Directorul Romarm îi acuză pe Ilie Bolojan și Radu Miruță de blocarea investițiilor în industria de apărare: Cred că a fost premeditat

Directorul Romarm, Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, a lansat acuzații la adresa fostului Guvern condus de Ilie Bolojan și a foștilor miniștri Irineu Darău și Radu Miruță, susținând că industria națională de apărare a fost neglijată în mod deliberat. Acesta afirmă că fondurile destinate investițiilor, deși alocate inițial de Guvernul României, nu au mai ajuns la companiile din sector. Potrivit directorului Romarm, deciziile ar fi fost premeditate și ar fi urmărit distrugerea industriei românești de apărare.

Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, directorul Romarm, a criticat modul în care fostul Guvern condus de Ilie Bolojan a gestionat investițiile în industria națională de apărare. Acesta a susținut că fondurile alocate inițial de Guvernul României pentru dezvoltarea sectorului nu au mai fost direcționate către industria de apărare și către Romarm.

Pîrcălăbescu consideră că această situație nu a fost întâmplătoare, ci ar fi rezultat dintr-o decizie premeditată. În opinia sa, măsurile adoptate de fosta conducere guvernamentală ar fi urmărit afectarea industriei naționale de apărare și a companiei Romarm.

Directorul companiei a indicat responsabilitatea foștilor miniștri ai Economiei și Apărării, menționându-i pe Irineu Darău și Radu Miruță.

Deși a afirmat că nu înțelege motivele pentru care fondurile destinate investițiilor nu au mai fost acordate, Pîrcălăbescu și-a exprimat convingerea că blocarea acestora ar fi avut drept scop distrugerea capacităților industriale din domeniul apărării.

Acuzațiile reprezintă evaluările directorului Romarm, fără ca informațiile prezentate să stabilească existența unei intenții deliberate din partea persoanelor vizate.

Directorul Romarm a reluat și acuzațiile formulate anterior împotriva lui Radu Miruță, referitoare la perioada în care acesta a condus Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

În luna mai, într-o intervenție la Realitatea Plus, Pîrcălăbescu a susținut că Radu Miruță ar fi blocat investițiile în industria națională de apărare în timpul mandatului său la conducerea Ministerului Economiei.

Potrivit directorului Romarm, pentru anul 2025 fusese prevăzută o alocare de un miliard de lei, sumă care ar fi trebuit să ajungă la companie pentru investiții.

Pîrcălăbescu afirmă însă că Romarm nu a primit fondurile respective, deși acestea ar fi fost alocate inițial de Guvernul României.

Acesta îl acuză pe Radu Miruță că ar fi împiedicat realizarea investițiilor în industria de apărare pe parcursul mandatului său la Ministerul Economiei.

În opinia directorului Romarm, deciziile fostului ministru ar fi afectat nu doar compania pe care o conduce, ci și alte societăți aflate în subordinea ministerului, precum și economia națională.

„Din păcate, industria de apărare a fost neglijată de guvernul precedent și, din păcate, banii pentru investiții, alocați inițial de Guvernul României, nu au mai fost alocați industriei de apărare și Romarm. Nu-mi dau seama de ce s-a făcut acest lucru, dar cred că a fost premeditat. Intenția, cred eu, a fost distrugerea industriei naționale de apărare și distrugerea Romarm. Asta s-a urmărit de către ultimii miniștri ai Economiei și de către cei ai Apărării”, a declarat Pîrcălăbescu la Antena 3 CNN.

Răzvan Pîrcălăbescu a criticat și declarațiile lui Radu Miruță referitoare la starea fabricilor din industria de apărare și la lipsa modernizării acestora.

Directorul Romarm a făcut referire la observațiile fostului ministru privind vegetația crescută în incinta unor fabrici și nivelul redus de tehnologizare a unităților de producție.

Potrivit lui Pîrcălăbescu, modernizarea capacităților industriale nu poate fi realizată în absența finanțării necesare.

Acesta consideră că lipsa investițiilor a împiedicat retehnologizarea fabricilor și dezvoltarea activităților din industria națională de apărare.

În același timp, directorul Romarm susține că deciziile luate în perioada în care Radu Miruță a condus Ministerul Economiei au avut consecințe asupra relațiilor comerciale ale companiilor din subordine.

Pîrcălăbescu afirmă că au fost pierdute contracte și parteneri, situație pe care o pune pe seama blocării investițiilor și a modului în care fostul ministru a gestionat sectorul.

Directorul companiei susține că deține documente care ar demonstra valoarea pierderilor financiare înregistrate în urma acestor decizii.

Totuși, în informațiile prezentate nu este precizată valoarea totală a contractelor pierdute și nici numărul partenerilor comerciali la care face referire.

Acuzațiile formulate de Răzvan-Marian Pîrcălăbescu vizează atât lipsa finanțărilor pentru investiții, cât și consecințele pe care aceasta le-ar fi avut asupra activității Romarm și a celorlalte companii din industria națională de apărare.

Directorul companiei susține că fondurile prevăzute inițial nu au mai fost puse la dispoziția sectorului, ceea ce ar fi împiedicat modernizarea fabricilor și ar fi contribuit la pierderea unor oportunități comerciale.

În acest context, Pîrcălăbescu consideră că fostul Guvern Bolojan și foștii miniștri ai Economiei și Apărării ar fi avut o responsabilitate directă pentru situația industriei românești de apărare.

Acesta merge mai departe și afirmă că blocarea investițiilor ar fi fost premeditată, având drept obiectiv distrugerea industriei naționale de apărare și a companiei Romarm.

Declarațiile sale se adaugă criticilor formulate în luna mai la adresa lui Radu Miruță, când directorul Romarm a reclamat neacordarea miliardului de lei prevăzut pentru 2025 și efectele negative ale lipsei finanțării asupra capacităților de producție.