Ministerul Finanțelor vrea să împrumute 9 miliarde de lei de la bănci în noiembrie. Suma este mai mare decât în octombrie

Ministerul Finanțelor a programat pentru luna noiembrie 2026 împrumuturi de nouă miliarde de lei de la băncile comerciale, cu 3,2 miliarde de lei mai mult decât suma planificată în octombrie. Fondurile vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice. La valoarea anunțată se pot adăuga sume suplimentare obținute prin licitațiile pentru obligațiunile de stat.

Ministerul Finanțelor intenționează să atragă nouă miliarde de lei de la băncile comerciale în luna noiembrie 2026, prin emisiuni de certificate de trezorerie cu discont și obligațiuni de stat de tip benchmark.

Potrivit prospectelor de emisiune, la această sumă se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate pentru obligațiunile de stat de tip benchmark.

Valoarea împrumuturilor programate pentru noiembrie este cu 3,2 miliarde de lei mai mare decât cea stabilită pentru octombrie, când Ministerul Finanțelor planificase atragerea a 5,8 miliarde de lei.

Sumele vor fi utilizate pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, precum și pentru acoperirea necesarului de finanțare a deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, Ministerul Finanțelor va organiza în noiembrie două licitații pentru certificate de trezorerie cu discont, cu o valoare totală de două miliarde de lei.

Prima licitație este programată pentru 5 noiembrie 2026 și vizează o emisiune de un miliard de lei, cu scadența la 28 octombrie 2027.

A doua licitație va avea loc pe 12 noiembrie 2026, tot pentru o emisiune de un miliard de lei, însă cu scadența stabilită la 24 mai 2027.

Aceste instrumente permit statului să atragă finanțare de la băncile comerciale pentru perioade determinate, urmând ca sumele împrumutate să fie rambursate la scadență.

Pe lângă certificatele de trezorerie, Ministerul Finanțelor a programat nouă licitații pentru obligațiuni de stat de tip benchmark, cu o valoare totală de șapte miliarde de lei.

Două dintre emisiuni, în valoare de câte 1,3 miliarde de lei, sunt programate pentru 2 și 9 noiembrie 2026.

O altă licitație, în valoare de un miliard de lei, va avea loc pe 5 noiembrie.

Alte patru emisiuni, de câte 600 de milioane de lei fiecare, sunt programate pentru 12, 16, 23 și 25 noiembrie.

De asemenea, Ministerul Finanțelor va organiza două licitații de câte 500 de milioane de lei, în zilele de 2 și 19 noiembrie 2026.

Fiecare dintre licitațiile pentru obligațiunile de tip benchmark va fi urmată, în ziua următoare, de o sesiune suplimentară de oferte necompetitive, în limita a 15% din valoarea nominală adjudecată în licitația de referință.

Fondurile pe care Ministerul Finanțelor intenționează să le atragă în luna noiembrie vor fi direcționate către finanțarea deficitului bugetar și gestionarea datoriei publice.

Refinanțarea presupune atragerea unor împrumuturi noi pentru acoperirea obligațiilor financiare existente, în timp ce rambursarea anticipată permite achitarea unor datorii înainte de termenul inițial de scadență.

Calendarul publicat pentru noiembrie reprezintă programul de împrumuturi al Ministerului Finanțelor, iar sumele efectiv atrase vor depinde de rezultatele licitațiilor organizate pe parcursul lunii.