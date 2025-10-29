Cântăreața Iustina Crișan Dejeu, cunoscută pentru repertoriul său autentic și dragostea pentru valorile satului românesc, s-a stins din viață după o boală care i-a marcat ultimii ani. Artista era apreciată în întreaga țară pentru interpretările sale din zona Huedinului și pentru modul în care a reușit să păstreze vie tradiția cântecului popular din Ardeal.

Soțul ei, Zamfir Dejeu, a transmis vestea tristă pe rețelele sociale. El a anunțat că înmormântarea va avea loc joi, 30 octombrie, în satul natal al artistei, Morlaca, iar priveghiul va fi organizat miercuri seară la Cimitirul Central din Cluj-Napoca.

El a scris că și-a pierdut soția „după o grea și lungă suferință” și a menționat locul și ora ceremoniei funerare, adăugând un mesaj de rămas-bun plin de durere.

„Dragi prieteni, cu durere în inimă vă înștiințez că ieri mi-a murit soția, Iustina, după o grea și lungă suferință. Înmormântarea va avea loc joi, 30 octombrie orele 12:00, în satul natal – Morlaca nr. 329, la casa părintească. Va avea loc și un priveghi miercuri, 29 octombrie, orele 18:45 la Cimitirul Central din Cluj Napoca. Cu părere de rău, Dumnezeu s-o ierte”, a scris soțul Iustinei Crișan Dejeu, în mediul online.

Decesul Iustinei Crișan Dejeu a îndurerat colegii de breaslă, apropiații și fanii. În mediul online, numeroase mesaje de condoleanțe au fost postate de cei care au cunoscut-o sau i-au ascultat muzica.

Reprezentanții Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene” au transmis un mesaj de omagiu, arătând că artista a fost „una dintre cele mai autentice voci ale Transilvaniei” și că prin munca ei a păstrat vie tradiția cântecului popular.

Instituția a subliniat că înregistrările sale rămân o moștenire importantă pentru cercetătorii și iubitorii de folclor din România.