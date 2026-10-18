Wall Street, între profiturile uriașe din AI și creșterea dobânzilor. Investitorii încep să se îndoiască de acțiunile companiilor tehnologice
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Bursa americană se pregătește pentru o perioadă decisivă, în care rezultatele financiare solide ale companiilor din tehnologie și energie se confruntă cu presiunea exercitată de creșterea randamentelor obligațiunilor. Deși investițiile în inteligența artificială continuă să susțină așteptările privind profiturile, investitorii devin tot mai precauți. Acțiunile companiilor asociate dezvoltării AI, care au susținut creșterea indicilor bursieri, au început să înregistreze scăderi.
Creșterea profiturilor din tehnologie și energie susține bursa americană
Analiștii de pe Wall Street anticipează că profiturile companiilor vor continua să crească puternic, în special datorită investițiilor în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.
Construirea centrelor de date care asigură puterea de calcul pentru sistemele AI reprezintă unul dintre principalii factori care alimentează aceste așteptări.
Perspectivele favorabile privind rezultatele financiare au ajutat indicii bursieri americani, inclusiv S&P 500, să reziste în fața mai multor dificultăți economice înregistrate de la începutul anului.
Printre acestea se numără războiul cu Iranul, care a împins prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril, amplificând presiunile asupra consumatorilor deja afectați de prețurile ridicate.
În același timp, randamentele titlurilor de stat americane cu scadențe la 10 și 30 de ani au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimele decenii.
Această evoluție a devenit un obstacol suplimentar pentru piața acțiunilor, deoarece creșterea randamentelor obligațiunilor influențează costurile de finanțare și atractivitatea investițiilor bursiere.
Piața americană s-a împărțit între companiile AI și restul acțiunilor
Torsten Slok, economistul-șef al Apollo, a atras recent atenția că piața bursieră americană s-a împărțit în două categorii distincte: acțiunile companiilor asociate inteligenței artificiale și acțiunile celorlalte companii.
Potrivit observațiilor sale, începând din august, creșterile bursiere au devenit tot mai concentrate într-un număr restrâns de companii.
Principalii indici au continuat să se mențină la niveluri ridicate, deși majoritatea acțiunilor întâmpinau dificultăți.
Companiile din domeniul inteligenței artificiale au reușit, pentru o perioadă, să evite presiunile resimțite de firmele cu capitalizare bursieră mică și de alte societăți mai sensibile la creșterea ratelor dobânzilor.
Situația s-a schimbat însă în ultima săptămână, când acțiunile asociate investițiilor în AI au început să scadă brusc.
În același timp, randamentele titlurilor de stat americane au coborât, chiar dacă petrolul a continuat să se scumpească.
Investitorii au început să își redirecționeze atenția către sectoare și companii care fuseseră afectate anterior de creșterea dobânzilor.
Investitorii cer rezultate tot mai bune de la companiile din inteligența artificială
Timp de mai multe luni, perspectivele de creștere a profiturilor au fost suficient de puternice pentru a menține interesul investitorilor față de companiile AI.
În prezent, însă, participanții la piață încep să pună sub semnul întrebării ritmul în care aceste companii își vor putea continua dezvoltarea.
Acest lucru înseamnă că rezultatele financiare și estimările privind activitatea viitoare vor avea o importanță tot mai mare pentru evoluția acțiunilor.
Primele raportări financiare ale unor bănci importante și ale unor companii orientate către consumatori, precum PepsiCo, nu au reușit să impresioneze investitorii.
În aceste condiții, atenția se îndreaptă către următoarea serie de rezultate financiare ale companiilor care beneficiază direct de investițiile în inteligența artificială.
„Scepticismul este în creștere”, a declarat Mark Hackett, strateg-șef pentru piețe la Nationwide.
S&P 500 se tranzacționează la un nivel de evaluare inferior mediilor istorice
Creșterea profiturilor companiilor și majorarea randamentelor obligațiunilor exercită în prezent influențe opuse asupra pieței bursiere.
Michael Monaghan, administrator de portofoliu al fondului tranzacționat la bursă Founders 100 ETF, consideră că această confruntare va continua.
Potrivit acestuia, ritmul de creștere a profiturilor a ajuns la niveluri întâlnite de obicei în primele etape ale unei redresări economice.
În același timp, factorii care împing în sus randamentele obligațiunilor nu par să dispară prea curând.
„Există o tensiune pe piață, deoarece, deși aceasta este pe creștere de la începutul anului, este considerabil mai ieftină în raport cu estimările privind profiturile de anul viitor”, a declarat Monaghan pentru MarketWatch.
Datele FactSet arată că, la finalul ședinței de vineri, indicele S&P 500 se tranzacționa la aproximativ 19 ori profitul estimat de analiști.
Acest nivel se situează sub mediile înregistrate în ultimii cinci și zece ani.
Raportul dintre prețul acțiunilor și profiturile estimate este unul dintre indicatorii utilizați pentru evaluarea companiilor listate.
Deși prețurile acțiunilor s-au menținut relativ ridicate, evaluările raportate la profiturile anticipate au scăzut.
Creșterea costului capitalului poate pune presiune inclusiv pe marile companii tehnologice
Jurrien Timmer, director pentru analiză macroeconomică globală la Fidelity Investments, consideră că marile companii tehnologice nu sunt imune la presiunile economice.
Acesta a explicat pentru MarketWatch că evoluția acțiunilor depinde atât de creșterea profiturilor, cât și de costul capitalului.
„Gândiți-vă la o dinamică în care creșterea profiturilor se află la numărător, iar costul capitalului la numitor. În prezent, profiturile cresc spectaculos, dar și costul capitalului este în creștere”, a declarat Timmer.
Potrivit acestuia, cele două evoluții se află într-o competiție care va influența prețurile acțiunilor.
„Devine o cursă între cele două, pentru a vedea care va avea un impact mai mare asupra prețurilor acțiunilor”, a explicat reprezentantul Fidelity Investments.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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