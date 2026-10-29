Cât a ajuns să coste un apartament. Diferențe uriașe dintre cel mai scump și cel mai ieftin oraș

Prețul mediu solicitat pentru un apartament în România a ajuns la 114.900 de euro în 2026, cu aproape 5% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. În cazul caselor, bugetul mediu necesar pentru achiziție se ridică la aproximativ 170.000 de euro, potrivit unei analize publicate joi de o platformă imobiliară.

Datele centralizate de Imobiliare.ro arată că diferențele dintre orașele din România rămân semnificative în ceea ce privește prețurile proprietăților scoase la vânzare. Cluj-Napoca, București și Brașov continuă să ocupe primele poziții în clasamentul celor mai scumpe piețe rezidențiale pentru cumpărătorii de apartamente.

În schimb, cele mai rapide scumpiri din perioada analizată, comparativ cu începutul toamnei precedente, au fost înregistrate în Reșița și Zalău.

La nivel național, pragul de 2.000 de euro pentru un metru pătrat util este atins sau depășit în numai șapte orașe. Cluj-Napoca se menține pe primul loc, fiind singurul centru urban din România în care prețul mediu solicitat pentru apartamentele listate la vânzare depășește 3.300 de euro pe metru pătrat util. În ultimul an, valoarea medie a crescut cu 5%.

După Cluj-Napoca, Bucureștiul și Brașovul se află pe următoarele poziții în clasamentul prețurilor solicitate pentru apartamente. Capitala înregistrează o medie de 2.312 euro pe metru pătrat util, în timp ce în Brașov prețul ajunge la 2.309 euro.

Craiova ocupă locul al patrulea, cu un preț mediu de 2.142 de euro pe metru pătrat util. Urmează Sibiul, cu 2.034 de euro, și Constanța, unde valoarea medie solicitată de proprietari este de 2.020 de euro pe metru pătrat util.

Iașiul se află la pragul de 2.000 de euro pe metru pătrat util, în timp ce în Târgu Mureș prețul mediu ajunge la 1.994 de euro. În Timișoara, cumpărătorii trebuie să ia în calcul aproximativ 1.984 de euro pe metru pătrat util, iar în Oradea media este de 1.885 de euro.

Aceste valori evidențiază diferențele de preț dintre principalele piețe rezidențiale din țară. În timp ce în unele orașe prețurile medii au depășit deja pragul de 2.000 de euro pe metru pătrat util, în alte centre urbane costurile de achiziție rămân considerabil mai mici.

La celălalt capăt al clasamentului se află Reșița, orașul cu cele mai mici prețuri medii solicitate pentru apartamente din România. Acesta este singurul municipiu reședință de județ în care valoarea medie nu a ajuns încă la 1.000 de euro pe metru pătrat util.

Cu toate acestea, Reșița a înregistrat cea mai mare scumpire anuală dintre orașele analizate. Prețurile solicitate pentru apartamente au crescut cu 15,4% în ultimul an, chiar dacă nivelul lor rămâne cel mai redus la nivel național.

O evoluție apropiată se observă în Zalău, unde prețul mediu a ajuns la 1.303 euro pe metru pătrat util, după o creștere anuală de 15,3%. Cele două orașe se remarcă astfel prin ritmul accelerat al majorărilor, în comparație cu alte piețe rezidențiale din țară.

În același interval, scăderile de preț au fost limitate la două municipii reședință de județ. Potrivit analizei, în Călărași și Brăila, valorile medii solicitate pentru apartamente au coborât cu aproximativ 3%.

În Călărași, prețul mediu a ajuns la 1.160 de euro pe metru pătrat util, în timp ce în Brăila acesta este de 1.055 de euro. Cele două orașe se numără printre piețele în care cumpărătorii întâlnesc prețuri sub nivelurile înregistrate în marile centre urbane ale țării.

Pe segmentul caselor, bugetul mediu necesar pentru achiziție este de aproximativ 170.000 de euro, potrivit specialiștilor citați în analiză. Proprietățile de acest tip au o suprafață utilă medie de 116 metri pătrați, iar prețurile diferă semnificativ în funcție de oraș.

Cluj-Napoca se află și pe segmentul caselor printre cele mai scumpe piețe imobiliare. Prețul mediu solicitat ajunge la 3.375 de euro pe metru pătrat util, iar în ultimul an s-a înregistrat o creștere de 7%. Evoluția plasează orașul printre centrele urbane în care casele și vilele s-au scumpit semnificativ.

Brașovul consemnează, la rândul său, o majorare importantă a prețurilor pentru case și vile. Valoarea medie solicitată a crescut cu 11%, până la 2.414 euro pe metru pătrat.

În Sibiu, prețurile au avansat cu 9% într-un an, ajungând la 2.095 de euro pe metru pătrat util. Creșterea se înscrie în tendința de majorare a valorilor solicitate pentru case pe mai multe piețe rezidențiale din România.

Craiova se numără printre orașele în care prețurile caselor și vilelor au consemnat o creștere în ultimul an. Potrivit datelor din analiză, prețul mediu solicitat a urcat cu aproximativ 8%, până la 1.721 de euro pe metru pătrat util.

În București, prețul mediu pentru acest tip de proprietăți a ajuns la 2.342 de euro pe metru pătrat. Valoarea se situează sub nivelul înregistrat în Brașov, dar peste media raportată pentru Craiova și Sibiu.

Datele privind casele și apartamentele indică diferențe atât între orașe, cât și între tipurile de proprietăți disponibile pe piață. Pentru apartamente, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cel mai ridicat preț mediu solicitat, în timp ce Reșița se situează la polul opus. În cazul caselor, cele mai ridicate valori menționate în analiză se înregistrează tot în Cluj-Napoca, iar majorări importante ale prețurilor au fost raportate în Brașov, Sibiu și Craiova.