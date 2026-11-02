Guvernul anunță sprijin pentru indexarea pensiilor. Premierul Luca Niculescu a discutat cu sindicatele și despre salariul minim

Premierul Luca Niculescu și-a exprimat sprijinul pentru indexarea pensiilor, reducerea birocrației și implicarea sindicatelor în stabilirea priorităților României pentru viitoarele finanțări europene. Măsurile au fost discutate luni, la Palatul Victoria, în cadrul unei întâlniri cu liderii confederațiilor sindicale. Guvernul și sindicatele urmează să negocieze și nivelul salariului minim pentru 2027, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

Prim-ministrul Luca Niculescu a transmis luni, în cadrul consultărilor cu reprezentanții confederațiilor sindicale, că Executivul este deschis să susțină un prim set de măsuri care să răspundă nevoilor populației.

Printre prioritățile prezentate se numără indexarea pensiilor, debirocratizarea și implicarea sindicatelor în procesul de consultare privind următorul ciclu de finanțare europeană.

„Premierul Niculescu a transmis întreaga deschidere a Executivului pentru a continua dialogul cu reprezentanţii confederaţiilor sindicale, confirmând sprijinul pentru un prim set de măsuri concrete care să răspundă nevoilor societăţii: indexarea pensiilor, debirocratizare şi includerea sindicatelor în procesul de consultare pentru elaborarea poziţiei naţionale faţă de următorul ciclu de finanţare europeană”, se arată în comunicatul Guvernului.

Deocamdată, Executivul nu a anunțat un procent pentru indexarea pensiilor și nici un calendar concret de aplicare a măsurii.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate și principalele solicitări ale mișcării sindicale, care vizează în special piața muncii și fiscalitatea veniturilor salariale.

Un alt subiect important al discuțiilor a fost situația finanțelor publice.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a prezentat reprezentanților sindicali contextul fiscal-bugetar în care se află România, precum și pașii pe care Guvernul intenționează să îi urmeze pentru a acoperi necesarul de finanțare până la sfârșitul anului 2026.

La consultările de la Palatul Victoria au participat și vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, ministrul Muncii, Florin Manole, și ministrul delegat pentru Învățământul Preuniversitar, Sorin Ionescu.

De asemenea, au fost prezenți șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Oleg Ungureanu, și secretari de stat din cadrul acestei structuri.

Potrivit Guvernului, dialogul cu reprezentanții confederațiilor sindicale va continua în perioada imediat următoare, prin intermediul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

Președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, a confirmat că premierul a acceptat convocarea Consiliului Național Tripartit în zilele următoare.

Una dintre principalele teme va fi stabilirea salariului minim pe economie pentru anul 2027.

Liderul sindical a precizat că cele cinci confederații sindicale au prezentat Guvernului o agendă de lucru cu 13 puncte, care vizează în principal problemele de pe piața muncii.

„Aş începe prin menţiunea referitoare la salariul minim, de asemenea, la o regândire a fiscalităţii pe muncă, pentru că avem o problemă cu fiscalitatea excesivă, mai ales în ceea ce priveşte salariile mici. Nu am avansat în această seară absolut nicio cifră”, a declarat Dumitru Costin după întâlnire.

Acesta a explicat că sindicatele au primit săptămâna trecută punctul de vedere al Ministerului Muncii, elaborat în baza legislației naționale.

Propunerea ministerului va constitui punctul de plecare pentru negocierile dintre Guvern, sindicate și patronate.

Dumitru Costin a subliniat că stabilirea salariului minim trebuie să respecte mecanismul prevăzut de legislația națională, adoptat în urma transpunerii directivei europene în domeniu.

Acesta presupune consultarea celor trei părți implicate, Guvernul, patronatele și sindicatele, pe baza unor indicatori economici publici.

„Trebuie să vă reamintesc că această creştere a salariului minim nu este o nebunie din capul liderilor de sindicat, este rezultatul transpunerii Directivei europene cu salariul minim”, a afirmat președintele BNS.

Liderul sindical a criticat modul în care salariul minim era stabilit în trecut, când deciziile depindeau de conjunctura economică și de prioritățile politice ale guvernelor.

Potrivit acestuia, Ministerul Muncii are obligația de a realiza în fiecare toamnă o estimare a salariului minim, folosind indicatorii economici furnizați de instituțiile de prognoză.

„Ministerul Muncii are obligaţia ca în fiecare toamnă, pe baza unor indicatori publici, care vin de la prognoză, să construiască o predeterminare a valorii salariului minim”, a explicat Dumitru Costin.

BNS urmează să prezinte marți o analiză privind nivelul salariului minim, fiscalitatea muncii și impactul unei eventuale majorări asupra mediului de afaceri.

Documentul va fi utilizat în discuțiile din Consiliul Național Tripartit, alături de propunerea transmisă de Ministerul Muncii.