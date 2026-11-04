Donald Trump pierde controlul Congresului SUA. Ce înseamnă asta pentru Europa și piețele financiare

Partidul Democrat a câștigat controlul asupra ambelor camere ale Congresului american, într-un scrutin care reprezintă o înfrângere majoră pentru președintele Donald Trump. Rezultatul ar putea limita unele dintre inițiativele administrației republicane, însă Casa Albă păstrează atribuții importante în privința tarifelor comerciale și a politicii externe. Piețele europene au reacționat pozitiv, în timp ce acțiunile companiilor din industria de apărare au înregistrat scăderi.

Potrivit rezultatelor disponibile marți, la ora 10:05 CET, democrații obținuseră 228 de mandate în Camera Reprezentanților, peste pragul de 218 necesar pentru majoritate. Republicanii aveau 139 de mandate, în condițiile în care numeroase curse electorale nu fuseseră încă finalizate.

În Senat, democrații au câștigat șapte mandate deținute anterior de republicani, inclusiv în Texas, Ohio, Kansas și Maine.

Prețurile ridicate au reprezentat una dintre principalele preocupări ale alegătorilor. Aproximativ două treimi dintre participanții la un sondaj realizat în ziua votului au considerat că tarifele comerciale introduse de Donald Trump au afectat economia.

Președintele american a declarat că va accepta rezultatele, dar a susținut că nu le consideră o înfrângere personală. Totodată, a transmis că este pregătit să folosească dreptul de veto împotriva inițiativelor democraților, deși și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu aceștia, potrivit Euronews.

Schimbarea majorității în Congres nu înseamnă automat modificarea politicii comerciale americane.

După ce Curtea Supremă a anulat în februarie tarifele introduse în baza competențelor de urgență, administrația Trump a apelat la Secțiunea 301 a legislației comerciale americane. Această procedură permite impunerea unor măsuri comerciale fără aprobarea Congresului.

James Smith, economist la banca ING, a explicat că politica comercială, asemenea celei externe, rămâne un domeniu în care președintele poate acționa unilateral. Acesta nu exclude introducerea unor noi tarife împotriva Europei, cu posibile efecte asupra inflației americane și deciziilor Rezervei Federale.

În privința Ucrainei, democrații ar putea aproba noi fonduri după preluarea controlului Congresului, în ianuarie. Totuși, alocarea banilor nu garantează și utilizarea lor efectivă.

Joan Lee, cercetătoare la European Council on Foreign Relations, a avertizat că administrația poate întârzia cheltuirea fondurilor aprobate până la expirarea perioadei bugetare. Din acest motiv, guvernele europene ar trebui să se bazeze pe finanțările efectiv transferate, nu doar pe cele promise.

După un început de ședință marcat de incertitudine, principalele burse europene au trecut pe creștere.

Indicele Euro Stoxx 50 avansa cu 0,8%, DAX din Germania cu 0,6%, iar IBEX 35 din Spania cu 1,6%. Contractele futures pe indicele american S&P 500 creșteau cu 0,2%.

Acțiunile bancare s-au numărat printre cele mai performante. Deutsche Bank câștiga 3,6%, Intesa Sanpaolo 3,3%, iar Commerzbank și Société Générale avansau fiecare cu 3,1%.

Companiile din sectorul energiei regenerabile au înregistrat, de asemenea, creșteri. Ørsted urca cu 7,3%, iar producătorul de turbine eoliene Vestas cu 5,2%.

În schimb, industria europeană de apărare a fost afectată de temerile că noua majoritate ar putea încetini creșterea cheltuielilor militare americane. BAE Systems pierdea 5,2%, Hensoldt 4,9%, Thales 4,5%, Rheinmetall 3,2%, iar Leonardo 2,7%.

Metalele prețioase au beneficiat de schimbarea sentimentului investitorilor. Aurul s-a apreciat cu 2,7%, ajungând la 4.035 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a crescut cu 4%, până la 51,76 dolari.

Euro a avansat cu 0,5% față de dolar, la 1,1247 dolari. Bitcoin a câștigat 1,3%, fiind tranzacționat în jurul valorii de 78.300 de dolari, iar petrolul Brent se situa aproape de 104 dolari pe baril.

Randamentul obligațiunilor americane pe zece ani a coborât cu 3,7 puncte de bază, până la 4,93%.

Analiștii consideră că un Congres controlat de opoziție ar putea limita expansiunea cheltuielilor federale. Diego Barnuevo, analist la Ebury, estimează că rezultatul ar putea avea un efect neutru sau ușor pozitiv asupra perspectivelor fiscale.

Ed Yardeni, președintele Yardeni Research, avertizează însă asupra riscului unui blocaj politic privind majorarea plafonului datoriei publice americane, care ar putea deveni o problemă în 2027.

Noul Congres își va începe activitatea în ianuarie. Până atunci, republicanii își păstrează majoritatea în ambele camere, iar ulterior Donald Trump va putea utiliza în continuare dreptul de veto pentru a bloca legislația adoptată de democrați.