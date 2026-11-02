Despăgubiri pentru persoanele ale căror date personale au fost compromise. Instituțiile publice din R. Moldova pot fi obligate să plătească

Persoanele din Republica Moldova ale căror date personale au fost compromise în urma unui atac cibernetic pot solicita despăgubiri pentru prejudiciile materiale sau morale suferite. Noua legislație, intrată în vigoare în august 2026, permite inclusiv sancționarea instituțiilor publice, care riscă amenzi de până la două milioane de lei moldovenești. Compensațiile nu sunt însă acordate automat, iar persoanele afectate trebuie să demonstreze prejudiciul suferit.

Persoanele ale căror informații personale au fost accesate fără autorizare pot cere despăgubiri în instanță, în baza noilor prevederi privind protecția datelor din Republica Moldova.

Sergiu Bozianu, președintele Asociației pentru Protecția Vieții Private, a explicat pentru Europa Liberă că legislația intrată în vigoare în august 2026 permite inclusiv sancționarea autorităților publice care nu respectă obligațiile privind protecția datelor.

„În trecut, nu era posibilă sancționarea autorităților publice pentru nerespectarea prevederilor privind protejarea datelor cu caracter personal. După ce legea a fost actualizată, acest lucru este posibil”, a declarat expertul.

Noul cadru legal, stabilit prin Legea nr. 195/2024 și aplicabil din 23 august 2026, introduce reguli privind evaluarea riscurilor și responsabilitatea instituțiilor și organizațiilor care prelucrează date personale.

Persoanele care demonstrează că au suferit un prejudiciu material sau moral în urma încălcării legislației pot solicita despăgubiri.

Totuși, simplul fapt că informațiile unei persoane au fost compromise nu înseamnă că aceasta va primi automat o sumă de bani.

Pentru obținerea compensațiilor trebuie stabilite prejudiciul suferit, încălcarea legislației și legătura dintre acestea. Cererile de despăgubire se depun la instanțele competente.

Operatorii de date sau persoanele împuternicite sunt obligați să repare prejudiciile pentru care răspund, dar pot fi exonerați dacă demonstrează că nu au nicio responsabilitate pentru producerea acestora.

Noua legislație permite aplicarea sancțiunilor inclusiv autorităților și instituțiilor publice.

În funcție de natura încălcării, plafoanele generale ale amenzilor pot ajunge la un milion sau două milioane de lei moldovenești.

Aplicarea acestora este însă supusă unor reguli tranzitorii. În primul an de la intrarea în vigoare a legii se aplică 10% din cuantumul amenzii stabilite, în al doilea an procentul crește la 40%, iar din al treilea an sancțiunea se aplică integral.

Aceste valori reprezintă limite prevăzute de legislație și nu amenzi deja impuse în cazul atacului cibernetic.

De asemenea, amenzile și despăgubirile reprezintă două mecanisme juridice diferite. Amenzile sancționează încălcarea legislației, în timp ce despăgubirile urmăresc repararea prejudiciului suferit de persoanele afectate.

Prin urmare, aplicarea unei amenzi unei instituții nu presupune distribuirea automată a banilor către cetățenii ale căror date au fost compromise.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile din Republica Moldova, atacul s-a desfășurat în perioada 19-23 octombrie 2026.

Atacatorii au încercat să obțină informații folosind aproximativ un milion de numere de identificare de stat, cunoscute sub denumirea de IDNP.

Date asociate cu aproximativ 750.000 dintre acești identificatori ar fi fost extrase neautorizat.

Printre informațiile potențial compromise se numără date de identificare, informații despre membrii familiei, asigurări medicale, pensii, prestații sociale, automobile și situația financiară.

Autoritățile au precizat că nu toate persoanele vizate au avut expuse aceleași categorii de informații. Amploarea exactă a incidentului și natura datelor accesate sunt încă în curs de verificare.

Parlamentul Republicii Moldova a programat pentru 4 noiembrie audieri cu ușile închise, în cadrul cărora urmează să fie analizate circumstanțele atacului și responsabilitățile instituțiilor implicate.

Cetățenii care suspectează că informațiile lor au fost accesate fără autorizare pot solicita clarificări instituțiilor responsabile și pot depune sesizări la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Avocatul Mihail Boiștean a recomandat, într-o relatare TV8, ca persoanele afectate să înceapă prin solicitarea de informații de la Agenția de Guvernare Electronică (AGE).

Ulterior, acestea se pot adresa autorității de protecție a datelor pentru documentarea incidentului și evaluarea posibilităților juridice de obținere a despăgubirilor.

Între timp, AGE a anunțat restabilirea treptată a serviciilor digitale afectate și actualizarea obligatorie a aplicației EVO.

Instituția a transmis că nu au fost efectuate modificări neautorizate în registrele de stat și că informațiile cardurilor bancare nu au fost compromise în urma incidentului.