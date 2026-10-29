Se pregătește o nouă împărțire a banilor. Ce urmează pentru pensii și contribuțiile la sănătate

Prima rectificare bugetară din acest an ar putea fi aprobată vineri, dacă vor fi obținute toate avizele necesare până la acea dată, potrivit surselor Observator.

Fondurile suplimentare ar urma să fie direcționate către domenii considerate critice, printre care sănătatea și ordinea publică. O a doua rectificare este luată în calcul pentru a doua jumătate a lunii noiembrie, după publicarea celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică (INS).

Banii care ar urma să fie alocați prin prima rectificare provin din sumele reținute ministerelor, în procent de 10%. Redistribuirea fondurilor ar viza sectoarele care au nevoie de resurse suplimentare, în funcție de prioritățile stabilite de autorități.

Potrivit informațiilor transmise de sursele Observator, adoptarea rectificării de vineri depinde de obținerea tuturor avizelor necesare. Calendarul ar putea fi influențat de durata procedurilor administrative, astfel că măsura este prezentată, deocamdată, ca o posibilitate.

O nouă rectificare bugetară ar putea avea loc în a doua jumătate a lunii noiembrie, conform acelorași surse. Spre deosebire de prima etapă, următoarea repartizare a fondurilor ar urma să vizeze mai multe domenii, în funcție de necesitățile identificate la nivelul ministerelor.

Deciziile privind distribuirea banilor ar urma să fie luate după publicarea datelor Institutului Național de Statistică. Aceste informații sunt așteptate să ofere autorităților o imagine actualizată asupra situației economice, necesară pentru evaluarea resurselor bugetare și a sumelor care pot fi repartizate.

Până la cea de-a doua rectificare, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar urma să prezinte situația bugetară, potrivit surselor citate. Prezentarea ar avea loc înaintea unei noi etape de alocare a fondurilor, în care necesitățile ministerelor vor reprezenta un criteriu pentru distribuirea sumelor disponibile.

Cele două rectificări sunt avute în vedere în etape distincte, prima fiind programată, potrivit informațiilor disponibile, pentru vineri, iar cea de-a doua fiind estimată pentru a doua jumătate a lunii noiembrie. Calendarul celei dintâi depinde de finalizarea procedurilor de avizare, în timp ce următoarea etapă este legată de publicarea datelor INS.

După rectificările bugetare, autoritățile urmează să înceapă discuțiile pentru construirea bugetului de anul viitor. În această etapă ar putea fi analizate mai multe măsuri cu impact asupra veniturilor populației și asupra politicii fiscale.

Printre subiectele care ar putea ajunge pe agenda discuțiilor se numără indexarea pensiilor. Eventuala măsură ar urma să fie analizată în procesul de stabilire a bugetului pentru anul următor, alături de celelalte priorități bugetare.

Un alt subiect avut în vedere este eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru anumite categorii de persoane. Discuțiile ar urma să clarifice dacă o asemenea măsură poate fi luată în considerare la elaborarea viitorului buget și care ar putea fi categoriile vizate.

De asemenea, printre temele care ar putea fi analizate se află impozitarea criptomonedelor. Această chestiune ar putea fi abordată în discuțiile privind veniturile bugetare și măsurile fiscale pentru anul viitor, alături de posibilele modificări referitoare la pensii și la contribuțiile de sănătate.