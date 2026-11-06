Florin Barbu anunță două noi programe de creditare pentru fermieri. Ce dobândă vor plăti beneficiarii

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat pregătirea a două noi programe de creditare pentru fermierii români, cu o dobândă fixă de 1,90%. Costurile aferente ROBOR și celelalte comisioane ar urma să fie suportate de Ministerul Agriculturii. Măsurile sunt inspirate de programele de finanțare implementate în 2024.

Ministerul Agriculturii lucrează la două programe de finanțare destinate fermierilor români, prin care aceștia ar urma să beneficieze de credite în condiții avantajoase.

Anunțul a fost făcut vineri de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit acestuia, noile programe vor urma modelul celor implementate în 2024 și vor avea o dobândă fixă de 1,90%. Ministerul Agriculturii ar urma să acopere costurile legate de ROBOR și celelalte comisioane bancare.

„Deblocăm finanțarea pentru fermierii români! Lucrăm la două programe de creditare, după modelul celor din 2024, cu o dobândă fixă de 1,90%, iar costurile cu ROBOR și celelalte comisioane vor fi suportate de Ministerul Agriculturii. Astfel, vrem să le oferim fermierilor acces mai ușor la creditele de care au nevoie pentru a-și continua activitatea și pentru a investi în dezvoltarea fermelor”, a transmis Florin Barbu.

Programele urmăresc facilitarea accesului la finanțare atât pentru desfășurarea activităților curente, cât și pentru investițiile în dezvoltarea exploatațiilor agricole.

Ministrul Agriculturii a prezentat măsurile și în cadrul Conferinței Naționale Agri4Future România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.

Cu această ocazie, Florin Barbu a transmis un mesaj instituțiilor bancare, solicitându-le să continue finanțarea sectorului agricol inclusiv în perioadele dificile.

„Am prezentat această măsură în cadrul Conferinței Naționale Agri4Future România – Obiectiv 2035”, organizată de Clubul Fermierilor Români la care am transmis și un mesaj clar sistemului bancar din România și anume acela de a fi alături de fermieri și atunci când le este greu, nu doar când lucrurile merg bine”, a spus ministrul Agriculturii.

Florin Barbu a abordat și viitorul finanțării agriculturii prin Politica Agricolă Comună (PAC), susținând păstrarea celor doi piloni ai acesteia.

Este vorba despre subvențiile acordate fermierilor și fondurile europene destinate dezvoltării sectorului agricol.

„Totodată, susțin păstrarea celor doi piloni ai Politicii Agricole Comune: subvențiile pentru fermieri și fondurile destinate dezvoltării, pentru că România are nevoie de ambele forme de sprijin. Nu putem condiționa mâncarea românească de jaloane și de ținte, așa cum nu putem risca să pierdem fonduri europene importante pentru zootehnie și industria alimentară”, a precizat Florin Barbu.

Ministrul consideră că ambele forme de finanțare sunt necesare pentru susținerea fermierilor și pentru continuarea investițiilor în zootehnie și industria alimentară din România.