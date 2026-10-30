ANAF a stabilit termenele fiscale din noiembrie 2026. Ce declarații trebuie depuse de firme și de ceilalți contribuabili

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna noiembrie 2026. Documentul cuprinde termenele pe care trebuie să le respecte societățile comerciale, persoanele fizice și celelalte categorii de contribuabili care au obligații declarative și de plată către bugetul de stat.

Printre documentele care trebuie transmise autorităților fiscale se află Declarația informativă D406, aferentă fișierului standard de control fiscal (SAF-T), Formularul 100 privind obligațiile de plată la bugetul de stat, Declarația 112 pentru contribuțiile sociale și impozitul pe venit, precum și deconturile de TVA.

Calendarul include și obligații referitoare la modificarea perioadei fiscale pentru TVA, aplicarea sistemului TVA la încasare, regimul special pentru agricultori și operațiunile intracomunitare. Datele-limită sunt repartizate pe parcursul lunii, în funcție de tipul declarației și de categoria contribuabililor.

Luni, 2 noiembrie, este prevăzut termenul pentru transmiterea Fișierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Formularului D406.

Obligația de raportare revine următoarelor categorii de contribuabili:

Regiile autonome;

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare;

Societățile pe acțiuni (S.A.);

Societățile în comandită pe acțiuni (SCA);

Societățile în comandită simplă (SCS);

Societățile în nume colectiv (SNC);

Societățile cu răspundere limitată (S.R.L.);

Societățile și companiile naționale;

Organizațiile cooperatiste meșteșugărești (OC1);

Organizațiile cooperatiste de consum (OC2);

Organizațiile cooperatiste de credit (OC3);

Unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;

Persoanele juridice străine care desfășoară activități prin unul sau mai multe sedii permanente în România;

Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

Asociațiile cu scop patrimonial;

Asociațiile și persoanele fără scop patrimonial;

Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, potrivit legislației pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate în baza Codului civil;

Societățile nerezidente care dețin un cod de înregistrare în scopuri de TVA în România, respectiv contribuabilii înregistrați direct, prin reprezentant fiscal sau prin sedii fixe;

Alte persoane juridice care nu sunt menționate expres la punctul 4 și care au obligația legală de a organiza și conduce contabilitatea în partidă dublă.

Declarația informativă D406 se transmite lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată. Contribuabilii pentru care perioada fiscală de TVA este semestrul sau anul, precum și cei care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA, au obligația depunerii trimestriale a declarației. Termenul general de transmitere este ultima zi calendaristică a lunii care urmează perioadei de raportare, potrivit startupcafe.ro.

Vineri, 6 noiembrie, este data-limită pentru depunerea declarației de mențiuni privind modificarea perioadei fiscale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic și efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.

În funcție de categoria contribuabilului, notificarea poate fi transmisă prin unul dintre următoarele formulare:

Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

Formularul 013 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activități în România prin unul sau mai multe sedii permanente;

Formularul 015 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru contribuabilii nerezidenți fără sediu permanent în România;

Formularul 016 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală sau de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal;

Formularul 030 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal;

Formularul 040 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru instituțiile publice;

Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice independent sau exercită profesii libere.

Contribuabilii pot utiliza și Formularul electronic 700, destinat înregistrării sau modificării în format electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și radierii înregistrării fiscale. Obligația îi vizează pe contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care au trimestrul drept perioadă fiscală și au efectuat o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România. În urma acestei operațiuni, aceștia trebuie să își modifice perioada fiscală și să treacă la plata TVA lunar.

Marți, 10 noiembrie, sunt prevăzute două categorii de obligații fiscale referitoare la statutul contribuabililor în scopuri de TVA și la aplicarea regimului special pentru agricultori.

1. Depunerea declarațiilor pentru scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și solicită radierea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, trebuie să depună declarația corespunzătoare.

În funcție de situația fiscală și de categoria contribuabilului, pot fi utilizate următoarele documente:

Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

Formularul 016 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală sau de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal;

Formularul 030 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele fizice fără cod numeric personal;

Formularul 040 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru instituțiile publice;

Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice independent sau exercită profesii libere.

