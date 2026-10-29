Radu Georgescu avertizează asupra locurilor de muncă: „Dacă vrei să fii cât de cât sigur că ai un job peste 12 luni, învață urgent să lucrezi cu Claude”

Inteligența artificială ar putea schimba radical piața muncii, iar angajații care nu învață să utilizeze noile tehnologii riscă să întâmpine dificultăți, avertizează economistul Radu Georgescu. Acesta atrage atenția asupra restructurărilor din marile companii de tehnologie, inclusiv Microsoft, Google și Meta, și susține că România nu este suficient de pregătită pentru transformările aduse de inteligența artificială.

Economistul Radu Georgescu a publicat pe Facebook o analiză în care atrage atenția asupra schimbărilor produse de inteligența artificială în companiile de tehnologie și asupra consecințelor pe care automatizarea le-ar putea avea pentru angajați.

Acesta a invocat recentul anunț al Microsoft privind un program de reducere voluntară a personalului, pentru care sunt eligibili aproximativ 60.000 de angajați.

„Săptămâna aceasta, Microsoft a anunțat că începe cel mai mare proces de disponibilizare din istoria planetei Pământ. Compania vrea să reducă numărul de angajați cu 60.000, adică 25% dintre angajați. Ups. Google și Meta anunță și ele concedieri de zeci de mii de persoane. Ups. Motivul este AI.”

Potrivit Reuters, Microsoft a anunțat luni, 26 octombrie, că aproximativ 60.000 de salariați, reprezentând circa 27% din personalul companiei, sunt eligibili pentru un program de plecări voluntare.

Este important de precizat că Microsoft nu a confirmat concedierea efectivă a tuturor celor 60.000 de angajați. Programul le permite persoanelor eligibile să accepte voluntar un pachet de plecare, fără ca numărul final al celor care vor părăsi compania să fie cunoscut.

În ceea ce privește Meta, compania a raportat o reducere anuală de 15% a numărului de angajați la sfârșitul lunii septembrie 2026. În cazul Google, informațiile privind concedieri recente de ordinul zecilor de mii de persoane nu sunt confirmate de datele publice consultate.

Radu Georgescu susține că evoluția rapidă a instrumentelor de inteligență artificială reprezintă una dintre cele mai importante provocări pentru piața muncii.

Economistul afirmă că utilizează intensiv Claude, un asistent bazat pe inteligență artificială dezvoltat de compania Anthropic, și consideră că acesta poate îndeplini deja o gamă foarte largă de activități profesionale.

„Eu lucrez de 24 de luni cu Claude, cel puțin 12 ore pe zi. Inclusiv sâmbăta și duminica. În acest moment, Claude poate să facă orice job de pe planeta Pământ pe care il fac oamenii care lucreaza in birouri. În curând, Claude va fi pus pe roboți, care vor face și muncile fizice.”

Afirmația potrivit căreia Claude poate înlocui orice loc de muncă de birou reprezintă opinia economistului și nu o capacitate demonstrată pentru toate profesiile.

Radu Georgescu consideră însă că impactul inteligenței artificiale se va extinde și asupra activităților fizice, odată cu integrarea acestor tehnologii în sisteme robotizate.

Economistul atrage atenția că dezvoltarea inteligenței artificiale ridică întrebări importante privind viitorul angajării și rolul oamenilor în economie.

În acest context, el amintește de preocupările exprimate de personalități precum Elon Musk, Bill Gates și Ray Dalio privind efectele pe termen lung ale noilor tehnologii.

„Minți luminate se întreabă în ce direcție se îndreaptă lumea. Ce vor face oamenii? Își pun această întrebare inclusiv Elon Musk, Bill Gates și Ray Dalio. România, ca de obicei, este pe nicăieri. De o săptămână, politicienii se ceartă asupra găurii din buget. Este sau nu este o gaură de 40 de miliarde de lei în buget? Nu știe nimeni.”

Radu Georgescu consideră că inteligența artificială ar putea contribui inclusiv la analiza datelor fiscale și la clarificarea unor probleme legate de bugetul statului.

Acesta susține că accesul la informațiile transmise de companii prin sistemul SAF-T ar permite analizarea rapidă a unor date economice.

„Claude ar putea să ne dea răspunsul în maximum 5 minute, dacă i s-ar da acces la baza de date ANAF cu declarația SAF-T pe care o trimit toate firmele lunar.”

Afirmația reprezintă o estimare personală, nu o demonstrație că un asemenea sistem ar putea determina, în cinci minute, situația completă a bugetului public. O astfel de analiză ar depinde de datele disponibile, de calitatea acestora și de verificarea rezultatelor.

În finalul mesajului, economistul le recomandă angajaților să înceapă să utilizeze instrumentele de inteligență artificială, pentru a se adapta schimbărilor care ar putea interveni pe piața muncii.