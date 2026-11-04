Moșii de toamnă 2026 sunt pe 7 noiembrie. Ce se pune în pachetele împărțite de Sâmbăta Morților

Moșii de toamnă 2026, cunoscuți și ca Sâmbăta Morților, sunt pomeniți pe 7 noiembrie. Credincioșii ortodocși merg la biserică pentru slujbele dedicate celor adormiți și împart alimente de pomană. În această zi, familiile ajung și la cimitire, unde aprind lumânări și se roagă pentru cei apropiați care au murit. Obiceiurile diferă între regiunile țării, însă pomenirea și milostenia ocupă un loc central.

De Moșii de toamnă, credincioșii aduc la biserică pachetele pregătite pentru a fi binecuvântate de preoți, înainte de a le împărți pentru pomenirea celor adormiți. Coliva se regăsește printre preparatele făcute cu această ocazie, alături de colaci și pâine.

Pachetele pot cuprinde fructe de sezon, dulciuri, mâncare gătită și băuturi. Conținutul lor variază în funcție de obiceiurile păstrate în fiecare regiune, astfel că alimentele și obiectele oferite nu sunt aceleași în toate comunitățile.

În unele zone ale țării, oamenii împart și lumânări, vase, căni sau alte obiecte de uz casnic. Acestea însoțesc alimentele oferite de pomană, potrivit tradițiilor locale.

În tradiția ortodoxă, valoarea materială a pachetului nu reprezintă elementul principal al pomenirii. Importanța este acordată milosteniei și rugăciunii pentru cei morți, iar darurile sunt oferite, în general, persoanelor nevoiașe.

Pregătirile pentru ziua de pomenire includ îngrijirea locurilor de veci, pe care familiile le curăță și le împodobesc cu flori de sezon și candele. Acest obicei precedă participarea la slujbele din Sâmbăta Morților.

Pe 7 noiembrie, în biserici se săvârșesc Sfânta Liturghie și slujba parastasului. În cadrul pomenirii sunt citite pomelnicele cu numele celor adormiți, iar preoții binecuvântează darurile aduse de credincioși.

După slujbă, oamenii merg la cimitire pentru a aprinde lumânări la mormintele rudelor și ale celorlalte persoane apropiate. Vizitele sunt însoțite de rugăciuni pentru sufletele celor pomeniți.

Tradiția populară asociază această zi cu reculegerea și respectul față de memoria celor morți. Certurile, vorbele jignitoare și manifestările care tulbură atmosfera de pomenire sunt considerate nepotrivite.

Biserica Ortodoxă a rânduit sâmbăta ca zi dedicată în mod special pomenirii celor adormiți, în legătură cu momentul în care Iisus Hristos a stat cu trupul în mormânt, înainte de Înviere.

Moșii de toamnă se înscriu în această rânduială de pomenire. Rugăciunile din biserică, darurile împărțite și lumânările aprinse la morminte sunt practicile prin care credincioșii îi comemorează pe cei trecuți la cele veșnice.