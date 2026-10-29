Gastronomie, costume populare și meșteșuguri. Cum a ajuns Harghita într-o selecție mondială

Județul Harghita se numără printre destinațiile incluse în selecția TOP 100 Stories 2026, realizată de organizația Green Destinations. Recunoașterea a fost obținută pentru o inițiativă care pune în valoare gastronomia secuiască, produsele realizate de producătorii locali și obiceiurile păstrate de comunități, potrivit Visit Harghita.

Selecția internațională reunește exemple de inițiative prin care destinațiile turistice încearcă să îmbine dezvoltarea economică cu protejarea patrimoniului cultural și natural. În cazul județului Harghita, candidatura prezintă tradițiile locale ca elemente care pot contribui la atragerea turiștilor, dar și la susținerea activităților economice și culturale din comunitate.

Povestea înscrisă în competiție poartă titlul „Tasting Szekler Heritage: How Harghita County Turns Living Traditions into Responsible Tourism” și a fost selectată la categoria Cultură și patrimoniu. Potrivit Visit Harghita, dosarul evidențiază legătura dintre identitatea regiunii și gastronomia tradițională, portul popular, meșteșugurile și evenimentele organizate de comunitățile locale.

Inițiativa descrie felul în care resursele culturale ale județului pot deveni parte a experiențelor oferite vizitatorilor, fără ca tradițiile să fie desprinse de comunitățile care le păstrează. Un obiectiv prezentat în candidatură este ca veniturile generate de activitățile turistice să contribuie și la susținerea producătorilor, artizanilor și antreprenorilor locali.

Abordarea pornește de la ideea că turismul poate oferi noi oportunități de promovare a patrimoniului, cu condiția menținerii specificului său autentic. În comunicatul transmis de Visit Harghita, această relație este descrisă astfel: „Unul dintre cele mai importante mesaje ale proiectului este acela că păstrarea patrimoniului cultural și dezvoltarea turismului nu sunt obiective contradictorii: printr-o colaborare adecvată, ele se pot consolida reciproc”.

Un exemplu inclus în dosar este marca „Produs Secuiesc”, lansată în 2009 de Consiliul Județean Harghita. Sistemul de certificare urmărește să sprijine comercializarea produselor alimentare tradiționale și a obiectelor artizanale locale, contribuind la creșterea vizibilității acestora și la păstrarea valorii lor pe piață.

Conform datelor publicate în 2024, marca era utilizată de 197 de producători pentru aproximativ 1.500 de produse. Acest sistem este unul dintre exemplele prezentate pentru a ilustra modul în care produsele locale pot fi promovate atât ca bunuri comerciale, cât și ca expresii ale specificului cultural al județului.

Bucătăria locală ocupă un loc important în proiectul prezentat organizației Green Destinations. Rețetele transmise în familie, ingredientele provenite din zonă, metodele tradiționale de preparare și colaborarea dintre producători sunt incluse în oferta de experiențe prin care turiștii pot descoperi istoria și particularitățile regiunii.

Potrivit reprezentanților Visit Harghita, gastronomia permite prezentarea unor aspecte care țin de modul de viață al comunităților și de relația acestora cu mediul înconjurător.

„Ingredientele locale, rețetele de familie, tehnicile tradiționale de preparare a mâncării și colaborările dintre producători oferă experiențe care depășesc simpla servire a mesei: ele dezvăluie istoria regiunii, modul în care este folosit peisajul și viața comunitară. Importanța internațională a patrimoniului gastronomic este confirmată și de faptul că județul Harghita va deține în 2027 titlul de Regiune Gastronomică a Europei, acordat de IGCAT”, precizează sursa citată.

Dosarul menționează și „Ziua celor O Mie de Fete Secuience”, manifestare dedicată costumului popular secuiesc, muzicii și dansurilor tradiționale. Evenimentul este prezentat drept un exemplu de promovare a obiceiurilor și a elementelor vestimentare specifice comunității secuiești. La ediția din 2025, peste 5.000 de persoane au purtat costume populare, potrivit relatărilor de presă menționate în comunicat. Participarea la manifestare ilustrează amploarea evenimentului și locul pe care acesta îl ocupă printre inițiativele de promovare a patrimoniului cultural local.