Este disponibilă și varianta electronică, prin Formularul 700, utilizat pentru înregistrarea sau modificarea mențiunilor fiscale și pentru radierea înregistrării fiscale.

2. Notificarea privind aplicarea sau încetarea aplicării regimului special pentru agricultori

Tot până la 10 noiembrie trebuie depusă notificarea referitoare la intrarea sau ieșirea din regimul special pentru agricultori.

Documentele care pot fi folosite, în funcție de contribuabil, sunt:

Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

Formularul 016 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală sau de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal;

Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice independent sau exercită profesii libere.

Alternativ, contribuabilii pot transmite Formularul electronic 700, destinat operațiunilor de înregistrare, modificare a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale și radiere fiscală.

Notificarea este depusă de agricultorul care aplică regimul special potrivit art. 315^1 alin. (15) din Codul fiscal și optează pentru regimul normal de taxă, dacă nu desfășoară alte activități economice decât cele prevăzute la art. 315^1 alin. (1) lit. c) și d) sau dacă veniturile anuale din celelalte activități economice se situează sub plafonul de scutire stabilit la art. 310 din Codul fiscal.

Vineri, 20 noiembrie, este termenul pentru depunerea notificărilor privind intrarea sau ieșirea din sistemul TVA la încasare. În funcție de forma de organizare și de situația fiscală, contribuabilii pot transmite unul dintre următoarele documente:

Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

Formularul 016 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală sau de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal;

Formularul 040 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru instituțiile publice;

Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice independent sau exercită profesii libere.

O altă variantă este Formularul 700, prin care se pot înregistra sau modifica electronic mențiunile fiscale și se poate solicita radierea înregistrării fiscale.

Intrarea prin opțiune în sistemul TVA la încasare: până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare perioadei fiscale de la care se aplică sistemul, pentru persoanele impozabile care au înregistrat în anul precedent o cifră de afaceri de cel mult 4.500.000 de lei, nu au utilizat acest sistem în anul respectiv și nu au depășit plafonul aplicabil anului în curs la momentul exprimării opțiunii.

până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare perioadei fiscale de la care se aplică sistemul, pentru persoanele impozabile care au înregistrat în anul precedent o cifră de afaceri de cel mult 4.500.000 de lei, nu au utilizat acest sistem în anul respectiv și nu au depășit plafonul aplicabil anului în curs la momentul exprimării opțiunii. Intrarea în sistem după înregistrarea în scopuri de TVA: opțiunea poate fi exercitată de persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, ulterior înregistrării fiscale.

opțiunea poate fi exercitată de persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, ulterior înregistrării fiscale. Ieșirea din sistem ca urmare a depășirii plafonului: persoanele impozabile care aplică TVA la încasare și depășesc limita de 5.000.000 de lei trebuie să solicite ieșirea din sistem până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a fost depășit plafonul.

persoanele impozabile care aplică TVA la încasare și depășesc limita de 5.000.000 de lei trebuie să solicite ieșirea din sistem până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a fost depășit plafonul. Ieșirea din sistem prin opțiune: contribuabilii care nu depășesc plafonul anual de 5.000.000 de lei, dar nu mai doresc să aplice acest mecanism, pot solicita ieșirea în intervalul 1-20 al oricărei luni.

Miercuri, 25 noiembrie, reprezintă unul dintre cele mai importante termene din calendarul fiscal al lunii. Data vizează depunerea mai multor declarații privind impozitele, contribuțiile sociale, veniturile salariale și operațiunile supuse taxei pe valoarea adăugată.

1. Formularul 100 – Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat

Documentul este transmis de contribuabilii care au obligații de plată către bugetul de stat, periodicitatea depunerii fiind stabilită în funcție de tipul obligației fiscale.

