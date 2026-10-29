Cum ar vota românii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. AUR conduce în preferințele electoratului

AUR se situează pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, cu 34%, urmat de PSD, cu 26%, și PNL, cu 16%, potrivit unui sondaj CURS publicat joi, 29 octombrie 2026. Cercetarea, realizată la câteva zile după instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu, arată că 77% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. În același timp, majoritatea participanților la sondaj evaluează negativ decizia PSD de a intra la guvernare, iar principalele așteptări de la noul Executiv vizează reducerea costului vieții, creșterea veniturilor și diminuarea taxelor.

Potrivit cercetării realizate de CURS, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 34% din voturile exprimate, consolidându-și poziția pe primul loc în clasamentul intențiilor de vot.

PSD s-ar situa pe poziția a doua, cu 26%, în timp ce PNL ar ocupa locul al treilea, cu 16%. USR ar fi preferat de 8% dintre respondenți, iar UDMR ar obține 5%, exact la nivelul pragului electoral aplicabil partidelor care candidează individual.

Celelalte formațiuni politice ar înregistra procente mai mici. Partidul Naționalist Reformarea României, asociat cu Piedone, ar obține 3%, același procent fiind înregistrat de SENS. SOS România și Acțiunea Conservatoare (ACT) ar avea fiecare câte 2% din intențiile de vot, în timp ce alte partide ar cumula 1%.

Clasamentul complet prezentat de sondajul CURS este următorul:

Partid politic Intenție de vot AUR 34% PSD 26% PNL 16% USR 8% UDMR 5% Partidul Naționalist Reformarea României (Piedone) 3% SENS 3% SOS România 2% Acțiunea Conservatoare (ACT) 2% Alte partide 1%

Rezultatele indică un avans de opt puncte procentuale al AUR față de PSD și o diferență de 18 puncte procentuale între formațiunea aflată pe primul loc și PNL, clasat pe poziția a treia.

PSD se află la opt puncte procentuale în urma AUR, dar la zece puncte procentuale în fața PNL, potrivit intențiilor de vot măsurate în cadrul cercetării.

Sondajul CURS evidențiază o evaluare predominant negativă a direcției în care se îndreaptă România.

Întrebați cum apreciază evoluția țării, 77% dintre respondenți au declarat că România merge într-o direcție greșită. În schimb, 18% consideră că direcția este bună, în timp ce 5% nu au exprimat o opinie.

Diferența dintre proporția celor care evaluează negativ situația și cea a respondenților care consideră că România se îndreaptă într-o direcție bună este de 59 de puncte procentuale.

Rezultatele arată că percepțiile negative predomină în rândul participanților la cercetare, în contextul în care sondajul a fost realizat în primele zile de activitate ale noului Guvern.

Cercetarea CURS a analizat și modul în care populația evaluează decizia PSD de a participa la guvernarea condusă de Luca Niculescu.

În total, 38% dintre respondenți consideră că decizia este corectă într-o măsură mare sau foarte mare. Mai exact, 25% apreciază că intrarea PSD la guvernare este corectă în foarte mare măsură, iar 13% consideră că aceasta este corectă în mare măsură.

Pe de altă parte, 57% dintre participanții la sondaj evaluează negativ această decizie, considerând că este corectă doar în mică măsură sau în foarte mică măsură.

Dintre aceștia, 34% au ales varianta în mică măsură, iar 23% au apreciat că decizia este corectă în foarte mică măsură. Alți 5% dintre respondenți nu au oferit un răspuns.

Prin urmare, proporția celor care privesc critic participarea PSD la guvernare este cu 19 puncte procentuale mai mare decât cea a respondenților care consideră că decizia este corectă în mare sau foarte mare măsură.

PSD deține 11 dintre cele 17 ministere ale noului Cabinet, inclusiv portofoliile de la Interne, Transporturi, Sănătate, Muncă și Justiție.

Guvernul condus de Luca Niculescu a primit votul de învestitură în Parlament pe 20 octombrie 2026. Executivul a fost învestit cu 280 de voturi pentru și 58 de voturi împotrivă.

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 22-27 octombrie, la câteva zile după învestirea noului Guvern, surprinzând astfel percepțiile respondenților în primele zile de activitate ale Executivului.

Participanții la sondaj au fost întrebați și care ar trebui să fie principalele priorități ale Guvernului condus de Luca Niculescu.

Rezultatele arată că respondenții pun accent în primul rând pe măsurile economice care le pot influența direct nivelul de trai. Reducerea prețurilor și a costului vieții ocupă primul loc, fiind indicată de 41% dintre participanți.

Pe poziția a doua se află creșterea salariilor și a pensiilor, menționată de 39% dintre respondenți. Reducerea taxelor și impozitelor completează primele trei priorități, cu un procent de 27%.

Reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului este considerată o prioritate de 23% dintre participanți, în timp ce 22% indică reforma administrației publice.

Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație este menționată de 21% dintre respondenți. Pe ultimul loc în clasamentul priorităților prezentate se află creșterea investițiilor și dezvoltarea economiei, indicate de 13% dintre participanți.

Clasamentul complet al priorităților pe care respondenții le atribuie Guvernului Luca Niculescu este următorul:

Prioritate guvernamentală Procentul respondenților Reducerea prețurilor și a costului vieții 41% Creșterea salariilor și a pensiilor 39% Reducerea taxelor și impozitelor 27% Reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului 23% Reforma administrației publice 22% Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație 21% Creșterea investițiilor și dezvoltarea economiei 13%

Rezultatele arată că măsurile privind prețurile, veniturile și fiscalitatea se află în centrul așteptărilor populației. Reducerea prețurilor și creșterea salariilor și pensiilor sunt menționate de aproximativ patru din zece respondenți.

Reforma administrației publice, reducerea cheltuielilor statului și îmbunătățirea serviciilor publice se află, de asemenea, pe lista preocupărilor, însă sunt menționate de procente mai mici decât măsurile cu impact direct asupra veniturilor și costurilor suportate de populație.

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 22-27 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.068 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani.

Eșantionul a fost conceput pentru a fi reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România. Cercetarea a utilizat o metodă de eșantionare probabilistă, multistadială și stratificată.

Datele au fost colectate prin interviuri telefonice asistate de calculator, metodă cunoscută sub denumirea CATI.

Potrivit informațiilor prezentate, marja maximă de eroare este de ±3 puncte procentuale la nivelul întregului eșantion, pentru un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost validate pe baza informațiilor furnizate de Institutul Național de Statistică și ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.

Cercetarea oferă o imagine asupra intențiilor de vot și a percepțiilor politice și economice ale respondenților în primele zile de activitate ale Guvernului Luca Niculescu. Potrivit rezultatelor, AUR conduce în clasamentul intențiilor de vot, PSD ocupă poziția a doua, iar evaluarea direcției țării și a participării PSD la guvernare este predominant negativă.