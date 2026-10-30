Muzica nu va mai suna la fel pe Spotify! Platforma pregătește o funcție AI care schimbă regulile jocului

Spotify intenționează să lanseze un serviciu de remixuri muzicale bazat pe inteligență artificială în primul trimestru al anului 2027, potrivit unui plan care ar putea fi prezentat public în perioada desfășurării Premiilor Grammy din februarie. Informația a fost relatată vineri de Financial Times, care citează persoane familiarizate cu strategia companiei suedeze.

Noua funcție ar urma să ofere abonaților posibilitatea de a modifica și reinterpreta melodii existente cu ajutorul tehnologiei AI. Proiectul face parte din direcția de dezvoltare a platformei de streaming, care analizează introducerea unor instrumente suplimentare pentru utilizatorii serviciilor sale plătite.

Potrivit informațiilor publicate de Financial Times, Spotify ia în calcul introducerea unui tarif suplimentar pentru accesul la această funcționalitate. Abonații ar putea plăti între 4 și 5 dolari pe lună pentru a utiliza serviciul de remixuri. Deocamdată, compania nu a oferit detalii oficiale despre costurile finale sau despre condițiile în care va fi disponibilă noua opțiune. Reuters a solicitat un punct de vedere din partea Spotify, însă compania nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Serviciul pregătit de Spotify le-ar permite utilizatorilor care au abonamente plătite să creeze versiuni alternative ale unor melodii cunoscute, folosind instrumente bazate pe inteligență artificială. Astfel, o piesă folk ar putea fi transformată într-o compoziție dance, iar utilizatorii ar putea experimenta cu interpretări muzicale diferite față de versiunile originale.

O altă posibilitate menționată în raportul Financial Times este utilizarea tehnologiei pentru a pune în scenă un artist care interpretează muzica unui alt artist. Funcția ar extinde astfel opțiunile de personalizare a conținutului muzical și ar permite abonaților să creeze reinterpretări pornind de la înregistrări deja existente.

Planul companiei include și un mecanism de remunerare pentru artiștii ale căror melodii sunt utilizate în procesul de creare a remixurilor. Conform informațiilor publicate de Financial Times, redevențele generate de remixurile realizate de fani ar urma să fie direcționate către artiștii originali.

Aceeași strategie ar putea influența și modul în care sunt calculate clasamentele muzicale de pe platformă. Redările remixurilor ar urma să fie luate în considerare pentru includerea pieselor originale în topurile Spotify, potrivit publicației britanice.

Pentru implementarea serviciului, Spotify a început să încheie acorduri de licențiere cu mai multe companii importante din industria muzicală. Printre acestea se numără Universal Music Group (UMG), casa de discuri independentă Merlin și compania franceză Believe, potrivit informațiilor prezentate de Financial Times.

Acordurile sunt importante pentru funcționarea noii tehnologii, întrucât platforma ar urma să permită utilizarea unor melodii protejate de drepturi de autor pentru realizarea remixurilor. Colaborarea cu deținătorii drepturilor muzicale reprezintă astfel o componentă esențială a proiectului.

În același timp, Spotify continuă discuțiile cu alte două companii majore din industria muzicală, Sony Music și Warner Music (WMG). Negocierile vizează obținerea acordurilor necesare pentru introducerea funcției și extinderea catalogului de melodii care ar putea fi utilizate de abonați pentru crearea propriilor versiuni muzicale.

Potrivit Financial Times, discuțiile cu Sony Music și Warner Music sunt încă în desfășurare, în timp ce acordurile cu Universal Music Group, Merlin și Believe au fost deja încheiate. Aceste negocieri fac parte din pregătirile Spotify pentru lansarea serviciului de remixuri bazat pe inteligență artificială, estimată pentru primele trei luni ale anului 2027.