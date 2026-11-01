Zile libere obligatorii pentru angajații din România. Ce prevede Codul muncii pentru finalul anului 2026. Amenzi de până la 10.000 de lei

Angajații din România mai au patru zile de sărbătoare legală până la sfârșitul anului 2026, dintre care trei sunt în timpul săptămânii. Potrivit Codului muncii, salariații care au un program obișnuit, de luni până vineri, vor beneficia de o minivacanță de patru zile la sfârșitul lunii noiembrie. Legea stabilește și obligațiile angajatorilor în cazul persoanelor care lucrează în zilele de sărbătoare, inclusiv acordarea timpului liber compensatoriu sau a unui spor salarial de minimum 100%.

Conform articolului 139 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, zilele de sărbătoare legală sunt, de regulă, zile în care nu se lucrează. Până la sfârșitul anului 2026, în calendar au mai rămas patru astfel de zile.

Pe 30 noiembrie, luni, este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, iar pe 1 decembrie, marți, este Ziua Națională a României.

Pentru persoanele care lucrează de luni până vineri și au weekendurile libere, cele două sărbători vor forma o minivacanță de patru zile consecutive, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie.

În luna decembrie, următoarele zile de sărbătoare legală sunt 25 și 26 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun.

În 2026, prima zi de Crăciun cade vineri, iar a doua, sâmbătă. Astfel, salariații cu program obișnuit vor beneficia de un weekend prelungit de trei zile.

Potrivit articolului 145 din Codul muncii, sărbătorile legale în care nu se lucrează nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Deși Codul muncii stabilește că zilele de sărbătoare legală sunt nelucrătoare, există și excepții.

Articolul 140 prevede că, pentru unitățile sanitare și cele de alimentație publică, se stabilesc programe de lucru adecvate pentru asigurarea asistenței sanitare și, respectiv, a aprovizionării populației cu produse alimentare de strictă necesitate.

Totodată, articolul 141 stabilește că regulile privind întreruperea activității nu se aplică locurilor de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau a specificului activității.

Prin urmare, există salariați care pot avea program de lucru inclusiv de Sfântul Andrei, de Ziua Națională sau de Crăciun.

Aceștia nu își pierd însă drepturile prevăzute de legislația muncii. Angajatorii trebuie să asigure compensarea muncii desfășurate în zilele de sărbătoare legală, în condițiile stabilite de Codul muncii.

Articolul 142 din Codul muncii stabilește modul în care trebuie compensată munca prestată în zilele de sărbătoare legală.

Salariații care lucrează în aceste zile trebuie să beneficieze de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

Aceasta este prima modalitate de compensare prevăzută de lege.

În situația în care acordarea timpului liber nu este posibilă din motive justificate, angajatorul trebuie să ofere o compensație salarială.

Concret, salariatul are dreptul la un spor de minimum 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

De exemplu, dacă salariul de bază corespunzător unei zile de muncă este de 200 de lei, sporul minim pentru munca prestată în acea zi de sărbătoare legală va fi de încă 200 de lei, atunci când nu poate fi acordat timpul liber compensatoriu.

Așadar, Codul muncii nu permite angajatorilor să ignore compensarea muncii din zilele de sărbătoare legală doar pentru că activitatea companiei trebuie să continue.

Totodată, prin contractele colective de muncă pot fi stabilite drepturi mai favorabile pentru angajați decât cele minime prevăzute de lege.

Amenzi de până la 10.000 de lei pentru angajatorii care nu respectă obligațiile legale

Nerespectarea prevederilor privind sărbătorile legale poate atrage sancțiuni contravenționale.

Potrivit articolului 260 alineatul (1) litera g) din Codul muncii, încălcarea dispozițiilor referitoare la sărbătorile legale și la compensarea muncii prestate în aceste zile se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.

Angajatorii pot fi sancționați dacă nu respectă drepturile stabilite de lege pentru salariații care muncesc în zilele de sărbătoare legală.

Persoanele care consideră că nu au beneficiat de compensarea corespunzătoare pot solicita explicații angajatorului și pot sesiza inspectoratul teritorial de muncă.

Astfel, până la finalul anului 2026, angajații trebuie să țină cont atât de calendarul sărbătorilor legale, cât și de drepturile care li se cuvin dacă sunt solicitați să lucreze în aceste zile.

Pentru cei care au program de luni până vineri, următoarea perioadă de repaus prelungit va fi cea dintre 28 noiembrie și 1 decembrie, urmată de weekendul de Crăciun.