Lunar: contribuabilii care datorează impozite pe veniturile persoanelor fizice, precum impozitul pe dividende distribuite persoanelor fizice, impozitul pe dobânzi, premii, câștiguri din jocuri de noroc, transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, pensii, drepturi de proprietate intelectuală, arendarea bunurilor agricole și alte surse de venit realizate de persoane fizice. Tot lunar declară impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți, taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc și celelalte obligații prevăzute de OPANAF 587/2016, anexa 4, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1.

contribuabilii care datorează impozite pe veniturile persoanelor fizice, precum impozitul pe dividende distribuite persoanelor fizice, impozitul pe dobânzi, premii, câștiguri din jocuri de noroc, transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, pensii, drepturi de proprietate intelectuală, arendarea bunurilor agricole și alte surse de venit realizate de persoane fizice. Tot lunar declară impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți, taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc și celelalte obligații prevăzute de OPANAF 587/2016, anexa 4, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1. Trimestrial: pentru obligațiile de plată prevăzute în OPANAF 587/2016, anexa 4, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.2.

pentru obligațiile de plată prevăzute în OPANAF 587/2016, anexa 4, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.2. Semestrial: pentru obligațiile fiscale menționate în OPANAF 587/2016, anexa 4, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4.

pentru obligațiile fiscale menționate în OPANAF 587/2016, anexa 4, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4. La alte termene: pentru obligațiile de plată prevăzute în OPANAF 587/2016, anexa 4, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.3.

2. Formularul 112 – Declarația privind contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

Declarația se depune pentru luna precedentă de către persoanele fizice și juridice care au statut de angajator sau sunt asimilate angajatorilor, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care obțin în România venituri salariale sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale și nici a acordurilor la care România este parte.

Există și obligația depunerii declarației până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care sunt plătite anumite venituri. Sunt vizate veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, cele obținute în baza contractelor de activitate sportivă, veniturile din arendă și cele din asocieri cu persoane juridice care plătesc impozit potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul este reținut la sursă de plătitorii de venituri prevăzuți la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8) și art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.

3. Formularul 224 – Declarația privind veniturile salariale obținute din străinătate de persoanele fizice care lucrează în România

Obligația revine persoanelor fizice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și primesc salarii sau venituri asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent ori reprezentanță în țară.

Sunt vizate situațiile în care acești angajatori datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, iar între angajator și angajat nu a fost încheiat un acord privind responsabilitatea declarării și achitării contribuțiilor sociale obligatorii.

4. Formularul 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată

Decontul trebuie transmis de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015.

În funcție de perioada fiscală aplicabilă, documentul se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual, conform instrucțiunilor de completare a formularului.

5. Formularul 301 – Decontul special de TVA

Formularul este destinat persoanelor indicate în instrucțiunile de completare, obligația de raportare fiind stabilită separat pentru fiecare secțiune a documentului.

6. Formularul 307 – Declarația privind ajustarea, corectarea ajustărilor și regularizarea TVA

Declarația este obligatorie pentru mai multe categorii de persoane impozabile, în funcție de operațiunile efectuate și de situația înregistrării în scopuri de TVA.

Sunt vizate:

Persoana impozabilă care beneficiază de transferul de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015, în calitate de succesor al cedentului în privința ajustării dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal și nici nu se înregistrează ca urmare a transferului;

Locatarul sau utilizatorul activelor corporale fixe cumpărate prin leasing, atunci când dreptul de proprietate asupra bunurilor este transferat după scoaterea acestuia din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;

Persoana impozabilă căreia i-a fost anulat codul de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal și care a efectuat ajustări incorecte ori nu a ajustat taxa aferentă bunurilor de capital;

Persoana impozabilă căreia i-a fost anulat codul de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal și care nu a efectuat ajustările legale în ultimul decont depus înainte de radiere sau a efectuat ajustări incorecte, potrivit art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal;

Persoana impozabilă care trebuie să efectueze regularizările sau ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) și pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 și pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum și la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operațiunile realizate înainte de anularea înregistrării.

