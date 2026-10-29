România, sub pragul de 85% la educația timpurie. UE vizează o participare de 96% până în 2030

În 2024, 94,4% dintre copiii din Uniunea Europeană cu vârste între 3 ani și începerea școlii obligatorii participau la educația timpurie, potrivit datelor Eurostat. Deși UE urmărește o rată de 96% până în 2030, România rămâne în urmă, toate cele opt regiuni înregistrând participări sub 85%.

94,4% dintre copiii din Uniunea Europeană (UE) cu vârste cuprinse între 3 ani și vârsta de începere a învățământului primar obligatoriu participau la educația timpurie în 2024. Cu toate acestea, diferențele regionale rămân semnificative, iar toate cele opt regiuni ale României au înregistrat rate de participare sub pragul de 85%.

În jumătate dintre regiunile Uniunii Europene pentru care sunt disponibile date, respectiv 99 din 198 de regiuni analizate, rata de participare la educația timpurie a atins deja obiectivul stabilit de UE pentru 2030, de 96%. Aceste regiuni se află în principal în Belgia, Danemarca, Germania, Spania, Franța, Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia și Suedia, țări în care peste jumătate dintre regiuni au îndeplinit acest obiectiv. Luxemburgul a atins, de asemenea, ținta europeană.

În 20 de regiuni din UE, aproape toți copiii cu vârste cuprinse între 3 ani și vârsta de începere a învățământului primar obligatoriu participau la educația timpurie. Nouă dintre aceste regiuni se află în Franța, iar alte cinci sunt în Belgia, potrivit Eurostat.

Cinci regiuni care includ capitale europene au raportat o rată de participare de 100%. Este vorba despre Regiunea Capitalei Bruxelles din Belgia, Île-de-France din Franța, Grad Zagreb din Croația, Budapesta din Ungaria și Warszawski stołeczny din Polonia. Rate de participare integrală au fost înregistrate și în regiunea Centro din Portugalia, precum și în landurile germane Hamburg și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, la nivelul NUTS 1.

La polul opus, în 17 dintre cele 198 de regiuni analizate, rata de participare la educația timpurie a fost sub 85%. Cele mai multe dintre aceste regiuni se află în estul Uniunii Europene. Printre ele se numără toate cele opt regiuni ale României, precum și două regiuni din Cehia și două din Slovacia.

Lista regiunilor cu rate de participare sub 85% include și teritoriile franceze insulare Mayotte și Corsica, precum și câte o regiune din Croația, Austria și Portugalia, conform sursei citate anterior.