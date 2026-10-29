Rabla Auto 2026. AFM deschide o nouă sesiune de înscriere pentru persoanele fizice pe 3 noiembrie

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de înscriere în Programul Rabla Auto 2026, destinată persoanelor fizice care nu au reușit să solicite finanțare în etapa anterioară. Înscrierile vor începe marți, 3 noiembrie, la ora 10:00, iar bugetul disponibil depășește 35 de milioane de lei. Finanțările acordate prin program pot ajunge la 18.500 de lei, în funcție de tipul vehiculului achiziționat.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că persoanele fizice vor putea depune noi cereri de finanțare în cadrul Programului Rabla Auto 2026 începând de marți, 3 noiembrie, ora 10:00. Noua etapă se adresează celor care nu au reușit să se înscrie în sesiunea precedentă și care doresc să beneficieze de sprijin financiar pentru achiziționarea unui vehicul nou.

Pentru această etapă, instituția pune la dispoziție un buget total de 35.389.000 de lei. Banii provin din fondurile rezervate anterior în cadrul programului, pentru care nu au fost finalizate toate etapele procedurale necesare acordării finanțării.

Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, a explicat că reluarea înscrierilor urmărește să ofere o nouă posibilitate de finanțare persoanelor care nu au putut participa la sesiunea anterioară.

Potrivit acestuia, instituția urmărește utilizarea eficientă a sumelor disponibile, astfel încât finanțarea să ajungă la cât mai mulți beneficiari. Totodată, programul are ca obiective modernizarea parcului auto național și stimularea achiziționării unor autovehicule mai puțin poluante, cu un consum energetic mai eficient.

„Administrația Fondului pentru Mediu anunță că, începând de marți, 3 noiembrie, ora 10:00, persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior vor avea o nouă oportunitate de a solicita finanțare în cadrul Programului Rabla Auto 2026. Pentru noile înscrieri va fi disponibilă suma totală de 35.389.000 de lei, provenită din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți în cadrul programului”, informează AFM într-un comunicat.

Bugetul disponibil pentru noile înscrieri va fi redistribuit în funcție de categoria vehiculelor pentru care se solicită finanțare.

Cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 25.600.000 de lei, va fi alocată achiziționării autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv celor cu motoare cu ardere internă și motorizări GPL sau GNC. Din aceeași categorie de finanțare fac parte și autovehiculele noi cu sisteme de propulsie hibrid.

Pentru achiziționarea autovehiculelor noi plug-in hibrid, a celor pur electrice și a vehiculelor cu pilă de combustie cu hidrogen va fi disponibilă suma de 9.239.000 de lei.

Alte 550.000 de lei vor fi destinate achiziționării motocicletelor noi, inclusiv a motocicletelor electrice.

Sesiunea de înscriere va rămâne deschisă până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, însă se poate încheia mai devreme dacă fondurile disponibile sunt epuizate.

„Această nouă oportunitate vine în sprijinul românilor care nu au reușit să se înscrie în sesiunea anterioară și care își doresc să beneficieze de facilitățile oferite prin program. Obiectivul nostru este de a valorifica eficient fondurile disponibile, astfel încât acestea să ajungă la un număr cât mai mare de beneficiari, contribuind totodată la modernizarea parcului auto național și la încurajarea achiziției de autovehicule mai puțin poluante și mai eficiente energetic”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Persoanele fizice care participă la Programul Rabla Auto 2026 pot beneficia de ecotichete cu valori diferite, în funcție de tipul autovehiculului sau motocicletei achiziționate.

Cea mai mare finanțare, de 18.500 de lei, este acordată pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul cu pilă de combustie cu hidrogen.

Pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, valoarea ecotichetului este de 15.000 de lei.

Persoanele care aleg un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid pot beneficia de o finanțare de 12.000 de lei.

În cazul achiziționării unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv cu motorizare GPL sau GNC, valoarea ecotichetului este de 10.000 de lei. Aceeași sumă este acordată și pentru achiziționarea unei motociclete cu propulsie convențională.

Astfel, sprijinul financiar oferit prin program variază între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de categoria vehiculului ales.

Înscrierea persoanelor fizice se realizează exclusiv prin intermediul aplicației online puse la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), la adresa inscrierionline.afm.ro.

AFM atrage atenția asupra unei condiții importante pentru persoanele care intenționează să participe la sesiunea care începe pe 3 noiembrie.

Vor fi considerate valabile numai cererile de finanțare disponibile în aplicația informatică începând cu 3 noiembrie, ora 10:00.

Solicitanții trebuie să descarce formularele disponibile de la această dată și oră, să le completeze și să le încarce în aplicație în momentul depunerii cererii de finanțare.

Prin urmare, pentru noua etapă de înscriere trebuie utilizate documentele puse la dispoziție în aplicație odată cu deschiderea sesiunii.

La finalizarea procesului de înscriere, aplicația informatică generează automat un număr de înregistrare pentru fiecare solicitant. În același moment, sistemul rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil.

După obținerea numărului de înregistrare, persoanele înscrise în Programul Rabla Auto 2026 trebuie să respecte un termen de 10 zile pentru completarea informațiilor și documentelor necesare.

În acest interval, solicitantul are obligația de a introduce în aplicația informatică seria de șasiu a autovehiculului uzat care urmează să fie inclus în program.

De asemenea, trebuie încărcate documentele prevăzute în Ghidul de finanțare și trebuie selectat un producător validat în cadrul programului.

Toate aceste operațiuni trebuie efectuate în termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, conform procedurii comunicate de Administrația Fondului pentru Mediu.