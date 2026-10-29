Portalul unic al fermierilor care solicită sprijin. Precizările APIA privind eventualele nereguli sesizate

APIA explică modul în care a atribuit contractul pentru promovarea portalului unic al fermierilor, în valoare de 719.769,50 lei fără TVA. Licitația a atras cinci oferte, dintre care trei au fost declarate admisibile. Oferta câștigătoare a obținut 94,92 puncte, iar instituția susține că nu au fost identificate conflicte de interese și nu au existat contestații.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a oferit explicații privind atribuirea contractului pentru servicii de informare, publicitate și organizare de evenimente în cadrul proiectului „Portalul unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură”.

Instituția precizează că procedura a fost organizată prin licitație deschisă, că au fost depuse cinci oferte și că nu au fost identificate conflicte de interese.

APIA a transmis precizări în legătură cu informațiile apărute în spațiul public despre atribuirea contractului destinat promovării proiectului „Portalul unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură”, identificat prin codul SMIS 339546.

Potrivit instituției, achiziția a fost organizată prin licitație deschisă, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și cu normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.

Procedura a fost lansată prin publicarea anunțului de participare nr. CN1090182 din 27 februarie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru asigurarea publicității la nivel european.

Instituția explică faptul că documentația de atribuire a fost modificată după ce anumite cerințe au fost considerate restrictive. Ajustările au urmărit corelarea caietului de sarcini cu obiectul și necesitățile contractului, astfel încât operatorii economici să poată depune oferte competitive.

APIA precizează că legislația permite clarificarea și modificarea documentației înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, cu respectarea transparenței și a tratamentului egal. În funcție de situație, autoritatea contractantă trebuie să asigure și prelungirea termenului-limită.

Potrivit instituției, clarificările și modificările au fost publicate în SEAP înainte de expirarea termenului de depunere, fiind accesibile tuturor companiilor interesate. APIA susține că modificarea unor cerințe nu reprezintă, prin ea însăși, o dovadă a favorizării unui anumit ofertant.

În cadrul procedurii au fost depuse cinci oferte. După verificarea condițiilor de participare și evaluarea propunerilor tehnice și financiare, trei dintre acestea au fost declarate admisibile.

Celelalte două oferte au fost respinse din motive consemnate în raportul procedurii. Una nu a îndeplinit criteriul de calificare referitor la experiența similară, în timp ce cealaltă nu a acoperit perioada minimă solicitată pentru valabilitatea garanției de participare.

Evaluarea a fost finalizată prin Raportul procedurii nr. 2835 din 8 iulie 2026. Câștigătorul a fost desemnat prin aplicarea criteriului „cel mai bun raport calitate–preț”, conform algoritmului de calcul prevăzut în documentația de atribuire.

Clasamentul celor trei oferte admisibile a fost următorul:

Asocierea condusă de LIBRO EVENTS SRL a obținut 94,92 puncte, cu o ofertă de 719.769,50 lei fără TVA.

23 FILM STUDIO & MEDIA s-a clasat pe locul al doilea, cu 94,03 puncte și o ofertă de 789.988,77 lei fără TVA.

NOSCE GROUP a ocupat locul al treilea, cu 87,29 puncte și o ofertă de 982.859 de lei fără TVA.

Oferta câștigătoare a obținut cel mai mare punctaj total, rezultat din evaluarea componentei tehnice și a prețului. Asocierea este formată din LIBRO EVENTS SRL, în calitate de lider, EAD.RO INTERACTIVE SRL, AGRO TV NETWORK SRL și TEAM INNOVATION MEDIA SRL.

Valoarea estimată a achiziției a fost de 987.404,96 lei fără TVA. Oferta desemnată câștigătoare s-a ridicat la 719.769,50 lei fără TVA, cu 267.635,46 lei mai puțin decât estimarea inițială, diferența reprezentând aproximativ 27,1%.

Raportul procedurii consemnează că au fost verificate documentele justificative prezentate de ofertantul clasat pe primul loc și că acesta a îndeplinit cerințele de calificare.

De asemenea, documentul precizează că, pe durata procedurii de atribuire, nu au fost identificate situații de conflict de interese.

Contractul de achiziție publică este înregistrat cu numărul 184/24.08.2026 și numărul 440/25.08.2026, valoarea acestuia fiind de 719.769,50 lei fără TVA.

APIA subliniază că atât finalizarea evaluării și desemnarea câștigătorului, în iulie 2026, cât și semnarea contractului, în august 2026, au avut loc înainte de începerea noului mandat al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, din octombrie 2026.

Durata contractului este de cel mult 24 de luni, fără a depăși data de 30 aprilie 2028. Perioada poate fi prelungită în condițiile modificării duratei contractului de finanțare. Clauzele prevăd, totodată, că prețurile unitare sunt ferme și nu pot fi ajustate.

Conform evidențelor instituției, în cadrul procedurii nu au fost depuse contestații sau solicitări de remediere. De asemenea, nu au fost dispuse măsuri de suspendare ori de anulare a licitației.

În răspunsul la solicitarea de informații de interes public, APIA a comunicat rezultatul procedurii și datele contractuale. Instituția a transmis inclusiv raportul procedurii, comunicarea rezultatului și contractul semnat.

Reprezentanții agenției afirmă că instituția susține informarea corectă a publicului și rămâne disponibilă pentru furnizarea documentelor și explicațiilor referitoare la această achiziție, în condițiile prevăzute de lege.