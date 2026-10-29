Rata șomajului în România a scăzut la 3,20% în septembrie 2026. Peste 256.000 de persoane figurează în evidențele ANOFM

Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,20% la sfârșitul lunii septembrie 2026, în scădere față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). În evidențele instituției figurau 256.480 de șomeri, majoritatea fiind persoane care nu beneficiau de indemnizație de șomaj. Datele arată că șomajul este mai răspândit în mediul rural, iar persoanele de peste 55 de ani reprezintă cea mai numeroasă categorie de vârstă.

Potrivit informațiilor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,20% la sfârșitul lunii septembrie 2026, cu 0,06 puncte procentuale mai mică decât în august.

Numărul total al persoanelor înregistrate ca șomeri în evidențele ANOFM a ajuns la 256.480, în condițiile în care atât numărul beneficiarilor de indemnizație de șomaj, cât și cel al persoanelor fără indemnizație au scăzut comparativ cu luna precedentă.

Din totalul șomerilor înregistrați, 61.566 de persoane beneficiau de indemnizație de șomaj, în timp ce 194.914 persoane erau șomeri neindemnizați.

Comparativ cu august 2026, numărul șomerilor indemnizați s-a redus cu 152 de persoane. O scădere mai importantă a fost înregistrată în rândul șomerilor neindemnizați, al căror număr s-a diminuat cu 4.287 de persoane.

Astfel, persoanele fără indemnizație reprezentau aproximativ 76% din totalul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii septembrie, în timp ce șomerii indemnizați aveau o pondere de aproximativ 24%.

Datele agenției evidențiază diferențe importante între numărul persoanelor fără loc de muncă înregistrate în mediul urban și cel din mediul rural.

La sfârșitul lunii septembrie 2026, 185.200 de șomeri proveneau din mediul rural, în timp ce 71.280 de persoane înregistrate ca șomeri locuiau în mediul urban.

Prin urmare, aproximativ 72,2% dintre persoanele aflate în evidențele ANOFM proveneau din localități rurale, comparativ cu aproximativ 27,8% din mediul urban.

Diferența numerică dintre cele două categorii era de 113.920 de persoane, ceea ce arată că numărul șomerilor înregistrați din mediul rural era de peste două ori și jumătate mai mare decât cel al șomerilor din mediul urban.

Aceste valori reflectă distribuția persoanelor înregistrate ca șomeri în funcție de mediul de rezidență, fără a reprezenta rate distincte ale șomajului pentru populația urbană și cea rurală.

În ceea ce privește distribuția șomajului în funcție de sex, datele aferente zilei de 30 septembrie 2026 indică un număr mai mare de bărbați decât de femei în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

La această dată, 131.237 de bărbați erau înregistrați ca șomeri, comparativ cu 125.243 de femei. Diferența dintre cele două categorii era de 5.994 de persoane, conform comunicatului publicat de ANOFM.

Raportat la numărul total al șomerilor înregistrați, bărbații reprezentau aproximativ 51,2%, în timp ce femeile aveau o pondere de aproximativ 48,8%.

Distribuția indică o diferență relativ redusă între cele două categorii, deși numărul bărbaților înregistrați ca șomeri era mai mare la sfârșitul perioadei analizate.

Analiza șomajului pe grupe de vârstă arată că persoanele de peste 55 de ani reprezentau cea mai numeroasă categorie în evidențele ANOFM la sfârșitul lunii septembrie 2026.

În această grupă de vârstă erau înregistrate 64.806 persoane, ceea ce reprezenta aproximativ un sfert din totalul șomerilor.

Pe locul următor se aflau persoanele cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, categorie care însuma 59.856 de șomeri. În cazul persoanelor cu vârste între 50 și 55 de ani, numărul șomerilor înregistrați era de 45.947. Grupa de vârstă 30-39 de ani cuprindea 41.759 de persoane aflate în evidențele ANOFM. În rândul tinerilor cu vârste sub 25 de ani erau înregistrați 29.740 de șomeri.

Cea mai mică valoare a fost consemnată în categoria de vârstă 25-29 de ani, unde figurau 14.372 de persoane. Structura completă a șomajului pe grupe de vârstă, la sfârșitul lunii septembrie 2026, era următoarea:

Grupa de vârstă Număr de șomeri Sub 25 de ani 29.740 Între 25 și 29 de ani 14.372 Între 30 și 39 de ani 41.759 Între 40 și 49 de ani 59.856 Între 50 și 55 de ani 45.947 Peste 55 de ani 64.806 Total 256.480

Datele arată că persoanele de peste 40 de ani reprezentau majoritatea șomerilor înregistrați la nivel național. Cumulat, grupele de vârstă 40-49 de ani, 50-55 de ani și peste 55 de ani însumau 170.609 persoane, echivalentul a aproximativ 66,5% din totalul șomerilor aflați în evidențele ANOFM.

Informațiile publicate de ANOFM includ și distribuția șomerilor în funcție de nivelul de educație.

Potrivit instituției, persoanele cu studii gimnaziale reprezentau 33,01% din totalul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii septembrie 2026.

O altă categorie importantă era formată din persoanele fără studii și cele care au absolvit doar învățământul primar. Împreună, acestea reprezentau 28,50% din totalul șomerilor aflați în evidențele agenției.

Prin urmare, cele două categorii însumau 61,51% din numărul total al șomerilor înregistrați la nivel național.

În schimb, persoanele cu studii universitare reprezentau 5,17% din totalul șomerilor înregistrați.

Datele indică astfel o concentrare importantă a șomajului înregistrat în rândul persoanelor cu niveluri reduse de educație, în timp ce absolvenții de studii universitare aveau o pondere considerabil mai mică.

În ansamblu, statisticile ANOFM pentru septembrie 2026 arată o reducere a ratei șomajului față de luna precedentă, până la 3,20%. Cu toate acestea, peste 256.000 de persoane continuau să figureze în evidențele instituției, cele mai numeroase categorii fiind șomerii neindemnizați, persoanele din mediul rural și cele cu vârste de peste 55 de ani.