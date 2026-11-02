Bursa de Valori București a început luna noiembrie în scădere. Tranzacții de peste 225 de milioane de lei în ședința de luni
SURSA FOTO: Bursa de Valori București (BVB) - Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori București (BVB) a închis pe roșu prima ședință de tranzacționare din noiembrie, indicele principal BET înregistrând o scădere de 0,12%. Valoarea totală a tranzacțiilor de luni, 2 noiembrie, a ajuns la 225,6 milioane de lei, echivalentul a aproape 42,3 milioane de euro. Cele mai tranzacționate acțiuni de pe Piața Reglementată au fost cele ale Hidroelectrica, Băncii Transilvania și OMV Petrom.
Indicele BET a coborât la 35.086,93 puncte, iar principalii indici bursieri au închis în scădere
Bursa de Valori București a început săptămâna și luna noiembrie cu scăderi pentru toți indicii principali, după ce săptămâna precedentă adusese o creștere importantă a capitalizării bursiere.
Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a pierdut 0,12%, încheind ședința la 35.086,93 puncte.
Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni, a scăzut cu 0,34%, în timp ce BET-XT, indicele extins al celor mai lichide 25 de titluri, a înregistrat un declin de 0,16%.
Cea mai importantă scădere dintre indicii principali a fost consemnată de BET-FI, care urmărește societățile de investiții financiare și a pierdut 0,84%.
|Indice bursier
|Evoluție 2 noiembrie
|BET
|-0,12%
|BET-Plus
|-0,34%
|BET-XT
|-0,16%
|BET-FI
|-0,84%
|BET-BK
|-0,17%
|BET-NG
|-0,52%
|BET AeRO
|-0,09%
Indicele BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, s-a depreciat cu 0,17%, iar BET-NG, care urmărește companiile din energie și utilități, a coborât cu 0,52%.
Pe piața AeRO, indicele BET AeRO a înregistrat o scădere de 0,09%.
Hidroelectrica, Banca Transilvania și OMV Petrom au fost cele mai tranzacționate companii
Valoarea totală a tranzacțiilor realizate luni la BVB a fost de 225,6 milioane de lei, aproximativ 42,3 milioane de euro.
Pe Piața Reglementată, cele mai lichide titluri au fost cele ale Hidroelectrica, cu schimburi de aproape 11,8 milioane de lei.
Acțiunile Băncii Transilvania s-au situat pe poziția a doua, cu tranzacții de 10,3 milioane de lei, urmate de OMV Petrom, cu un rulaj de 3,9 milioane de lei.
În ceea ce privește evoluția prețurilor, cele mai mari creșteri au fost înregistrate de Oil Terminal, ale cărei acțiuni s-au apreciat cu 14,55%.
Titlurile SIF Hoteluri au avansat cu 9,94%, iar cele ale Chimcomplex Borzești au câștigat 5,47%.
La polul opus, acțiunile Rompetrol Rafinare au consemnat cea mai mare scădere, de 14,95%, urmate de Armătura, cu un declin de 14,38%, și Condmag, cu o depreciere de 11,25%.
Capitalizarea Bursei de Valori București a crescut cu 23,76 miliarde de lei în ultima săptămână din octombrie
Ședința de luni vine după o săptămână în care capitalizarea bursieră a BVB a înregistrat o creștere de 3,43%, echivalentul a 23,76 miliarde de lei.
Potrivit datelor publicate de operatorul bursier, capitalizarea a ajuns la 717,01 miliarde de lei în perioada 26-30 octombrie 2026, față de 693,25 miliarde de lei în săptămâna 19-23 octombrie.
În schimb, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni s-a redus cu 21,71%, respectiv 86,83 milioane de lei.
Rulajul săptămânal a fost de 313,09 milioane de lei, comparativ cu 399,92 milioane de lei în intervalul precedent.
Indicele BET a încheiat ultima săptămână din octombrie la 35.129,76 puncte, nivel de la care a coborât ușor în prima ședință din noiembrie.
Datele BVB arată că vineri, 30 octombrie, a fost ziua cu cea mai mare valoare a tranzacțiilor din ultima săptămână a lunii octombrie. În acea ședință, schimburile au totalizat 79,43 milioane de lei.
La polul opus, marți, 27 octombrie, a fost înregistrată cea mai redusă activitate, cu tranzacții de 45,96 milioane de lei.
Astfel, deși capitalizarea bursieră a crescut semnificativ în ultima săptămână din octombrie, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a fost mai mică decât în săptămâna anterioară, iar începutul lunii noiembrie a adus corecții ușoare pentru indicii pieței.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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