Pe 1 noiembrie 2025, creștinii ortodocși celebrează Moșii de toamnă, cunoscuți și sub denumirea de Sâmbăta Morților – o zi cu profundă semnificație spirituală, dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice.

Este momentul în care credincioșii merg la biserică, aprind lumânări și oferă de pomană alimente sfințite, pentru ca sufletele celor adormiți să își găsească liniștea.

Tradițiile, obiceiurile și superstițiile legate de această zi sunt respectate cu sfințenie în întreaga țară, fiind păstrate din generație în generație.

În această zi, preoții săvârșesc Sfânta Liturghie urmată de parastas, în cadrul căruia sunt pomeniți toți cei care nu mai sunt printre vii.

Credincioșii duc la biserică pachete care conțin mâncăruri tradiționale și produse specifice toamnei – pâine, colivă, fructe, vin și preparate gătite – pentru a fi sfințite și împărțite ulterior celor nevoiași.

Totuși, tradiția avertizează că există și lucruri care nu trebuie oferite de pomană. Obiectele personale ale celor decedați, precum hainele sau accesoriile, nu se împart în această zi.

De asemenea, nu se oferă țigări sau băuturi alcoolice, acestea fiind considerate necurate și nepotrivite pentru pomenirea morților.

Nu este bine, de asemenea, să mergi în vizită în alte case. Acest lucru trebuie evitat, cu excepția cazului în care mergi acolo ca să împarți pomana.

Moșii de toamnă sunt sărbătoriți întotdeauna într-o zi de sâmbătă, întrucât aceasta este considerată ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos a stat în mormânt înainte de Înviere.

Potrivit credinței populare, în noaptea dinspre Moșii de toamnă, sufletele celor plecați pe lumea cealaltă coboară pe pământ și rătăcesc până la ivirea zorilor.

Pentru a nu tulbura pacea acestor suflete, oamenii sunt sfătuiți să nu călătorească noaptea.

O altă superstiție îi îndeamnă pe oameni să evite complet să se certe cu rudele sau cu cei apropiați în această zi.

Se mai spune că este păcat să faci treburi gospodărești în această zi, să mături ori să arunci gunoiul, pentru că praful și resturile pot ajunge simbolic în ochii sau în hrana celor adormiți.

După slujbă, credincioșii merg la cimitir pentru a aprinde lumânări la mormintele celor dragi. Tradiția spune că este bine să fie aprinse cel puțin două lumânări, pentru a încălzi sufletul celui comemorat și a-i lumina calea în lumea de dincolo.

De asemenea, oamenii evită să treacă prin răscruci izolate în această zi, întrucât se crede că pe acolo umblă duhurile necurate.

Astfel, Sâmbăta Morților rămâne o zi de reculegere, rugăciune și respect pentru cei plecați, dar și un moment de întărire a legăturilor dintre generații prin tradițiile care dau sens credinței românești.