În documentația depusă pentru selecția internațională este prezentată și platforma digitală Visit Harghita. Aceasta oferă informații în mai multe limbi despre atracțiile gastronomice, culturale și naturale ale județului și facilitează accesul turiștilor la oferta unor localități mai puțin cunoscute.

Platforma include informații despre furnizorii locali de servicii și despre programele organizate de comunități, contribuind la promovarea unei oferte turistice care nu se limitează la principalele obiective ale regiunii. Acest instrument completează inițiativele dedicate produselor tradiționale și evenimentelor culturale prezentate în candidatura Harghitei.

Programul Green Destinations TOP 100 Stories este organizat din 2014 și urmărește să identifice inițiative care pot răspunde unor probleme de mediu, sociale sau culturale asociate activităților turistice. Selecția nu se bazează exclusiv pe popularitatea unei destinații, ci ia în considerare proiectele și practicile care pot oferi exemple aplicabile și în alte regiuni.

În evaluarea candidaturilor sunt analizate problema identificată, acțiunile realizate, participarea comunității și rezultatele obținute, inclusiv efectele pe termen lung. Visit Harghita precizează că:

„În procesul de selecție, experții analizează problema la care răspunde inițiativa, măsurile concrete implementate, modul în care sunt implicate comunitățile locale, precum și rezultatele și efectele pe termen lung. Prin urmare, includerea în TOP 100 nu reprezintă doar o recunoaștere în domeniul marketingului turistic. Ea aduce vizibilitate internațională, credibilitate profesională și posibilitatea ca practica prezentată să devină un exemplu de urmat pentru alte destinații”.

Poveștile selectate pot beneficia de promovare pe canale internaționale și pot ajunge ulterior în competiția pentru premiile Green Destinations Story Awards. Astfel, practicile prezentate pot deveni cunoscute și în rândul altor destinații interesate de soluții pentru dezvoltarea turismului sustenabil.

Organizația face însă diferența între recunoașterea unei inițiative și certificarea performanței generale a unei destinații. În comunicatul Visit Harghita se precizează explicit: „Este important de subliniat că includerea în TOP 100 recunoaște o anumită bună practică de turism sustenabil, nu certifică performanța generală a destinației în materie de sustenabilitate”.

Selecția din 2026 vine după ce județul Harghita a primit, în septembrie 2026, Green Destinations Silver Award. Potrivit Visit Harghita, Harghita a devenit atunci prima regiune din România care a obținut această distincție.

În urma auditului internațional de sustenabilitate, județul a înregistrat un scor de 9,2 puncte la categoria cultură și tradiții, cel mai bun rezultat al său în evaluarea pe categorii, conform informațiilor furnizate de asociație. Premiul Silver Award și includerea în TOP 100 Stories reprezintă două recunoașteri distincte, cu obiective de evaluare diferite.

Candidatura Harghitei a fost elaborată de Innotime Hungary Kft., la solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, care operează sub numele Visit Harghita. La pregătirea documentației au fost folosite rezultatele cercetărilor, strategiile de dezvoltare, exemplele de bune practici din județ și experiențele actorilor locali din turism, colectate în procesul de pregătire pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului.

Dosarul a reunit informații despre inițiativele prin care gastronomia, produsele tradiționale și manifestările culturale sunt promovate ca resurse turistice. Aceste exemple au fost folosite pentru a prezenta relația dintre păstrarea patrimoniului și dezvoltarea activităților economice locale.

Diploma care atestă recunoașterea a fost ridicată, la solicitarea Visit Harghita, de Nagy Júlia, director general al Innotime Hungary Kft. și coordonatoarea elaborării tehnice a candidaturii. Ceremonia s-a desfășurat la Green Destinations Global Conference, organizată în zona Kranj din Slovenia, în perioada 27-29 octombrie 2026.

În mesajul inclus la finalul comunicatului, reprezentanții Visit Harghita au evidențiat importanța transmiterii tradițiilor către generațiile următoare și a integrării acestora în activități care pot susține comunitățile locale.