Uniunea Europeană a generat 765 de milioane de tone de deșeuri. Doar 42% au fost reciclate. Ce țări produc cele mai mari cantități

Uniunea Europeană a generat 765 de milioane de tone de deșeuri în anul 2024, fără a lua în calcul deșeurile minerale majore provenite din minerit, construcții și demolări, potrivit celor mai recente date Eurostat. În medie, fiecărui locuitor al UE i-au revenit aproape 1,7 tone de deșeuri, iar reciclarea a reprezentat 42% din cantitatea totală tratată. Diferențele dintre statele membre sunt considerabile, atât în ceea ce privește volumul deșeurilor, cât și metodele utilizate pentru gestionarea acestora.

Potrivit datelor publicate de Eurostat, în 2024, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au generat aproximativ 2,196 miliarde de tone de deșeuri, provenite din gospodării și din diferite activități economice.

Din această cantitate, 765 de milioane de tone au reprezentat deșeuri altele decât cele minerale majore, echivalentul a aproximativ 35% din total.

Raportat la populația Uniunii Europene, cantitatea medie a fost de 1.697 de kilograme pe locuitor.

Comparativ cu anul 2004, când erau generate aproximativ 779,5 milioane de tone de deșeuri, excluzând deșeurile minerale majore, cantitatea înregistrată în 2024 a fost mai mică cu 1,9%.

Datele arată astfel o reducere modestă a volumului de deșeuri în ultimele două decenii, în condițiile în care gestionarea acestora continuă să reprezinte o provocare pentru statele europene.

Eurostat evidențiază diferențe importante între statele membre în privința cantităților de deșeuri generate pe cap de locuitor.

Estonia ocupă primul loc, cu 4.703 kilograme de deșeuri pe locuitor în 2024, excluzând deșeurile minerale majore. Cantitatea ridicată este asociată în principal cu producția de energie din șisturi bituminoase.

Pe locul al doilea se află Belgia, cu 3.157 de kilograme pe locuitor, urmată de Bulgaria, cu 2.881 de kilograme.

La polul opus se situează Malta, unde au fost generate 1.092 de kilograme pe locuitor, Irlanda, cu 1.199 de kilograme, și Slovenia, cu 1.254 de kilograme.

Indicatorul include deșeurile provenite din activități economice și din gospodării, nu doar gunoiul menajer produs de populație. Prin urmare, diferențele dintre țări pot fi influențate semnificativ de structura industriilor și de tipurile de activități economice desfășurate.

În ceea ce privește gestionarea deșeurilor, datele Eurostat arată că 61,8% din cantitatea tratată în Uniunea Europeană în 2024 a fost supusă unor operațiuni de valorificare.

Reciclarea a reprezentat 42% din totalul deșeurilor tratate, în timp ce 13,3% au fost utilizate pentru rambleiere, respectiv umplerea unor zone excavate sau realizarea unor lucrări inginerești.

Alte 6,5% au fost incinerate cu recuperare de energie.

În schimb, 37,8% din deșeurile tratate au fost depozitate la gropile de gunoi, iar 0,4% au fost incinerate fără recuperare de energie.

Aceste procente se referă la totalul deșeurilor tratate, nu exclusiv la deșeurile menajere colectate de la populație.

Italia, Ungaria și Slovacia, în fruntea clasamentului privind reciclarea

Potrivit Eurostat, în 12 state membre, reciclarea a reprezentat peste jumătate din totalul operațiunilor de tratare a deșeurilor analizate.

Italia a înregistrat cea mai mare pondere, de 87,3%, fiind urmată de Ungaria, cu 77,1%, și Slovacia, cu 69,8%.

În alte state, o parte importantă a deșeurilor a fost utilizată pentru rambleiere. Slovenia a raportat o pondere de 67,8% pentru această metodă, în timp ce Irlanda a înregistrat 45,2%.

Diferențele indică faptul că statele europene utilizează strategii distincte pentru gestionarea deșeurilor, în funcție de infrastructura disponibilă și de caracteristicile acestora.

Procentele privind reciclarea tuturor deșeurilor tratate nu trebuie confundate cu rata reciclării deșeurilor municipale, care este un indicator statistic separat.

Bulgaria, Finlanda și Suedia, printre țările care depozitează cele mai multe deșeuri

În unele state europene, depozitarea la groapa de gunoi rămâne principala metodă de tratare a deșeurilor incluse în statistică.

Bulgaria a înregistrat cea mai mare pondere a acestei metode, de 91,4%, urmată de Finlanda, cu 84,4%, și Suedia, cu 75,1%.

În ceea ce privește incinerarea cu recuperare de energie, cele mai ridicate ponderi dintre țările evidențiate în analiza Eurostat au fost consemnate în Danemarca, unde metoda a reprezentat 27% din tratarea deșeurilor, și în Lituania, cu 19,4%.

Datele arată că, deși reciclarea reprezintă o componentă importantă a gestionării deșeurilor în Uniunea Europeană, o parte semnificativă a acestora continuă să fie eliminată prin depozitare.

Statisticile Eurostat pentru 2024 evidențiază atât diferențele dintre sistemele naționale de gestionare a deșeurilor, cât și provocările privind reducerea cantităților generate și creșterea gradului de valorificare a resurselor.