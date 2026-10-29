Ilie Bolojan, despre PSD și reformele care au afectat clientela politică: Am început să închidem robinete și să stabilim reguli

Fostul premier Ilie Bolojan susține că măsurile de reducere a cheltuielilor publice au provocat nemulțumiri puternice în interiorul PSD și în rândul grupurilor care beneficiau de resursele statului. Într-un interviu, acesta a afirmat că restrângerea finanțărilor și a privilegiilor a contribuit la înlăturarea Guvernului său prin moțiune de cenzură.

Ilie Bolojan consideră că tensiunile din coaliția de guvernare s-au accentuat atunci când Executivul a început să limiteze cheltuielile și să introducă reguli mai stricte pentru utilizarea banilor publici.

Potrivit fostului premier, aceste decizii au afectat grupuri care beneficiau de finanțări și avantaje prin intermediul instituțiilor statului. El susține că PSD reprezintă cel mai bine aceste interese și că opoziția față de reforme a avut atât motive economice, cât și politice.

„Și cred că, în momentul în care am mers mai departe și am început să închidem robinete și să stabilim reguli, a fost un deranj puternic atât în rândul clientelei politice legate de sectorul de stat, pe care o reprezintă cel mai bine PSD, cât și din punct de vedere politic. Asta este realitatea”, a spus acesta în interviul acordat Recorder.

Bolojan a precizat că a respectat înțelegerile din coaliție și că a considerat programul de guvernare un angajament asumat față de cetățeni.

Unul dintre exemplele prezentate de Ilie Bolojan privește finanțările suplimentare acordate periodic administrațiilor locale prin hotărâri de Guvern.

Acesta susține că unele primării primeau bani pentru a acoperi probleme provocate de administrarea deficitară a bugetelor sau de rezultatele financiare slabe.

Fostul premier afirmă că a renunțat la această practică deoarece fondurile proveneau din împrumuturi costisitoare. În plus, continuarea alocărilor ar fi încurajat și alte administrații să solicite sprijin financiar, în timp ce Guvernul încerca să reducă cheltuielile.

Bolojan a invocat și experiența sa de la Primăria Oradea și Consiliul Județean, unde susține că a aplicat principii asemănătoare de administrare a banilor publici.

În cazul companiilor de stat, fostul premier a explicat că aprobarea bugetelor era condiționată de prezentarea unor planuri de restructurare și îmbunătățire a performanței, inclusiv prin reducerea pierderilor și a dependenței de subvenții.

„Toată această strângere a robinetelor a făcut ca mai puțini bani să ajungă în zona clientelei politice, care să îi folosească, iar cei care erau obișnuiți să încaseze sume mari și să beneficieze de privilegii nemeritate nu mai aveau confortul de a continua.”

Fostul șef al Executivului a recunoscut că ar fi trebuit să reacționeze mai ferm la criticile și acuzațiile venite din partea social-democraților.

El a explicat că a preferat să evite conflictele publice pentru a menține șansele adoptării unor legi și pentru a îndeplini obligațiile asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Am făcut tot ce a ținut de mine și, dacă îmi pot reproșa ceva, este că am fost prea răbdător cu PSD-ul. Gândiți-vă că, timp de nouă luni, nu le-am răspuns la nimic, la toate acuzațiile, la toate mizeriile, la toată fuga de responsabilitate.”

Bolojan consideră că pierderea privilegiilor de către anumite grupuri influente a contribuit la adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului său.

Fostul premier susține că România are nevoie de instituții publice mai eficiente și de administrații locale care să poată susține dezvoltarea economică fără să depindă permanent de finanțările de la bugetul central.

El admite că nu a reușit să finalizeze toate schimbările sistemice pe care le considera necesare, dar afirmă că acestea ar fi redus posibilitățile de folosire a problemelor din instituțiile publice în interesul unor grupuri privilegiate.