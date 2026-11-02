Frigiderele din 6 supermarketuri din România au fost atacate de hackeri. Incidentul este similar cu atacurile cibernetice din Europa

Frigiderele din șase supermarketuri din România, care ar aparține aceluiași lanț comercial, au fost vizate de un atac cibernetic în noaptea de duminică spre luni. Hackerii ar fi preluat controlul asupra echipamentelor frigorifice, provocând creșterea temperaturilor peste valorile normale. Problemele au fost descoperite de angajați în cursul dimineții și raportate autorităților. Incidentul prezintă asemănări cu atacurile cibernetice înregistrate în mai multe țări europene.

Frigiderele din șase supermarketuri din România au înregistrat modificări neobișnuite ale temperaturii în urma unui posibil atac cibernetic, produs în jurul orei 01:00, în noaptea de duminică spre luni. Echipamentele afectate se aflau în magazine care ar aparține aceluiași lanț comercial.

Surse din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) au confirmat că instalațiile frigorifice au funcționat la temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite, situație care a ridicat suspiciuni privind o intervenție neautorizată asupra sistemelor de control.

Potrivit informațiilor prezentate de Observator, atacatorii cibernetici ar fi reușit să preia controlul asupra echipamentelor frigorifice. Incidentul a afectat funcționarea acestora, fără să fie raportate probleme la nivelul altor infrastructuri informatice.

Defecțiunile înregistrate la frigiderele supermarketurilor au fost identificate abia în cursul dimineții, când angajații au constatat că temperaturile echipamentelor nu mai corespundeau parametrilor normali de funcționare.

Situația a fost raportată Directoratului Național de Securitate Cibernetică drept un posibil atac informatic, pentru ca specialiștii să analizeze problemele semnalate.

În urma sesizării, experții în securitate cibernetică au recomandat actualizarea software-ului utilizat de echipamentele afectate. Conform informațiilor disponibile, incidentul nu s-a extins asupra altor componente ale infrastructurii IT.

Incidentul înregistrat în cele șase supermarketuri din România prezintă asemănări cu o serie de atacuri cibernetice de amploare semnalate în alte state europene, unde au fost afectate sisteme utilizate de magazine.

Potrivit informațiilor furnizate de sursele citate, atacuri similare au fost observate în Franța, Belgia și Suedia, unde unități comerciale s-au confruntat cu incidente informatice.

Asemănările dintre aceste cazuri indică existența unor probleme de securitate care pot afecta echipamentele frigorifice conectate la sisteme informatice. Informațiile disponibile nu stabilesc însă dacă atacurile din cele patru țări au fost coordonate de aceiași infractori cibernetici.