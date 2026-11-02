Doar 40% dintre români au acces la rețeaua de gaze naturale. Ministrul Dezvoltării anunță investiții prin programul Anghel Saligny

Doar 40% din populația României are în prezent acces la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, potrivit ministrului Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica. Oficialul a atras atenția asupra importanței investițiilor realizate prin Programul Național „Anghel Saligny”, care finanțează extinderea infrastructurii în localitățile fără acces la această utilitate. Declarațiile au fost făcute luni, la inaugurarea unei rețele de 35 de kilometri în județul Tulcea.

Accesul la gazele naturale rămâne limitat pentru o mare parte a populației României, în condițiile în care infrastructura de distribuție nu acoperă numeroase localități.

Ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, a declarat luni că numai aproximativ 40% dintre români beneficiază în prezent de acces la rețeaua de gaze naturale.

Oficialul a subliniat că Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” reprezintă principalul instrument guvernamental prin care pot fi finanțate extinderile rețelelor de distribuție pentru consumatorii casnici.

„Programul Naţional de Investiţii ‘Anghel Saligny’ este singurul după Revoluţie care are o componentă de gaze. Au mai făcut operatorii investiţii de extindere, dar acesta este cel mai amplu program de investiţii”, a declarat ministrul, potrivit Agerpres.

Acesta a explicat că realizarea proiectelor presupune atât lucrări de infrastructură, cât și asigurarea condițiilor necesare pentru racordarea gospodăriilor.

Ministrul Dezvoltării a participat luni, alături de reprezentanți ai autorităților locale și județene, la inaugurarea rețelei de distribuție a gazelor naturale din comuna Luncavița, județul Tulcea.

Investiția, finanțată prin programul „Anghel Saligny”, a permis realizarea a 35 de kilometri de conducte în satele Luncavița și Rachelu.

„Şi noi am avut emoţii să vedem dacă funcţionează, dar acum văd că totul este bine. Să ai 35 de kilometri de reţele de gaze într-o comunitate este enorm, din punctul meu de vedere”, a afirmat Marcel Stoica.

Primarul comunei Luncavița, Aurel Iorga, a precizat că investiția a început în anul 2022, în baza unui studiu de fezabilitate realizat anterior.

Potrivit edilului, infrastructura construită permite racordarea tuturor locuitorilor din cele două sate ale comunei.

Marcel-Alexandru Stoica a explicat că proiectele de extindere a rețelelor de gaze naturale sunt dificil de implementat, atât din cauza problemelor tehnice, cât și a constrângerilor financiare.

Pe parcursul lucrărilor pot apărea modificări ale soluțiilor tehnice, iar numărul branșamentelor trebuie adaptat pentru a permite accesul gospodăriilor la noua infrastructură.

În plus, finanțarea nu a fost întotdeauna disponibilă în ritmul necesar desfășurării proiectelor.

„Să duci un proiect la capăt nu este uşor. Apar modificări de soluţii, este nevoie de un număr de branşamente ca să avem facilităţi la toţi cetăţenii din localitate şi, după cum ştiţi, banii. La minister nu au fost bani mereu şi a trebuit să facem o analiză şi practic să planificăm aceste cereri de plată”, a declarat ministrul.

Acesta a arătat că Ministerul Dezvoltării a fost nevoit să planifice solicitările de plată în funcție de resursele financiare disponibile.

În timpul vizitei în județul Tulcea, ministrul Dezvoltării a mers și la două locuințe din satele Rachelu și Luncavița care au fost racordate la noua rețea.

Unul dintre beneficiari, E. Căpățână, din satul Rachelu, a explicat că a depus cererea de racordare în urmă cu aproximativ șase luni, după ce a aflat despre extinderea infrastructurii.

„De vreo jumătate de an am depus cererea, de când am auzit că se trage reţeaua. A fost costisitor, dar e necesară investiţia. Vă daţi seama că nu toată lumea îşi permite”, a declarat acesta.

Deși rețeaua este disponibilă în localitate, costurile suportate de gospodării pentru racordare și utilizarea gazelor naturale pot reprezenta în continuare un obstacol pentru unele familii.

Extinderea infrastructurii de gaze naturale prin programul guvernamental nu se limitează la comuna Luncavița.

Potrivit datelor transmise Agerpres de Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca și președintele filialei teritoriale a Asociației Comunelor din România, peste 15 unități administrativ-teritoriale din județul Tulcea au fost incluse în programul Ministerului Dezvoltării.

Investițiile urmăresc dezvoltarea rețelelor de distribuție și crearea posibilității de racordare pentru gospodăriile care nu beneficiază în prezent de această utilitate.

În cazul comunei Luncavița, finalizarea celor 35 de kilometri de rețea permite locuitorilor din ambele sate să solicite conectarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale.