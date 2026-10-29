Focuri de armă lângă locuința lui Luca Niculescu. Ce a transmis Poliția Capitalei

Poliția Capitalei face verificări după apariția în spațiul public a unor imagini în care un bărbat este surprins în timp ce trage mai multe focuri cu o armă în apropierea locuinței lui Luca Niculescu.

Potrivit informațiilor transmise de un martor, bărbatul ar avea sediul firmei în apropierea casei șefului Executivului și ar fi folosit un pistol pentru a trage spre stradă.

Imaginile au fost filmate de un martor și trimise redacției. Înregistrările au ajuns în spațiul public, iar polițiștii au început verificările pentru a stabili circumstanțele în care s-au produs faptele și pentru a determina ce măsuri legale se impun.

Din primele informații, scenele surprinse în imagini ar fi avut loc în urmă cu câteva luni, în perioada în care Luca Niculescu nu ocupa nicio funcție în statul român. Potrivit sesizării, bărbatul ar fi folosit arma pentru a îndepărta porumbeii din zona imobilului.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, polițiștii Secției 4 Poliție au fost sesizați de o femeie cu privire la comportamentul unui bărbat care administrează o societate comercială cu sediul social la parterul unui imobil din Sectorul 1 al Capitalei.

Femeia le-ar fi semnalat polițiștilor că bărbatul ar folosi un pistol cu bile pentru a speria porumbeii. Sesizarea a determinat efectuarea unor verificări pentru clarificarea situației și stabilirea împrejurărilor în care ar fi fost trase focurile.

Conform primelor informații rezultate din verificări, femeia l-ar fi observat pe bărbat în curtea imobilului în perioada verii și în cursul lunii septembrie. Acesta ar fi executat focuri cu o armă, potrivit relatării transmise polițiștilor.

Scopul acțiunilor ar fi fost îndepărtarea porumbeilor, conform informațiilor comunicate de Poliție. Autoritățile urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat și să clarifice natura armei folosite.

Poliția Română a transmis informații despre sesizarea primită și despre verificările demarate după apariția imaginilor în spațiul public. Comunicatul face referire la utilizarea unui pistol de tip airsoft pentru îndepărtarea porumbeilor.

În informarea oficială, reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au precizat:

„În contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la un bărbat care ar utiliza un pistol de tip airsoft pentru a îndepărta porumbeii, Serviciul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București este abilitat să comunice următoarele:

Polițiștii Secției 4 Poliție au fost sesizați, de către o femeie, cu privire la faptul că un bărbat care este administrator al unei societăți cu sediul social la parterul unui imobil, din Sectorul 1 al Capitalei, ar folosi un pistol cu bile, pentru a speria porumbeii.

Din primele verificări a reieșit că femeia l-ar fi observat pe bărbat, în perioada verii și în cursul lunii septembrie a.c., în timp ce s-ar fi aflat în curtea imobilului și ar fi executat focuri cu o armă, cu scopul de a îndepărta porumbeii.

În cauză, polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, în funcție de rezultatele acestora”, se arată în comunicatul Poliției.

Potrivit informațiilor oficiale, verificările sunt în desfășurare, iar polițiștii trebuie să stabilească împrejurările exacte în care bărbatul ar fi folosit arma. Datele prezentate până în acest moment indică faptul că sesizarea vizează focuri trase în curtea unui imobil din Sectorul 1, cu scopul declarat de a îndepărta porumbeii.

Apariția imaginilor în spațiul public a adus cazul în atenția autorităților, care analizează informațiile disponibile pentru a clarifica situația. Poliția Capitalei a precizat că măsurile legale vor fi stabilite în funcție de rezultatele verificărilor.

Investigațiile vizează stabilirea exactă a faptelor semnalate și a circumstanțelor în care acestea s-ar fi produs, potrivit comunicatului transmis de autorități.