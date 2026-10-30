Cât costă un litru de benzină sau motorină astăzi, 30 octombrie. Noile prețuri de la pompă

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate vineri, 30 octombrie 2026. Benzina standard costă, în medie, 10,10 lei pe litru, în timp ce motorina standard se menține la 10,90 lei pe litru. Comparativ cu sfârșitul lunii iunie, însă, șoferii plătesc considerabil mai mult pentru alimentarea mașinilor, potrivit datelor PretCarburant.ro.

Potrivit datelor transmise de PretCarburant.ro, prețul mediu național al benzinei standard este de 10,10 lei pe litru, fără modificări față de ziua precedentă. În cele 1.356 de stații monitorizate, prețurile variază între 10,04 și 10,17 lei pe litru.

Motorina standard se vinde, în medie, cu 10,90 lei pe litru, nivel identic cu cel înregistrat joi. Prețurile din stațiile analizate sunt cuprinse între 10,75 și 10,96 lei pe litru.

Nici GPL-ul nu a înregistrat modificări. Prețul mediu național este de 4,71 lei pe litru, cu valori cuprinse între 4,46 și 4,91 lei, potrivit datelor colectate din 326 de stații.

Deși prețurile au rămas stabile în ultimele 24 de ore, diferențele față de 30 iunie 2026 sunt semnificative. Benzina s-a scumpit cu 1,44 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 16,6%, iar motorina costă cu 1,68 lei mai mult pe litru, respectiv cu 18,2%.

În cazul GPL-ului, majorarea este de 16 bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 3,5%.

Cele mai mici prețuri la carburanți sunt înregistrate vineri în stații din Arad, Eforie Nord și Buftea.

Cea mai ieftină benzină standard poate fi cumpărată cu 10,04 lei pe litru, la o stație Socar din Arad.

Pentru motorină, cel mai mic preț raportat este de 10,75 lei pe litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

În cazul GPL-ului, cel mai avantajos preț este de 4,46 lei pe litru, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

La nivel județean, Botoșani înregistrează cea mai mică medie pentru benzină, de 10,08 lei pe litru, în timp ce Ilfov are cea mai ridicată medie, de 10,11 lei.

Pentru motorină, cea mai mică medie este în județul Sălaj, de 10,88 lei pe litru, iar cea mai mare se înregistrează în Ilfov, unde litrul costă, în medie, 10,91 lei.

În București, prețul mediu al benzinei standard este de 10,10 lei pe litru, iar cel al motorinei ajunge la 10,90 lei.

Aceleași valori sunt înregistrate în Iași, Brașov și Craiova.

În Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Oradea, benzina standard costă, în medie, 10,11 lei pe litru, iar motorina se vinde cu 10,91 lei pe litru.

Diferențele dintre marile orașe sunt astfel reduse, de aproximativ un ban pe litru pentru ambele tipuri de carburant.

Pe piața internațională, petrolul Brent a fost cotat la 115,64 dolari pe baril la data de 29 octombrie 2026, pentru contractul cu livrare în decembrie.

Cotația este cu 0,32 dolari peste nivelul precedent, potrivit datelor incluse în raportul PretCarburant.ro.

Comparativ cu 30 iunie, când prețul de referință era de 73,38 dolari pe baril, seria cotațiilor Brent indică o creștere de 66,5%, calculată prin înlănțuirea contractelor succesive.

Datele arată că, deși prețurile la pompă au rămas stabile în ultima zi, carburanții continuă să fie semnificativ mai scumpi decât la sfârșitul lunii iunie.