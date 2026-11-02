Proiectele eliminate din PNRR vor putea primi finanțare europeană. Guvernul stabilește noi condiții pentru investițiile în spitale

Guvernul a aprobat luni, 2 noiembrie, un pachet de măsuri pentru continuarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Noile prevederi vizează prelungirea termenelor de verificare și plată a cererilor de transfer, precum și reorganizarea evidenței bugetare a proiectelor. Totodată, investițiile în infrastructura spitalicească publică eliminate din PNRR vor putea continua prin Programul Sănătate 2021–2027. Modificările urmăresc prevenirea blocajelor financiare și administrative în etapa de închidere a programului.

Guvernul a aprobat modificări privind gestionarea proiectelor din PNRR, prin care termenul acordat coordonatorilor de reforme și investiții pentru verificarea, autorizarea și plata cererilor de transfer va fi extins cu o lună, pentru a permite finalizarea operațiunilor financiare aferente investițiilor.

Potrivit Ministerului Finanțelor, termenul stabilit inițial pentru 30 octombrie 2026 va fi prelungit până la 30 noiembrie 2026. În acest interval, coordonatorii vor putea efectua verificările necesare, autoriza plățile și încheia operațiunile corespunzătoare etapei de lichidare.

Prelungirea nu se aplică însă sumelor individualizate în urma admiterii contestațiilor depuse de beneficiarii proiectelor.

Noile prevederi stabilesc și două termene distincte pentru raportarea sumelor virate în conturile de venituri ale bugetului de stat. Pentru plățile efectuate până la 30 octombrie 2026, raportările trebuie transmise până la 15 noiembrie 2026, în timp ce pentru plățile realizate până la 30 noiembrie, termenul de raportare este 10 decembrie 2026.

Modificările adoptate introduc o evidență bugetară separată pentru sumele necesare finalizării investițiilor din PNRR și pentru obligațiile financiare aferente proiectelor care au fost eliminate din Plan.

O categorie distinctă va cuprinde investițiile deja finalizate, care au contribuit la îndeplinirea țintelor asumate, dar pentru care activitățile de mentenanță sau serviciile conexe vor continua după 31 decembrie 2026.

Coordonatorii de reforme și investiții au obligația să clasifice proiectele până la 10 noiembrie 2026. Listele rezultate vor trebui aprobate prin ordin până la 20 noiembrie, după obținerea avizului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

În același timp, angajamentele legale deja asumate, dar pentru care plățile nu au fost efectuate, vor fi transferate pe noile poziții bugetare. Creditele de angajament eliberate prin diminuarea sumelor înscrise pe vechile poziții nu vor putea fi utilizate pentru finanțarea unor cheltuieli noi.

Pentru investițiile susținute din alte surse de finanțare, dar care contribuie la realizarea țintelor și jaloanelor din PNRR, Guvernul introduce reguli distincte de evidențiere și raportare a sumelor utilizate.

În cazul componentei nerambursabile, aceste fonduri vor trebui evidențiate separat în solicitările de finanțare. Pentru investițiile aferente componentei de împrumut, raportările distincte vor fi transmise către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene până la 30 noiembrie 2026.

Separarea sumelor urmărește identificarea exactă a obligațiilor de plată rămase și a surselor financiare din care acestea vor fi acoperite. Datele vor fi utilizate inclusiv pentru evaluarea impactului asupra execuției bugetare din 2026 și pentru pregătirea bugetului de stat aferent anului 2027.

Ministerul Finanțelor precizează că aceste modificări sunt necesare pentru administrarea obligațiilor financiare în etapa de închidere a PNRR, astfel încât cheltuielile aferente proiectelor să nu fie transferate în bugetele anilor următori fără o evaluare și o programare financiară corespunzătoare.

O altă modificare aprobată de Guvern permite continuarea proiectelor de infrastructură spitalicească publică eliminate din PNRR, prin transferarea acestora către Programul Sănătate 2021–2027.

Prevederea se aplică investițiilor din Componenta 12 – Sănătate, investiția I2, cu condiția ca proiectele să respecte criteriile de eligibilitate și să se încadreze în alocarea financiară disponibilă în cadrul programului european.

Cheltuielile eligibile efectuate înainte de transferarea proiectelor vor putea fi incluse în noile contracte de finanțare și decontate prin Programul Sănătate.

Pentru sumele achitate inițial din bugetul de stat și ulterior autorizate la rambursare, fondurile recuperate vor fi virate înapoi la bugetul de stat. Beneficiarii nu vor primi o a doua plată pentru aceleași cheltuieli, fiind astfel evitată dubla finanțare.

În schimb, cheltuielile eligibile suportate de beneficiari din resurse proprii vor putea fi rambursate conform regulilor aplicabile Programului Sănătate 2021–2027.

Guvernul a stabilit și modul în care vor fi tratate cheltuielile aferente proiectelor transferate din PNRR care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate ale noilor programe de finanțare.

Aceste cheltuieli vor rămâne definitive în sarcina bugetelor din care au fost efectuate, fără a fi recuperate de la beneficiarii investițiilor. Excepția privește sumele afectate de nereguli, pentru care se aplică regulile corespunzătoare.

Mecanismul de decontare și prevederile destinate prevenirii dublei finanțări se vor aplica și proiectelor eliminate din componenta nerambursabilă a PNRR și transferate către alte programe europene, în condițiile stabilite prin actul aprobat.

Pentru aplicarea noilor reguli, Ministerul Sănătății va avea obligația să transmită raportarea privind investițiile eliminate din componenta nerambursabilă a PNRR în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

În cazul celorlalți coordonatori de reforme și investiții, termenul de raportare este de 30 de zile de la intrarea în vigoare, fără a putea depăși însă data de 30 noiembrie 2026.

Aceste raportări vor permite evidențierea proiectelor eliminate din finanțarea nerambursabilă a PNRR și a obligațiilor financiare aferente, în cadrul procedurilor de reorganizare bugetară prevăzute de măsurile aprobate de Guvern.