7. Formularul 311 – Declarația privind TVA colectată de persoanele cu codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat

Documentul privește persoanele impozabile cărora le-a fost anulat codul de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. a)-e), g) sau h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit art. 324 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, declarația trebuie depusă de persoanele cărora li s-a anulat codul de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) și care efectuează, în perioada în care nu dețin un cod valid de TVA, livrări de bunuri, prestări de servicii sau achiziții de bunuri și servicii pentru care au obligația achitării taxei.

De asemenea, potrivit art. 324 alin. (11) din Codul fiscal, obligația se aplică persoanelor impozabile cărora codul de TVA le-a fost anulat la cerere, conform art. 316 alin. (11) lit. g), dacă au utilizat sistemul TVA la încasare și au realizat livrări de bunuri sau prestări de servicii înainte de anularea înregistrării, dar exigibilitatea taxei a intervenit ulterior, în perioada în care nu mai aveau un cod valid de TVA.

Situația este reglementată de art. 282 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, care stabilește regulile privind exigibilitatea taxei în cazul aplicării sistemului TVA la încasare.

8. Formularul 390 VIES – Declarația recapitulativă privind operațiunile intracomunitare

Declarația trebuie depusă de contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA potrivit art. 316 sau 317 din Legea nr. 227/2015, pentru următoarele categorii de operațiuni:

a) Livrările intracomunitare scutite de TVA, potrivit art. 294 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal, pentru care obligația de plată a taxei a devenit exigibilă în luna respectivă;

b) Livrările de bunuri realizate în cadrul operațiunilor triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal, în statul membru în care ajung bunurile, declarate drept livrări intracomunitare cu cod T și pentru care exigibilitatea taxei a intervenit în luna de raportare;

c) Serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, prestate în beneficiul persoanelor impozabile care nu sunt stabilite în România, dar au sediul în Uniunea Europeană, altele decât operațiunile scutite de TVA în statul membru în care sunt impozabile, pentru care exigibilitatea taxei a intervenit în luna respectivă;

d) Achizițiile intracomunitare de bunuri supuse taxării, pentru care exigibilitatea TVA a intervenit în luna calendaristică raportată;

e) Achizițiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care trebuie să achite taxa potrivit art. 307 alin. (2), de la persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nestabilite în România;

f) Livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) și d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a intervenit în luna calendaristică respectivă.

Declarația recapitulativă se transmite până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru operațiunile care trebuie raportate.

Același termen se aplică și în cazul bunurilor expediate sau transportate în sistemul de stocuri la dispoziția clientului, precum și atunci când apar modificări ale informațiilor comunicate anterior.

9. Formularul 395 – Declarația informativă privind trimiterile poștale contra ramburs

Declarația este destinată persoanelor autorizate să furnizeze servicii poștale și se referă la trimiterile contra ramburs efectuate pe teritoriul României.

Serviciul poștal contra ramburs presupune achitarea de către destinatar către expeditor, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate.

Ultimul termen fiscal menționat pentru luna noiembrie este luni, 30 noiembrie, când trebuie transmisă Declarația specială de TVA (VAT Return One Stop Shop), prin Formularul 398.

Obligațiile de raportare sunt stabilite în funcție de regimul special de TVA aplicat, respectiv regimul Non-UE, regimul UE sau schema de import pentru vânzarea la distanță a bunurilor provenite din teritorii terțe ori țări terțe.

Potrivit art. 314 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul regimului Non-UE, persoana impozabilă care nu este stabilită în Uniunea Europeană trebuie să transmită electronic o declarație specială de TVA către organul fiscal competent până la sfârșitul lunii următoare fiecărui trimestru calendaristic.

Documentul trebuie întocmit potrivit modelului din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 aprilie 2020, care stabilește normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile, efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri. Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 40 din 13 aprilie 2020.

Declarația trebuie depusă chiar dacă, în perioada fiscală raportată, nu au fost prestate servicii pentru care se aplică regimul special prevăzut de acest articol. Pentru regimul UE, art. 315 alin. (6) din Codul fiscal prevede că persoana impozabilă trebuie să transmită electronic declarația specială de TVA până la sfârșitul lunii următoare încheierii fiecărui trimestru calendaristic.