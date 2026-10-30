Declin în construcții: numărul autorizațiilor pentru locuințe a scăzut dramatic în toată țara. Mediul rural concentrează 68,5% din proiecte

Sectorul imobiliar din România frânează puternic la începutul acestei toamne, arată datele INS. În luna septembrie 2026 s-au eliberat doar 2.225 de autorizații de construire pentru locuințe, în prăbușire cu peste 38% față de perioada similară a anului trecut. Tendința de scădere a cuprins aproape toate regiunile țării.

Ritmul autorizării proiectelor rezidențiale din România a înregistrat o contracție severă la începutul acestei toamne. Potrivit datelor publicate vineri, 30 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS), în luna septembrie 2026 au fost eliberate 2.225 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, nivel care marchează o scădere de 24,4% față de luna precedentă (august 2026) și un declin de 38,2% comparativ cu luna septembrie 2025.

Suprafața utilă totală autorizată pentru proiectele rezidențiale în luna septembrie a fost de 680.611 metri pătrați, în scădere cu 5,7% față de august 2026 și cu 32,7% față de aceeași lună a anului trecut.

Cea mai mare parte a proiectelor de locuințe continuă să se concentreze în mediul rural.

Din totalul autorizațiilor eliberate pentru clădiri rezidențiale în septembrie 2026, o pondere de 68,5% a revenit zonei rurale (1.524 de autorizații), în timp ce în mediul urban au fost acordate doar 701 autorizații.

În pofida numărului mult mai mare de documente din mediul rural, suprafața utilă autorizată la oraș a fost mai extinsă, însumând 407.222 mp, comparativ cu 273.389 mp înregistrați la sate.

Comparativ cu luna august 2026, scăderea lunară pe segmentul rezidențial (-718 autorizații la nivel național) s-a resimțit în aproape toate teritoriile.

Cele mai pronunțate reduceri au avut loc în regiunile Nord-Est (-237 autorizații), Sud-Est (-156), Vest (-123) și Nord-Vest (-113). Singura regiune de dezvoltare care a consemnat o evoluție pozitivă de la o lună la alta a fost Centru, cu un plus de 49 de autorizații.

Raportat la luna septembrie 2025, declinul a cuprins toate cele opt regiuni fără excepție (-1.373 de autorizații în total). Regiunea Nord-Est a raportat cea mai puternică scădere (-454 autorizații), urmată de Nord-Vest (-192), Sud-Est (-190), Sud-Muntenia (-155) și București-Ilfov (-154).

Scăderile nu au ocolit nici segmentul clădirilor nerezidențiale. În luna septembrie 2026 au fost eliberate 420 de autorizații de construire pentru proiecte nerezidențiale (administrative și alte categorii), în coborâre cu 25,9% față de luna august 2026 și cu 31,1% față de septembrie 2025.

Suprafața utilă totală contractată pe acest segment a fost de 247.045 mp. Raportat la septembrie 2025, suprafața utilă autorizată a consemnat o reducere masivă de 130.553 mp (-34,6%), trasă în jos în principal de regiunea București-Ilfov, unde s-a consemnat o prăbușire de 103.512 mp.

În schimb, regiunea Vest a mers împotriva curentului, raportând o creștere a suprafeței utile de peste 37.300 mp față de perioadele de referință.

Privită în ansamblu, activitatea din primele trei trimestre ale anului 2026 arată o temperare consistentă a sectorului construcțiilor rezidențiale.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026 au fost eliberate în total 24.016 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, reflectând o scădere de 15,5% față de perioada corespunzătoare din anul 2025.

Declinul pe primele nouă luni a fost generalizat la nivelul întregii țări, pierderile cele mai mari fiind raportate în regiunile Nord-Est (-1.166 autorizații), Sud-Muntenia (-705), Vest (-663) și Nord-Vest (-651).

Vezi aici întreg comunicatul INS, precum și anexa de date.