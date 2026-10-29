Rectificarea bugetară, decisă vineri. Luca Niculescu: Rezolvăm situaţia urgentă a rectificărilor necesare pentru deblocarea finanţărilor

Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul va adopta vineri o decizie privind rectificările bugetare necesare pentru deblocarea finanțărilor din domeniile prioritare, după discuții cu Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare. Aflat la Institutul „Marius Nasta”, șeful Executivului a subliniat că sănătatea trebuie să rămână o prioritate, invocând subfinanțarea sistemului medical din România și necesitatea investițiilor în spitale, prevenție și medicamente.

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, 29 octombrie, că Guvernul va lua vineri o decizie privind rectificările bugetare necesare pentru deblocarea finanțărilor din domeniile prioritare, după discuții cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Șeful Executivului a subliniat că sănătatea trebuie tratată ca o prioritate, chiar și în condițiile constrângerilor bugetare.

Luca Niculescu a declarat joi, la Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, că Executivul urmează să adopte vineri o decizie privind rectificările bugetare necesare pentru deblocarea finanțărilor din domeniile prioritare.

Șeful Guvernului a precizat că decizia a fost stabilită în urma discuțiilor purtate cu președintele PSD și cu ministrul Finanțelor. Cu această ocazie, premierul a transmis că sănătatea trebuie să rămână un domeniu fundamental pentru dezvoltarea țării și că finanțările necesare trebuie deblocate urgent.

„Am dorit să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a da românilor un mesaj cât se poate de clar, şi anume că sănătatea reprezintă un element fundamental al dezvoltării noastre. Şi astăzi am decis, după discuţiile pe care le-am avut şi cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu şi evident cu Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, să rezolvăm situaţia urgentă a rectificărilor necesare pentru deblocarea finanţărilor din domeniile prioritare”, a spus premierul în cadrul evenimentului.

Niculescu a explicat că funcționarea sistemului sanitar reprezintă o preocupare majoră pentru Guvern, iar pacienții și personalul medical nu trebuie să fie afectați de eventualele dificultăți financiare.

Premierul a anunțat că decizia privind rectificările va fi adoptată în ședința de vineri și că, în perioada următoare, vor fi prezentate atât situația financiar-bugetară a țării, cât și următoarea rectificare, fundamentată pe date.

„Nici personalul medical, nici pacienţii români nu trebuie să se confrunte cu dificultăţi în acordarea îngrijirilor şi tratamentelor, iar în şedinţa de guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens. Apoi, în perioada imediat următoare vom avea încheiate atât prezentarea situaţiei financiar-bugetare a ţării cât şi următoarea rectificare bazată pe date”, a precizat premierul Luca Niculescu.

Premierul a afirmat că fondurile destinate sistemului sanitar, construirii spitalelor, dezvoltării serviciilor medicale și pregătirii personalului trebuie considerate investiții în viitorul României, nu simple cheltuieli bugetare.

El a atras atenția că, deși țara se confruntă cu o perioadă de constrângeri bugetare, finanțarea sănătății trebuie să rămână o prioritate.

În sprijinul acestui argument, Niculescu a invocat un studiu al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), publicat în anul precedent, potrivit căruia fondurile alocate sănătății pentru fiecare cetățean român sunt aproximativ la jumătatea mediei europene.

Premierul a susținut că România trebuie să țină cont de practicile europene care pun accent pe investițiile în infrastructura medicală, prevenție și accesul populației la medicamente.

„Sunt investiţii pe termen lung în viitorul naţiunii române Deci este nevoie să redefinim modul în care privim sistemul medical, chiar dacă ne confruntăm, după cum se ştie, cu o perioadă de constrângeri bugetare, trebuie să privim finanţarea acestui domeniu ca prioritate. Potrivit unui studiu OCDE, care este publicat anul trecut, fondurile alocate sănătăţii pentru fiecare cetăţean al României sunt destul de scăzute, sunt cam la jumătatea mediei europene. Deci sunt date pe care trebuie să le corelăm cu bune practici la nivel European, care pun accentul asupra investiţiilor bine gândite în infrastructura medical, asupra prevenţiei şi asigurării cetăţenilor la medicamente”, a menţionat Luca Niculescu.

Luca Niculescu a mai declarat că efectele problemelor din sistemul sanitar nu trebuie evaluate exclusiv prin prisma cheltuielilor bugetare.

În opinia sa, consecințele reale sunt legate de suferința pacienților, creșterea numărului persoanelor cu boli cronice, pierderea unor vieți care ar putea fi salvate și ieșirea prematură a angajaților din activitatea profesională.

Premierul a subliniat că autoritățile trebuie să găsească un echilibru între menținerea disciplinei bugetare și evaluarea efectelor pe care deciziile financiare le au asupra populației.

„Adevăratele costuri sunt cele legate de suferinţele pacienţilor, de numărul în creştere al bolnavilor cronici, de vieţile care nu pot fi salvate şi de angajaţii care ies mai devreme din viaţa activă”, a spus Luca Niculescu.

În final, șeful Executivului a reiterat că responsabilitatea decidenților este să protejeze echilibrele bugetare, fără să ignore impactul măsurilor adoptate asupra oamenilor.