Noi benzinării pe Autostrada Moldovei A7. Contract semnat pentru două spații de servicii, cu parcări securizate pentru camioane

Autostrada Moldovei (A7) va avea două noi spații de servicii, dotate cu benzinării, parcări securizate pentru camioane și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Cristian Pistol a anunțat vineri, 30 octombrie, semnarea unui contract de concesiune cu OSCAR DOWNSTREAM SRL pentru amenajarea facilităților în apropierea localității Milcovul, la kilometrul 131 al autostrăzii. Termenul prevăzut pentru amenajarea acestora este de 27 de luni, iar contractul are o durată de 30 de ani.

Cristian Pistol a anunțat semnarea unui nou contract de concesiune pentru dezvoltarea infrastructurii de servicii de pe Autostrada Moldovei (A7). Acesta prevede amenajarea a două spații de servicii la kilometrul 131, în zona localității Milcovul, câte unul pe fiecare sens de circulație.

Compania OSCAR DOWNSTREAM SRL va avea la dispoziție 27 de luni pentru amenajarea celor două amplasamente, care vor include benzinării, parcări pentru autoturisme și camioane, spații comerciale și facilități pentru șoferi.

„Am semnat astăzi încă un contract de concesiune pentru noi benzinării pe Autostrada Moldovei (#A7)!”, a transmis Cristian Pistol, într-o postare publicată pe Facebook.

Noile spații de servicii vor fi destinate atât șoferilor de autoturisme, cât și transportatorilor care utilizează Autostrada Moldovei. Acestea vor include și facilități pentru vehicule electrice, inclusiv pentru camioane electrice.

Contractul de concesiune are o durată de 30 de ani, potrivit informațiilor prezentate de Cristian Pistol.

Una dintre principalele noutăți ale proiectului este amenajarea primelor parcări securizate pentru autocamioane de pe Autostrada Moldovei.

„Aceste spații de servicii vor oferi și primele parcări securizate pentru camioane, de pe A7”, a precizat Cristian Pistol.

Conform contractului, fiecare dintre cele două spații de servicii va avea 94 de locuri de parcare pentru autoturisme, 42 de locuri pentru autocamioane, șase locuri pentru autocare și cinci locuri destinate persoanelor cu dizabilități.

În plus, fiecare amplasament va beneficia de o parcare securizată cu 50 de locuri pentru autocamioane.

Astfel, cele două spații vor pune la dispoziția șoferilor, în total, 188 de locuri pentru autoturisme, 84 de locuri obișnuite pentru autocamioane, 100 de locuri în parcări securizate pentru camioane, 12 locuri pentru autocare și zece locuri pentru persoanele cu dizabilități.

Amenajarea acestor facilități va oferi transportatorilor posibilitatea de a efectua opriri în spații special destinate vehiculelor de mare tonaj.

Cele două spații de servicii vor fi dotate cu facilități pentru odihna și alimentarea șoferilor care tranzitează autostrada.

Potrivit anunțului, în fiecare amplasament vor exista toalete publice, dușuri, o stație de distribuție a carburanților, spații comerciale și un snack bar.

De asemenea, contractul prevede amenajarea unor stații pentru reîncărcarea vehiculelor electrice ușoare, dar și a unor stații destinate vehiculelor electrice grele.

Cristian Pistol a subliniat că fiecare spațiu de servicii trebuie să îndeplinească cerințele moderne de siguranță și confort.

Prin aceste investiții, infrastructura de pe Autostrada Moldovei va fi completată cu servicii pentru alimentarea vehiculelor, odihna conducătorilor auto și staționarea autocamioanelor.

Semnarea contractului vine la aproximativ două luni după anunțul privind atribuirea concesiunii pentru cele două spații de servicii de la kilometrul 131 al Autostrăzii Moldovei.

La 20 august 2026, Cristian Pistol anunța că OSCAR DOWNSTREAM SRL fusese desemnată pentru amenajarea celor două amplasamente din apropierea localității Milcovul, pe ambele sensuri de circulație.

La momentul respectiv, contractul urma să poată fi semnat după expirarea perioadei în care puteau fi depuse contestații. Proiectul prevedea încă de atunci amenajarea unor stații de carburanți, spații comerciale, parcări securizate pentru camioane și stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Informațiile despre atribuirea contractului au fost prezentate și de Capital.ro, într-un articol publicat pe 20 august 2026, referitor la dezvoltarea celor două spații de servicii de pe Autostrada Moldovei.

Noul anunț marchează trecerea de la etapa atribuirii la cea a semnării efective a contractului de concesiune, care stabilește un termen de 27 de luni pentru amenajarea facilităților și o durată contractuală de 30 de ani.