Wall Street, între profiturile uriașe din AI și creșterea dobânzilor. Investitorii încep să se îndoiască de acțiunile companiilor tehnologice

Bursa americană se pregătește pentru o perioadă decisivă, în care rezultatele financiare solide ale companiilor din tehnologie și energie se confruntă cu presiunea exercitată de creșterea randamentelor obligațiunilor. Deși investițiile în inteligența artificială continuă să susțină așteptările privind profiturile, investitorii devin tot mai precauți. Acțiunile companiilor asociate dezvoltării AI, care au susținut creșterea indicilor bursieri, au început să înregistreze scăderi.

Analiștii de pe Wall Street anticipează că profiturile companiilor vor continua să crească puternic, în special datorită investițiilor în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Construirea centrelor de date care asigură puterea de calcul pentru sistemele AI reprezintă unul dintre principalii factori care alimentează aceste așteptări.

Perspectivele favorabile privind rezultatele financiare au ajutat indicii bursieri americani, inclusiv S&P 500, să reziste în fața mai multor dificultăți economice înregistrate de la începutul anului.

Printre acestea se numără războiul cu Iranul, care a împins prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril, amplificând presiunile asupra consumatorilor deja afectați de prețurile ridicate.

În același timp, randamentele titlurilor de stat americane cu scadențe la 10 și 30 de ani au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimele decenii.

Această evoluție a devenit un obstacol suplimentar pentru piața acțiunilor, deoarece creșterea randamentelor obligațiunilor influențează costurile de finanțare și atractivitatea investițiilor bursiere.

Torsten Slok, economistul-șef al Apollo, a atras recent atenția că piața bursieră americană s-a împărțit în două categorii distincte: acțiunile companiilor asociate inteligenței artificiale și acțiunile celorlalte companii.

Potrivit observațiilor sale, începând din august, creșterile bursiere au devenit tot mai concentrate într-un număr restrâns de companii.

Principalii indici au continuat să se mențină la niveluri ridicate, deși majoritatea acțiunilor întâmpinau dificultăți.

Companiile din domeniul inteligenței artificiale au reușit, pentru o perioadă, să evite presiunile resimțite de firmele cu capitalizare bursieră mică și de alte societăți mai sensibile la creșterea ratelor dobânzilor.

Situația s-a schimbat însă în ultima săptămână, când acțiunile asociate investițiilor în AI au început să scadă brusc.

În același timp, randamentele titlurilor de stat americane au coborât, chiar dacă petrolul a continuat să se scumpească.

Investitorii au început să își redirecționeze atenția către sectoare și companii care fuseseră afectate anterior de creșterea dobânzilor.

Timp de mai multe luni, perspectivele de creștere a profiturilor au fost suficient de puternice pentru a menține interesul investitorilor față de companiile AI.

În prezent, însă, participanții la piață încep să pună sub semnul întrebării ritmul în care aceste companii își vor putea continua dezvoltarea.

Acest lucru înseamnă că rezultatele financiare și estimările privind activitatea viitoare vor avea o importanță tot mai mare pentru evoluția acțiunilor.

Primele raportări financiare ale unor bănci importante și ale unor companii orientate către consumatori, precum PepsiCo, nu au reușit să impresioneze investitorii.

În aceste condiții, atenția se îndreaptă către următoarea serie de rezultate financiare ale companiilor care beneficiază direct de investițiile în inteligența artificială.

„Scepticismul este în creștere”, a declarat Mark Hackett, strateg-șef pentru piețe la Nationwide.

Creșterea profiturilor companiilor și majorarea randamentelor obligațiunilor exercită în prezent influențe opuse asupra pieței bursiere.

Michael Monaghan, administrator de portofoliu al fondului tranzacționat la bursă Founders 100 ETF, consideră că această confruntare va continua.

Potrivit acestuia, ritmul de creștere a profiturilor a ajuns la niveluri întâlnite de obicei în primele etape ale unei redresări economice.

În același timp, factorii care împing în sus randamentele obligațiunilor nu par să dispară prea curând.

„Există o tensiune pe piață, deoarece, deși aceasta este pe creștere de la începutul anului, este considerabil mai ieftină în raport cu estimările privind profiturile de anul viitor”, a declarat Monaghan pentru MarketWatch.

Datele FactSet arată că, la finalul ședinței de vineri, indicele S&P 500 se tranzacționa la aproximativ 19 ori profitul estimat de analiști.

Acest nivel se situează sub mediile înregistrate în ultimii cinci și zece ani.

Raportul dintre prețul acțiunilor și profiturile estimate este unul dintre indicatorii utilizați pentru evaluarea companiilor listate.

Deși prețurile acțiunilor s-au menținut relativ ridicate, evaluările raportate la profiturile anticipate au scăzut.

Jurrien Timmer, director pentru analiză macroeconomică globală la Fidelity Investments, consideră că marile companii tehnologice nu sunt imune la presiunile economice.

Acesta a explicat pentru MarketWatch că evoluția acțiunilor depinde atât de creșterea profiturilor, cât și de costul capitalului.

„Gândiți-vă la o dinamică în care creșterea profiturilor se află la numărător, iar costul capitalului la numitor. În prezent, profiturile cresc spectaculos, dar și costul capitalului este în creștere”, a declarat Timmer.

Potrivit acestuia, cele două evoluții se află într-o competiție care va influența prețurile acțiunilor.