Salariul minim pentru 2027 va fi discutat în zilele următoare. Sindicatele cer și reducerea taxării salariilor mici

Stabilirea salariului minim pentru 2027 va fi discutată în zilele următoare în Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social. Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, a anunțat luni că reuniunea a fost convenită la consultările cu premierul Luca Niculescu, desfășurate la Palatul Victoria. Cele cinci confederații sindicale au prezentat o agendă cu 13 puncte, concentrată pe piața muncii. La întâlnire nu a fost avansată nicio sumă pentru viitorul salariu minim.

Salariul minim pentru anul viitor urmează să fie analizat de Guvern, patronate și sindicate, după ce confederațiile sindicale au primit vineri punctul de vedere al Ministerului Muncii și al institutului care a realizat evaluarea prevăzută de legislația națională.

Dumitru Costin a explicat că agenda prezentată premierului include atât stabilirea salariului minim, cât și revizuirea fiscalității muncii. Liderul sindical consideră că povara fiscală este excesivă în special în cazul veniturilor salariale mici.

„Am prezentat astăzi toate cele cinci confederații sindicale o agendă de lucru în 13 puncte. O agendă de lucru care vizează în principal elemente care țin de piața muncii. Aș începe prin mențiunea referitoare la salariul minim, de asemenea, la o regândire a fiscalității pe muncă, pentru că avem o problemă cu fiscalitatea excesivă, mai ales în ceea ce privește salariile mici. Nu am avansat în această seară absolut nicio cifră. Am primit vineri, săptămâna trecută, de la Guvern punctul de vedere al Ministerului Muncii și al institutului care a analizat, în baza prevederilor legislației naționale. Trebuie să vă reamintesc că această creștere a salariului minim nu este o nebunie din capul liderilor de sindicat, este rezultatul transpunerii Directivei europene cu salariul minim, e o politică în domeniul salariului minim care trebuie să fie în fiecare stat membru al UE, creată pe baza unui mecanism transparent, tripartit – guvern, patronat, sindicate – și predictibil, nu cum avea România până acum doi ani de zile, când fiecare guvern venea cu formule diferite în funcție de conjunctură de interesul politic”, a afirmat Dumitru Costin după consultările de la Palatul Victoria.

Președintele BNS a subliniat că mecanismul este prevăzut de legislația în vigoare și trebuie respectat. Potrivit acestuia, Ministerul Muncii trebuie să pregătească în fiecare toamnă o estimare a salariului minim, folosind indicatori publici de prognoză.

„Ministerul Muncii are obligația ca în fiecare toamnă, pe baza unor indicatori publici, care vin de la prognoză, să construiască o predeterminare a valorii salariului minim, urmând ca în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, care ne-a fost confirmat în această seară de premier, va fi convocat în zilele următoare, moment în care vom discuta cu date și cu cifre, plecând de la propunerea pe care a avansat-o Ministerul Muncii vineri și continuând cu ceea ce o să lansăm mâine în spațiul public, o analiză complexă asupra salariului minim, fiscalității pe muncă și pe salariul minim, impactul asupra mediului de afaceri a creșterii salariului minim”, a spus Dumitru Costin.

Reprezentanții sindicali vor publica marți o analiză despre impactul unei creșteri a salariului minim de la 1 ianuarie 2027, document prin care vor să susțină discuțiile cu mediul de afaceri.

Întrebat despre poziția exprimată de reprezentanții companiilor, Costin a susținut că aceștia nu au primit favorabil nici propunerile anterioare de majorare. El le-a cerut să prezinte argumente și o analiză proprie în cadrul negocierilor.

„Mâine vă prezentăm ceea ce înseamnă impactul asupra mediului de afaceri a creșterii salariului minim de la 1 ianuarie 2027. Așteptăm, în afara unor declarații, nu i-am auzit niciodată ca în momentul în care vreun guvern a venit cu vreo propunere de creștere a salariului minim să îmbrățișeze propunerea. Ei spun nu se poate, o să vă prezentăm mâine analiza și așteptăm să vină și ei cu contraanaliză, nu doar cu declarații, ieșim și spunem nouă nu ne convine aia, așteptăm să vedem cu argumente, cum vin”, a adăugat Dumitru Costin.

Stabilirea salariului minim trebuie încheiată până la finalul lunii, potrivit informațiilor transmise de Costin despre discuția cu premierul, deoarece valoarea aprobată este necesară pentru pregătirea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale.

Întrebat dacă a fost convenit și un calendar pentru noua Lege a salarizării, liderul BNS a relatat că Executivul urmează să răspundă în zilele următoare celorlalte solicitări prezentate de sindicate.

„Pentru Legea salarizării i-am comunicat în această seară premierului – pentru că premierul ne-a anunțat în finalul întâlnirii de astăzi că, cu excepția subiectului salariului minim, care va fi un subiect ce va fi tranșat până la sfârșitul acestei luni, pentru că e nevoie și de o construcție a bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale, care are nevoie, printre altele, și de salariul minim stabilit, aprobat prin hotărâre de guvern, pe celelalte subiecte pe care le-am avansat astăzi și le-am explicat vom primi în zilele următoare un feedback de la Guvern”, a răspuns Dumitru Costin.

Pentru pregătirea noii Legi a salarizării, sindicatele solicită dialog cu Guvernul și obligarea ordonatorilor de credite să transmită toate informațiile despre salarii, inclusiv sporurile, stimulentele și bonusurile.

Costin a precizat că această obligație ar trebui introdusă prin ordonanță de urgență și însoțită de sancțiuni financiare. Totodată, el a relatat că discuțiile privind salarizarea bugetară ar putea necesita până la șase luni, ceea ce ar muta finalizarea acestora spre jumătatea anului 2027.