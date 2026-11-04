Bani în plus pentru părinții care se întorc la muncă. Stimulentul de inserție ar putea ajunge la 100% din indemnizația pentru creșterea copilului

Părinții care revin la muncă înainte ca cei mici să împlinească doi ani ar putea primi, pe lângă salariu, un stimulent de inserție egal cu indemnizația lunară pentru creșterea copilului. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ care a primit raport favorabil în Comisia de buget-finanțe a Senatului. Dacă legea va fi adoptată și publicată în 2026, noile reguli ar putea intra în vigoare în 2027.

Proiectul legislativ L604/2026, inițiat de parlamentari PNL și USR, propune modificarea OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor.

Potrivit inițiativei, părinții care obțin venituri impozabile înainte ca un copil să împlinească doi ani, respectiv trei ani în cazul copiilor cu dizabilități, ar urma să primească un stimulent de inserție egal cu 100% din indemnizația lunară la care ar avea dreptul.

Deputata PNL Raluca Turcan a anunțat că proiectul a primit raport favorabil în unanimitate în Comisia de buget-finanțe a Senatului.

„Concret: prin proiectul inițiat de mine și de colegii din PNL, părintele va primi salariul și, separat, un stimulent egal cu 100% din indemnizație, dacă revine la muncă până când copilul împlinește doi ani, respectiv trei ani în cazul copiilor cu dizabilități”, a transmis aceasta.

În România, indemnizația pentru creșterea copilului reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii.

În prezent, părinții care revin la muncă înainte ca un copil să împlinească șase luni primesc un stimulent de 1.500 de lei. Pentru copiii cu dizabilități, acest termen este de un an.

Dacă revenirea la serviciu are loc după aceste praguri, stimulentul este de 650 de lei.

Raluca Turcan a explicat că indemnizația medie pentru creșterea copilului este de 3.977 de lei, considerabil peste stimulentele fixe acordate în prezent.

Proiectul mai prevede acordarea unui stimulent de 650 de lei după împlinirea vârstei de doi ani și până la trei ani, respectiv între trei și patru ani pentru copiii cu dizabilități. Această sumă ar putea fi majorată prin hotărâre de Guvern.

Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în august 2026, 145.131 de părinți beneficiau de indemnizația pentru creșterea copilului. Plățile totale au depășit 577 de milioane de lei.

În aceeași lună, 69.738 de persoane au primit stimulent de inserție, valoarea totală a plăților fiind de aproximativ 53,13 milioane de lei.

Inițiatorii susțin că modificarea nu ar genera cheltuieli bugetare suplimentare, deoarece revenirea mai rapidă a părinților la muncă ar putea aduce venituri fiscale suplimentare.

Proiectul prevede că modificările se aplică începând cu anul următor publicării legii în Monitorul Oficial. Astfel, intrarea în vigoare în 2027 depinde de adoptarea și publicarea actului normativ până la sfârșitul anului 2026.

La intrarea în vigoare, stimulentele acordate deja părinților ai căror copii nu au împlinit doi ani, respectiv trei ani în cazul copiilor cu dizabilități, ar urma să fie recalculate conform noii formule.

Senatul este prima Cameră sesizată, iar proiectul se află în procedură de urgență la comisiile permanente. Raportul favorabil primit nu înseamnă că măsura a fost deja adoptată.