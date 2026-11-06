Donald Trump anunță un „mare acord” cu Rusia. Înțelegerea ar putea viza întreaga Europă

Președintele SUA, Donald Trump, anunță un posibil acord major cu Rusia, care ar putea depăși problema războiului din Ucraina și ar putea implica întreaga Europă. Declarația sa a fost făcută joi, la Casa Albă, după o întâlnire cu emisarul președintelui Rusiei, Vladimir Putin.

Președintele SUA, Donald Trump, a anticipat, joi, încheierea unui „mare acord” cu Rusia în privința războiului din Ucraina, sugerând că înțelegerea ar putea avea implicații la nivelul întregii Europe. Declarațiile sale au fost făcute în cadrul unei discuții cu presa.

Liderul de la Casa Albă a precizat că s-a întâlnit cu Kirill Dmitriev, emisarul președintelui Rusiei, Vladimir Putin, invitat joi de Prima Doamnă Melania Trump la Casa Albă. În schimb, Trump a declarat că nu a avut nicio întrevedere cu delegația ucraineană, care fusese, de asemenea, invitată de soția sa la un eveniment organizat pentru a marca încetarea focului de la Oleşki, în sudul Ucrainei.

Armistițiul respectiv a fost supervizat de Melania Trump și a avut ca obiectiv evacuarea locuitorilor din această localitate aflată pe linia frontului.

Trump a susținut că viitorul acord va depăși cadrul conflictului din Ucraina și ar putea viza întreaga Europă. Liderul american a dat asigurări că înțelegerea va fi una importantă și că toate părțile implicate vor fi mulțumite.

„Va fi un mare acord şi va viza mai mult decât Ucraina. Va fi foarte mare. Acesta va cuprinde mai mult decât Ucraina, aş spune chiar că ar putea îngloba întreaga Europă. Va fi un acord mare şi magnific şi toată lumea va fi încântată”, a afirmat Trump.

Negocierile dintre reprezentanții Rusiei și Ucrainei sunt programate pentru 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Discuțiile vor avea loc cu medierea SUA și urmăresc identificarea unei soluții pentru încheierea războiului.

Trump și-a intensificat recent demersurile de apropiere de Rusia. Administrația Trump a încheiat un acord privind livrările de motorină rusească și a exceptat Rusia de la noile sancțiuni impuse sectorului energetic.

Declarațiile făcute joi de Trump ar putea ridica semne de întrebare în mai multe state europene, care depind de cooperarea militară cu SUA și NATO, notează jurnaliștii de la AFP.

După victoria importantă a democraților la alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și-a exprimat speranța că noul Congres American, care își va începe activitatea în ianuarie, va exercita presiuni mai mari asupra Rusiei.

De cealaltă parte, Kremlinul a transmis că Trump rămâne în funcția de președinte al SUA și și-a exprimat speranța că acesta va continua demersurile pentru pace. Precizările au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Totodată, Trump ar putea avea întâlniri cu Putin și cu președintele Chinei, Xi Jinping, în timpul viitoarei sale vizite în China, programată peste mai puțin de două săptămâni, cu ocazia summitului Cooperării Economice Asia-Pacific.