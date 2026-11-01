Începe grădinița, încep și răcelile! Ce pot face părinții înainte ca micuțul să intre în colectivitate

Primul an de grădiniță vine adesea cu o problemă care îi îngrijorează pe părinți: răcelile repetate ale copilului. Contactul cu alți copii îl expune la numeroase virusuri, însă pregătirea din timp poate face diferența. Ce măsuri pot lua părinții cu două-trei luni înainte pentru a susține imunitatea celui mic și adaptarea la colectivitate?

Primul an de grădiniță aduce entuziasm, dar și numeroase episoade de răceală. Contactul frecvent cu alți copii îi expune pe cei mici la virusuri noi, iar sistemul imunitar are nevoie de timp pentru a se adapta. Deși îmbolnăvirile repetate sunt frecvente în această etapă, părinții pot lua din timp măsuri pentru a susține sănătatea copilului și pentru a reduce riscul unor infecții.

Pregătirea poate începe cu două-trei luni înainte de intrarea în colectivitate. Nu există o soluție unică prin care copilul să fie protejat complet de infecții, însă câteva măsuri complementare, integrate treptat în rutina zilnică, pot contribui la reducerea frecvenței și a severității unor episoade infecțioase.

Un prim pas este programarea unei consultații pediatrice cu câteva luni înainte de începerea grădiniței. Medicul poate evalua creșterea, dezvoltarea și istoricul medical al copilului și poate identifica eventuale probleme care necesită atenție. Dacă există suspiciuni privind un deficit de fier, vitamina D sau alte carențe nutriționale, pediatrul poate recomanda analize specifice.

Deficitul de fier poate afecta atât funcționarea sistemului imunitar, cât și nivelul de energie, în timp ce unele studii asociază carența de vitamina D cu o susceptibilitate mai mare la infecții respiratorii. În funcție de rezultatele investigațiilor și de starea generală a copilului, medicul va decide dacă sunt necesare măsuri pentru corectarea deficitelor. Părinții ar trebui să discute deschis cu pediatrul despre episoadele infecțioase din trecut și despre orice îngrijorare legată de sănătatea celui mic. Administrarea suplimentelor nu este recomandată în lipsa unei indicații medicale.

La fel de importantă este verificarea schemei de vaccinare. Părinții trebuie să se asigure că vaccinurile copilului sunt administrate conform Programului Național de Vaccinare. Acestea contribuie la prevenirea unor boli infecțioase, precum rujeola, rubeola și oreionul. De asemenea, este indicat ca părinții să discute cu medicul despre vaccinarea antigripală sezonieră, în special dacă intrarea în colectivitate are loc în sezonul rece. Deși vaccinarea antigripală nu previne toate infecțiile respiratorii, aceasta poate reduce riscul de complicații și de forme severe de gripă.

Alimentația reprezintă un alt element important pentru buna funcționare a sistemului imunitar. O dietă variată, cu mese regulate și echilibrate, adaptate vârstei copilului, contribuie la asigurarea nutrienților necesari dezvoltării. Legumele și fructele proaspete, precum ardeiul gras, citricele, broccoli, spanacul și fructele de pădure, furnizează vitamine, antioxidanți și fibre.

Somnul are, la rândul său, un rol important în reglarea răspunsului imun și în procesele de refacere ale organismului. În timpul nopții, corpul produce citokine, proteine implicate în răspunsul inflamator și antiviral. Prin urmare, respectarea unui program de odihnă adecvat vârstei contribuie atât la starea generală de bine a copilului, cât și la funcționarea normală a sistemului imunitar.

Copiii cu vârste cuprinse între trei și cinci ani au nevoie, în medie, de 10-13 ore de somn pe zi, inclusiv somnul de prânz. Pentru a-i ajuta să respecte acest interval, părinții pot stabili o rutină de seară care să includă activități liniștite, precum baia și cititul unei povești, urmate de culcarea la o oră constantă. De asemenea, este recomandată evitarea ecranelor cu cel puțin o oră înainte de somn, deoarece lumina albastră poate reduce secreția de melatonină, hormon implicat în reglarea ciclului somn-veghe.

Condițiile în care copilul doarme sunt importante pentru un repaus de calitate. Un mediu liniștit, aerisit și întunecat poate favoriza odihna. Dacă cel mic adoarme târziu și se trezește cu dificultate dimineața, programul de somn poate fi ajustat treptat, cu câteva săptămâni înainte de începerea grădiniței, pentru a facilita adaptarea la noul orar.

Pregătirea pentru grădiniță presupune și o componentă emoțională. Schimbarea mediului și separarea de părinți pot provoca anxietate, iar stresul prelungit poate influența răspunsul imunitar prin creșterea nivelului de cortizol. Atunci când este prezent în cantități mari pentru perioade îndelungate, acest hormon poate afecta mecanismele naturale de apărare ale organismului.

Pentru a facilita adaptarea, părinții pot discuta cu cel mic despre schimbările care urmează și îi pot explica, folosind un limbaj adecvat vârstei, cum se desfășoară o zi la grădiniță. Dacă este posibil, o vizită la grădiniță înainte de începerea anului școlar îl poate ajuta să se familiarizeze cu noul mediu. Citirea unor cărți despre această etapă și jocurile de rol în care copilul își imaginează că se află la grădiniță pot contribui, de asemenea, la reducerea temerilor.

În același timp, este important ca părinții să asculte preocupările copilului și să îi răspundă cu răbdare la întrebări. Un copil care se simte în siguranță din punct de vedere emoțional poate traversa mai ușor schimbările sociale și de rutină asociate intrării în colectivitate. Combinarea pregătirii medicale cu obiceiuri sănătoase și sprijin emoțional poate contribui la o adaptare mai ușoară la primul an de grădiniță.

Mișcarea zilnică este un alt element care contribuie la menținerea sănătății. Activitatea fizică moderată susține circulația sângelui și funcționarea organismului, inclusiv a mecanismelor de apărare. Copiii au nevoie de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi, prin jocuri în aer liber, plimbări sau alte activități potrivite vârstei.