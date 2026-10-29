Directorul Romarm îi acuză pe Ilie Bolojan și Radu Miruță de blocarea investițiilor în industria de apărare: Cred că a fost premeditat
SURSA FOTO: romarm.ro - ROMARM
Directorul Romarm, Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, a lansat acuzații la adresa fostului Guvern condus de Ilie Bolojan și a foștilor miniștri Irineu Darău și Radu Miruță, susținând că industria națională de apărare a fost neglijată în mod deliberat. Acesta afirmă că fondurile destinate investițiilor, deși alocate inițial de Guvernul României, nu au mai ajuns la companiile din sector. Potrivit directorului Romarm, deciziile ar fi fost premeditate și ar fi urmărit distrugerea industriei românești de apărare.
Directorul Romarm acuză fostul Guvern Bolojan de neglijarea industriei de apărare
Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, directorul Romarm, a criticat modul în care fostul Guvern condus de Ilie Bolojan a gestionat investițiile în industria națională de apărare. Acesta a susținut că fondurile alocate inițial de Guvernul României pentru dezvoltarea sectorului nu au mai fost direcționate către industria de apărare și către Romarm.
Pîrcălăbescu consideră că această situație nu a fost întâmplătoare, ci ar fi rezultat dintr-o decizie premeditată. În opinia sa, măsurile adoptate de fosta conducere guvernamentală ar fi urmărit afectarea industriei naționale de apărare și a companiei Romarm.
Directorul companiei a indicat responsabilitatea foștilor miniștri ai Economiei și Apărării, menționându-i pe Irineu Darău și Radu Miruță.
Deși a afirmat că nu înțelege motivele pentru care fondurile destinate investițiilor nu au mai fost acordate, Pîrcălăbescu și-a exprimat convingerea că blocarea acestora ar fi avut drept scop distrugerea capacităților industriale din domeniul apărării.
Acuzațiile reprezintă evaluările directorului Romarm, fără ca informațiile prezentate să stabilească existența unei intenții deliberate din partea persoanelor vizate.
Răzvan Pîrcălăbescu susține că Romarm nu a primit un miliard de lei în 2025
Directorul Romarm a reluat și acuzațiile formulate anterior împotriva lui Radu Miruță, referitoare la perioada în care acesta a condus Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
În luna mai, într-o intervenție la Realitatea Plus, Pîrcălăbescu a susținut că Radu Miruță ar fi blocat investițiile în industria națională de apărare în timpul mandatului său la conducerea Ministerului Economiei.
Potrivit directorului Romarm, pentru anul 2025 fusese prevăzută o alocare de un miliard de lei, sumă care ar fi trebuit să ajungă la companie pentru investiții.
Pîrcălăbescu afirmă însă că Romarm nu a primit fondurile respective, deși acestea ar fi fost alocate inițial de Guvernul României.
Acesta îl acuză pe Radu Miruță că ar fi împiedicat realizarea investițiilor în industria de apărare pe parcursul mandatului său la Ministerul Economiei.
În opinia directorului Romarm, deciziile fostului ministru ar fi afectat nu doar compania pe care o conduce, ci și alte societăți aflate în subordinea ministerului, precum și economia națională.
„Din păcate, industria de apărare a fost neglijată de guvernul precedent și, din păcate, banii pentru investiții, alocați inițial de Guvernul României, nu au mai fost alocați industriei de apărare și Romarm. Nu-mi dau seama de ce s-a făcut acest lucru, dar cred că a fost premeditat. Intenția, cred eu, a fost distrugerea industriei naționale de apărare și distrugerea Romarm. Asta s-a urmărit de către ultimii miniștri ai Economiei și de către cei ai Apărării”, a declarat Pîrcălăbescu la Antena 3 CNN.
Acuzații privind blocarea modernizării fabricilor și pierderea unor contracte
Răzvan Pîrcălăbescu a criticat și declarațiile lui Radu Miruță referitoare la starea fabricilor din industria de apărare și la lipsa modernizării acestora.
Directorul Romarm a făcut referire la observațiile fostului ministru privind vegetația crescută în incinta unor fabrici și nivelul redus de tehnologizare a unităților de producție.
Potrivit lui Pîrcălăbescu, modernizarea capacităților industriale nu poate fi realizată în absența finanțării necesare.
Acesta consideră că lipsa investițiilor a împiedicat retehnologizarea fabricilor și dezvoltarea activităților din industria națională de apărare.
În același timp, directorul Romarm susține că deciziile luate în perioada în care Radu Miruță a condus Ministerul Economiei au avut consecințe asupra relațiilor comerciale ale companiilor din subordine.
Pîrcălăbescu afirmă că au fost pierdute contracte și parteneri, situație pe care o pune pe seama blocării investițiilor și a modului în care fostul ministru a gestionat sectorul.
Directorul companiei susține că deține documente care ar demonstra valoarea pierderilor financiare înregistrate în urma acestor decizii.
Totuși, în informațiile prezentate nu este precizată valoarea totală a contractelor pierdute și nici numărul partenerilor comerciali la care face referire.
Directorul Romarm consideră că industria națională de apărare a fost afectată intenționat
Acuzațiile formulate de Răzvan-Marian Pîrcălăbescu vizează atât lipsa finanțărilor pentru investiții, cât și consecințele pe care aceasta le-ar fi avut asupra activității Romarm și a celorlalte companii din industria națională de apărare.
Directorul companiei susține că fondurile prevăzute inițial nu au mai fost puse la dispoziția sectorului, ceea ce ar fi împiedicat modernizarea fabricilor și ar fi contribuit la pierderea unor oportunități comerciale.
În acest context, Pîrcălăbescu consideră că fostul Guvern Bolojan și foștii miniștri ai Economiei și Apărării ar fi avut o responsabilitate directă pentru situația industriei românești de apărare.
Acesta merge mai departe și afirmă că blocarea investițiilor ar fi fost premeditată, având drept obiectiv distrugerea industriei naționale de apărare și a companiei Romarm.
Declarațiile sale se adaugă criticilor formulate în luna mai la adresa lui Radu Miruță, când directorul Romarm a reclamat neacordarea miliardului de lei prevăzut pentru 2025 și efectele negative ale lipsei finanțării asupra capacităților de producție.
„Ce a făcut domnul ministru Miruță? El și-a bătut joc de toată economia națională și de industria de apărare. A blocat de-a lungul timpului, cât a fost la Ministerul Economiei, toate investițiile în industria de apărare, deși ele erau alocate de la Guvernul României. Anul trecut, în 2025, aveam alocat un miliard de lei. Nu am văzut niciun ban din aceste lucruri. (…) Dumnealui spune: «Dom’le, cresc copacii în fabrici și nu se tehnologizează». Dacă dumneata nu ne dai bani, niciodată nu vom fi tehnologizați. (…) Asta a făcut ministrul Miruță cât a fost la Economie: și-a bătut joc de toate companiile din subordine și noi am pierdut contracte și parteneri. Și am hârtii clare care dovedesc câți bani am pierdut”, a acuzat Răzvan Pîrcălăbescu.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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