul speranțelor privind detensionarea conflictului din Iran, după alegerile intermediare din SUA. Cotațiile Brent și WTI au revenit însă vineri, după noi atacuri asupra petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz, care au amplificat temerile privind aprovizionarea globală cu țiței.

Prețurile petrolului sunt estimate să înregistreze o scădere săptămânală semnificativă, pe fondul așteptărilor privind o posibilă dezescaladare a conflictului din Iran, după ce Partidul Republican al președintelui american Donald Trump a suferit pierderi electorale. Totuși, temerile privind perturbarea aprovizionării cu țiței din Orientul Mijlociu continuă să limiteze scăderea cotațiilor.

Contractele futures pentru țițeiul Brent, cu livrare în luna ianuarie, au crescut vineri cu 1,29 dolari, echivalentul a 1,31%, până la 99,58 dolari pe baril, la ora 05:04 GMT. În același timp, contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) au avansat cu 86 de cenți, respectiv 0,95%, ajungând la 91,38 dolari pe baril. În tranzacțiile de dimineață, cotația Brent a depășit temporar pragul de 100 de dolari pe baril. Ambele sortimente au înregistrat creșteri pentru a doua zi consecutiv.

În ciuda revenirii din ultimele două zile, Brent se îndreaptă către o scădere săptămânală de aproximativ 12%, în timp ce WTI este estimat să încheie săptămâna cu un declin de 12,1%. Evoluția contractului Brent este raportată la noul contract de referință, după expirarea celui cu livrare în decembrie, la 30 octombrie.

Cotațiile au scăzut la începutul săptămânii, pe fondul așteptărilor că rezultatul alegerilor intermediare din Statele Unite, desfășurate marți, ar putea favoriza o dezescaladare a conflictului americano-israelian cu Iranul, ajuns în a noua lună. Democrații au obținut câștiguri electorale în detrimentul republicanilor lui Donald Trump, preluând controlul asupra Senatului și Camerei Reprezentanților. În urma rezultatului electoral, prețurile petrolului au coborât miercuri cu 8%, atingând cele mai scăzute niveluri din ultimele două luni.

Ulterior, piața și-a revenit după intensificarea atacurilor asupra petrolierelor, înregistrate miercuri și joi în zona Golfului și a Strâmtorii Ormuz. Această rută maritimă reprezintă un punct esențial pentru transporturile de petrol din Orientul Mijlociu. Noile incidente au reaprins temerile privind posibile perturbări ale fluxurilor de aprovizionare cu țiței din regiune.

Analistul-șef al KCM, Tim Waterer, a caracterizat creșterea prețurilor petrolului de vineri drept o recuperare tehnică după scăderea abruptă înregistrată în urma alegerilor din Statele Unite ale Americii. Acesta a explicat însă că principala cauză a revenirii a fost constatarea că riscurile din regiune persistă, iar victoria electorală a democraților nu a avut niciun efect asupra atacurilor din Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit analistului, până la identificarea unei soluții credibile care să permită reluarea tranzitului maritim prin Golf în condiții mai sigure și la costuri mai mici, prețurile petrolului vor continua să fie susținute și vor rămâne vulnerabile la fluctuații bruște, în funcție de evoluția conflictului și de eventualele informații privind intensificarea atacurilor.

„Până când nu va exista o cale credibilă către un tranzit mai sigur și mai ieftin prin Golf, petrolul va rămâne probabil susținut în scăderi și predispus la mișcări bruște în funcție de orice știri privind escaladarea situației”, a spus el.

Iranul a anunțat joi că alte trei petroliere au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz. Datele furnizate de agenția britanică de securitate maritimă UKMTO indică faptul că atacurile asupra navelor care transportă petrol continuă într-un ritm apropiat de nivelurile record.